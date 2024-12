Do finałowej rozgrywki w trzeciej turze dotarło troje uczestników. Zwyciężczynią 6. turnieju wiedzy historycznej o Polsce „Historiada” została Emilia Gajewska z Gimnazjum im. św. Jana Pawła II w Wilnie. II i III miejsce na podium wywalczyli odpowiednio Daniel Aszkiełowicz i Emilia Klimaszewska z Gimnazjum im. Juliusza Słowackiego w Bezdanach w rejonie wileńskim. Laureaci konkursu otrzymali nagrody rzeczowe oraz dyplomy za uczestnictwo.

„Historia jest żywą opowieścią”

— Historia to dla mnie coś więcej niż zbiór dat i nazwisk — to opowieść o ludziach, ich wyborach i wartościach, które kształtują naszą rzeczywistość. Historia idzie w parze z literaturą, która daje mi dostęp do indywidualnych głosów i perspektyw. Książki, tak potrzebne mi jak powietrze, są źródłem wiedzy historycznej. Fascynuje mnie to, że przez historię możemy poznać różne perspektywy, zrozumieć innych ludzi i lepiej odnaleźć się w teraźniejszości — dzieli się z „Kurierem Wileńskim” swymi przemyśleniami Emilia Gajewska.

Jak mówi, pasję do historii zawdzięcza swym rodzicom.

— To moi rodzice zaszczepili we mnie tę pasję. Tata, miłośnik historii Wileńszczyzny, zaciekawił mnie opowieściami o naszej ojczystej ziemi, a mama zawsze chętnie dzieli się przemyśleniami na temat lektur i towarzyszy mi w długich wizytach w księgarniach — dodaje.

A jaki jest przepis na sukces zdobywczyni pierwszego miejsca w „Historiadzie”?

— To przede wszystkim naturalna ciekawość i miłość do książek. Nie przygotowywałam się specjalnie do konkursu, ponieważ wiedzę historyczną czerpię na co dzień — głównie z literatury, która jest dla mnie nieodłącznym elementem życia. Książki pozwalają mi poznawać historie ludzi, miejsc i wydarzeń, które tworzyły nasz świat. Dzięki temu historia nie jest dla mnie suchym zbiorem dat, ale żywą opowieścią. Myślę, że klucz do sukcesu to autentyczne zainteresowanie i chęć zrozumienia przeszłości — wtedy nauka staje się pasją, a nie obowiązkiem. Turniej „Historiada” to coś więcej niż konkurs — to okazja do spotkania rówieśników, wymiany pasji i inspiracji. Jestem dumna, że mogłam reprezentować swoją szkołę i cieszę się, że historia Polski pozostaje żywa również poza jej granicami — podkreśla Emilia Gajewska.

Z każdą kolejną rundą stopień trudności wzrastał

| Fot. Marian Paluszkiewicz

Uczniowie odpowiedzieli na wiele trudnych pytań

Zorganizowany przez Fundację „Pomoc Polakom na Wschodzie” im. Jana Olszewskiego przy współpracy Stowarzyszenia Nauczycieli Szkół Polskich na Litwie „Macierz Szkolna” turniej wiedzy historycznej odbył się w poniedziałek, 16 grudnia, w sali teatralnej Domu Kultury Polskiej w Wilnie.

Gimnazjum im. św. Jana Pawła II w Wilnie zostało zwycięzcą turnieju spośród ośmiu szkół. W tym roku do udziału w turnieju stawiło się osiem drużyn: trzy z Łotwy oraz pięć z Litwy. A były to: Państwowe Gimnazjum im. Józefa Piłsudskiego w Dyneburgu, Państwowe Polskie Gimnazjum w Rzeżycy, Polska Szkoła Średnia im. Ity Kozakiewicz w Rydze oraz Gimnazjum im. Władysława Syrokomli w Wilnie, Liceum im. Adama Mickiewicza w Wilnie, Gimnazjum im. św. Jana Pawła II w Wilnie, Gimnazjum im. Jana Śniadeckiego w Solecznikach i Gimnazjum im. Juliusza Słowackiego w Bezdanach w rejonie wileńskim.

Uczestnicy konkursu przygotowywali się w tym roku do tematów związanych z rocznicami wybuchu I i II wojny światowej, Powstania Warszawskiego i operacji „Ostra Brama”. Pytania do tych tematów przygotował dr Konrad Rokicki. Część pytań dotyczyła też zagadnień historii najnowszej: integracji europejskiej w związku z przypadającą w tym roku 25. rocznicą wstąpienia Polski do NATO i 20. rocznicą przystąpienia Litwy, Polski i Łotwy do Unii Europejskiej. Pytania z tej dziedziny przygotował Adam Pszczółkowski, specjalista ds. promocji kultury i historii Polski z Fundacji „Pomoc Polakom na Wschodzie” im. Jana Olszewskiego.

— Bardzo pozytywnie oceniam poziom wiedzy uczniów, bo wiele pytań było naprawdę bardzo trudnych. W pewnym momencie zastanawiałem się, czy starczy nam pytań, bo tak dobrze uczniowie odpowiadali. Oczywiście z każdą kolejną turą stopień trudności był coraz wyższy, ale uczniowie odpowiedzieli na wiele trudnych pytań, również na te, które wymagały śledzenia bieżących wydarzeń — podkreśla Adam Pszczółkowski w rozmowie z „Kurierem Wileńskim”.

Mikołaj Falkowski, prezes FPPnW im. Jana Olszewskiego, dziękował uczniom za chęć poszerzania wiedzy o naszych dziejach

| Fot. Marian Paluszkiewicz

Kiedy kolejna odsłona?

„Dziękuję, że się wam chce wziąć udział w tym konkursie, że chcecie się uczyć dodatkowo historii Polski, Litwy, Łotwy i dowiedzieć się też czegoś o współczesności, a nie tylko o najdalszych dziejach. Doceniamy to i dziękujemy, że zgłosiliście się do tego konkursu. Pięknie, że reprezentujecie tutaj swoje szkoły i możecie się zmagać w formie zabawy, żeby dowiedzieć się czegoś więcej niż na zwykłych lekcjach, które macie w szkole” — po zakończeniu konkursu powiedział prezes Fundacji „Pomoc Polakom na Wschodzie” im. Jana Olszewskiego Mikołaj Falkowski.

„Chciałabym podziękować nauczycielom, którzy przygotowali naszych laureatów. Warto też zaznaczyć, że jeżeli chodzi o historię Polski — ponieważ mamy lekcje albo fakultatywne, albo wcale ich nie mamy w szkole — to jest to bardzo duży wasz wysiłek. Gratuluję uczestnikom, gratuluję nauczycielom i gratuluję rodzicom naszej zdolnej młodzieży” — dodała prezes Stowarzyszenia Nauczycieli Szkół Polskich na Litwie „Macierz Szkolna” Krystyna Dzierżyńska.

Turniej „Historiada” to doskonała okazja do pogłębiania wiedzy o polskiej historii, a także promowania współpracy między polskimi szkołami na Litwie i Łotwie. Konkurs cieszy się dużym zainteresowaniem, a jego organizatorzy zapowiadają, że jego kolejna odsłona odbędzie się za rok.

