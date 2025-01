Szkoła ta jest inna niż większość pozostałych. W niej liczy się człowiek i jego pasje. Liceum jest szkołą prywatną z uprawnieniami szkoły publicznej, nadanych jej przez Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty. W szkole tej nie ma dzwonków, a czas regulują nauczyciele. Młodzież uczy się w miłej rodzinnej atmosferze, bez pośpiechu i bez hałasu. W swoich klasach uczniowie mają osobiste szafki i czajnik. Mogą się więc napić dyskretnie gorącej herbaty, nawet na lekcji.

Sybirak Tadeusz Szumowski opowiada o syberyjskiej wigilii

Przybyłych gości powitała dyrektor liceum mgr inż. Mirella Okińczyc-Zuwalska. Witając powiedziała m.in.: Szanowni państwo, szanowna młodzieży — witam was serdecznie na naszej szkolnej wigilii. Byłyśmy wczoraj na wigilii świątecznej w Związku Sybiraków i łamaliśmy się z nimi opłatkiem oraz życzeniami. Macie od nich gorące pozdrowienia. I także w waszym imieniu składałam im życzenia. Dzisiaj gościmy w naszej szkole tylko kilkunastu Sybiraków. Są tu przedstawicieli dwóch Związków, którzy mogli do nas dziś przybyć… Chciałabym złożyć wam wszystkim serdeczne życzenia: zdrowych, wesołych świąt Bożego Narodzenia. Abyście wszyscy razem usiedli przy stole i pomagali przy jego wcześniejszej dekoracji oraz w przygotowaniu potraw świątecznych. I aby to były takie rodzinne święta… Mamy tu dziś taką szkolną rodzinę ze szkolną wigilią… Dlatego chciała bym, abyście się włączyli i śpiewali z nami. Złóżcie też życzenia swoim rodzicom. Wesołych świąt.

Gości powitała dyrektor liceum mgr inż. Mirella Okińczyc-Zuwalska

Święta Bożego Narodzenia to czas refleksji i czas wspomnień, o które poproszeni zostali goście — Sybiracy. Jedną z nich była pani Zofia Wojewnik — prezes Związku Sybiraków Oddział w Szczecinie. Witam serdecznie wszystkich państwa. Chciałam bardzo serdecznie podziękować, że jesteście zawsze z nami i że zawsze pamiętacie o Sybirakach — mówiła pani Zofia Wojewnik. Chcę złożyć wam serdeczne życzenia w imieniu dwóch naszych związków. Podziękować dyrekcji liceum, że tak zawsze o nas pamiętają. Niestety jest nas coraz mniej, można powiedzieć, że została już tylko mała garstka. Chciałabym, abyście o nas nadal pamiętali i nie zapominali. Życzę wam od Sybiraków: wszystkiego najlepszego, dużo zdrowia, dla całej waszej rodziny. I dziękuję za miłe, jak zawsze, przyjęcie. Dziękuję bardzo. Następnie głos zabrała wicedyrektor liceum dr Anna Michałek-Simińska, która powiedziała m.in.: W nawiązaniu do wypowiedzi pani prezes Zofii Wojewnik chcę już dziś zaprosić państwa na kolejną edycję konkursu poświęconego pamięci Sybiraków, o trudnym okresie walk o niepodległość i obywatele nie mogli dłużej mieszkać na terenie wolnego państwa polskiego i o trudnych ich powrotach do ojczyzny. Ten konkurs odbędzie się wiosną 2025. To będzie już trzecia jego edycja. Chciałam też zaprosić do nas, na lekcje historii, prowadzone przez naszych Sybiraków — panią Zofię Wojewnik i Tadeusza Szumowskiego. Takie lekcje historii prowadzimy w naszej szkole od roku 2022. I ze strony naszych uczniów bardzo państwu podziękować za współpracę i za żywe spotkania z historią. Cieszymy się, że zawsze możemy liczyć na państwa przychylność, za co jesteśmy bardzo wdzięczni. Wszystkiego dobrego na święta.

Dr Anna Michałek-Simińska — wicedyrektor liceum

I wreszcie przyszedł czas na rozstrzygnięcie grudniowego konkursu śpiewania kolęd w obcym języku, poezję świąteczną (wiersz Wandy Chotomskiej „To już pora na Wigilię”) i śpiewanie kolęd (była też kolęda po chińsku). Zaproszeni zaś goście jedli następnie wigilijne potrawy i wspominali…

