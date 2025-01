Anielskie głosy w Rudominie

— Jest to nasze symboliczne zakończenie okresu świątecznego — mówi w rozmowie z „Kurierem Wileńskim” Wioleta Cereszka, dyrektor Centrum Kultury w Rudominie.

Imprezę rozpoczął występ swoistej wizytówki miejscowości Zespół Pieśni i Tańca Ludowego „Rudomianka”, który powstał w 1989 r. i skupia obecnie ponad 100 członków. „Na swym koncie zespół ma koncerty nie tylko na Litwie, ale również w Polsce, Niemczech, Bułgarii oraz Hiszpanii. „Bardzo miło, że odwiedziliście nasz republikański festiwal kolęd i pastorałek »Głosy Aniołów«„ — na wstępie zwróciła się do zebranych prowadząca imprezę Milena Jermakowicz.

„Tradycja, którą staramy się kontynuować każdego roku”

Początek festiwalu sięga kilkunastu lat wstecz. Wszystko zaczęło się od przeglądu kolęd, który Centrum Kultury w Rudomonie rozpoczęło w roku 2013.

— Jest to nasza tradycja, którą staramy się kontynuować każdego roku. W ubiegłym roku nie udało się zorganizować festiwalu, ale w tym roku mamy kolejną odsłonę. Duch święta nadal jest w każdym z nas i chcemy tę atmosferę przekazać dla naszych widzów. Poza tym to jest dobra okazja do zaprezentowania swego dorobku artystycznego — opowiada nam Wioleta Cereszka, dyrektor Centrum Kultury w Rudominie.

W trakcie niedzielnej imprezy na scenie w Rudominie wystąpiły nie tylko znane polskie zespoły Wileńszczyzny, jak wspomniana „Rudomianka”, czy „Borowianka” z pobliskiego Czarnego Boru, ale również zespoły litewskie. Jednym z nich był Chór Mieszany „Vyturys” z Wiłkomierza. Chór ma długoletnią historię. Powstał w 1976 r. z inicjatywy Antanasa Pociusa. Chór specjalizuje się w litewskiej pieśni ludowej oraz klasyce. Na swym koncie ma występy w Szwecji, Norwegii, Islandii, Finlandii, Łotwie oraz Estonii.

Centrum Kultury w Rudominie jest placówką, której jednym z celów jest tworzenie wizytówki kulturowej rejonu wileńskiego wewnątrz Litwy oraz poza jej granicami. 22 lutego br. w Centrum odbędzie się I Międzynarodowy Festiwal Muzyki Wokalnej „Wschodząca gwiazda”, na którym młodzi wykonawcy będą mogli zaprezentować swoją twórczość.

Wśród wykonawców festiwalu znalazł się Chór Seniorów „Złoty Wiek”

| Fot. Antoni Radczenko

Inicjatywy kulturowe

Centrum Kultury w Rudominie oferuje swoim odbiorcom szereg inicjatyw kulturalnych.

Nie są to tylko koncerty, spektakle lub wystawy, ale również zajęcia edukacyjne. Przykładowo na początku roku w Centrum odbyły się warsztaty gry na cymbałach. Warsztatom towarzyszył koncert „Cymbały, nasze utracone dziedzictwo”. Inicjatywa powstała przy współpracy Centrum Kultury w Rudominie oraz Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Wilkasach (Polska), w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg VI-A Litwa — Polska 2021-2027. „Mamy nadzieję, że dzięki temu projektowi cymbały powrócą na Wileńszczyznę na stałe. Widzimy ogromne zainteresowanie tym instrumentem, w warsztatach wzięło udział ponad 20 dzieci, bardzo chętnie do nauki włączyli się również dorośli. Po koncercie, w którym usłyszeliśmy, jak pięknie może brzmieć ten instrument, wszyscy odkryliśmy go na nowo i jestem pewna, że nasz projekt przyczyni się do odtworzenia tej tradycji na Wileńszczyźnie” — podała w specjalnym oświadczeniu Wioleta Cereszka.

Cymbały nie są obcym instrumentem dla Rudomina. Tu mieszkał i działał znany wileński folklorysta Piotr Kaczanowski, który między innymi grał na cymbałach.

