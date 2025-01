MSZ: Paszporty „Nowej Białorusi” z „Pogonią” nie mają mocy prawnej

— Paszporty te nie będą miały żadnej wartości prawnej. Każdy kraj ma swoje własne standardy i zgodnie ustawodawstwem Republiki Litewskiej dokumenty, które posiadają obywatele Republiki Litewskiej, nie mogą być w posiadaniu cudzoziemców. Obcokrajowcy mogą posiadać dokument z własnego kraju — mówi w rozmowie z „Kurierem Wileńskim” Remigijus Motuzas socjaldemokrata, przewodniczący sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych.

Białorusini na Litwie

Polityk przypomniał sytuację Białorusinów, których paszporty krajowe utraciły ważność na emigracji, ponieważ większość z nich uciekła z Białorusi po 2020 r., a placówki dyplomatyczne za granicą, w tym urzędy konsularne w Wilnie, otrzymały zakaz wydawania nowych paszportów obywatelom Białorusi, zachęcając ich do powrotu do ojczyzny i załatwienia tam swoich dowodów osobistych. Wiadomo, skąd taka zachęta — jeżeli wrócą zostaną zatrzymani na Białorusi, ponieważ większość z nich wyjechała z powodu prześladowań politycznych.

— Prawa tych ludzi są w pełni chronione. Obecnie na Litwie mieszka ponad 57 tys. Białorusinów, a 53,5 tys. z nich posiada tymczasowe zezwolenia na pobyt. Niektórzy mają zagraniczne paszporty, ale ci Białorusini, których paszporty straciły ważność, mają dokument podróży. Dokument ten pozwala im na pobyt na Litwie zgodnie z prawem Republiki Litewskiej, a także umożliwia im podróżowanie do innych krajów — zaznacza Remigijus Motuzas.

Jedynie charakter symboliczny

Herb „Pogoń”, wykorzystany na paszporcie, jest historycznym symbolem Wielkiego Księstwa Litewskiego i był używany jako herb Białoruskiej Republiki Ludowej w 1918 r. oraz przez Białoruś w latach 1991-1995.

— Z pewnością nie będziemy sprzeciwiać się wydawaniu tych paszportów. Jest to pewien symbol, symbol demokratycznego ruchu wolnościowego. Jeśli chodzi o wydawanie paszportów „Nowej Białorusi”, zainicjowane przez biuro Cichanouskiej, to mogą one mieć jedynie charakter symboliczny, nie będą oficjalnymi dokumentami i na pewno nie będzie można z nimi podróżować. Będzie to po prostu symboliczny dokument przynależności do białoruskiej diaspory. Jeśli chodzi o symbol „Pogoni”, którego chcą używać, to nie mamy prawa zabraniać jego używania. Znak „Pogoni” jest symbolem wolności i oporu obywatelskiego. Kiedy Łukaszenka doszedł do władzy w 1995 r., oficjalnie zakazał używania tego symbolu, ponieważ był on wcześniej używany na Białorusi — podkreśla Remigijus Motuzas.

Minister spraw wewnętrznych Władysław Kondratowicz w rozmowie z „Kurierem Wileńskim” mówi, że Litwa nie rozważa uznania paszportów wydanych przez białoruską opozycję.

— Ten paszport nie ma żadnej mocy prawnej. Nie możemy uznać go za dokument, na podstawie którego wydawalibyśmy zezwolenia na pobyt czasowy w Republice Litewskiej ani za dokument podróży, ani za paszport cudzoziemca — zaznacza Władysław Kondratowicz.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych podkreśla, że ​​Litwa nie popiera inicjatywy białoruskich opozycjonistów, mającej na celu wydawanie tzw. paszportów alternatywnych obywatelom swojego kraju.

Pierwsze paszporty „Nowej Białorusi” mają zostać wydrukowane do 25 marca, kiedy białoruska opozycja i diaspora obchodzą Dzień Wolności Białorusi — informuje Biełsat. Dokumenty mają być drukowane w Wilnie, tam też swoją siedzibę ma wydający je organ.

