– Spośród tych 48 nielegalnych migrantów tylko 8 wjechało na Litwę w miejscu, gdzie znajduje się bagno Čepkeliai w rejonie orańskim, gdzie nie ma fizycznej bariery. Dzięki szybkiej reakcji funkcjonariuszy straży granicznej zostali oni natychmiast zatrzymani. Pozostali, gdy zbliżyli się do fizycznej bariery i zobaczyli straż graniczną, uciekli z powrotem na Białoruś. W ich wykryciu pomógł śmigłowiec straży granicznej – w rozmowie z „Kurierem Wileńskim” informuje szef VSAT.

Jak zaznaczył nasz rozmówca, jeśli spojrzymy na ogólne tendencje od początku tego roku, jest to rekord od 2023 r., kiedy tak wielu nielegalnych migrantów próbowało nielegalnie przedostać się do naszego kraju. W porównaniu z innymi krajami, Polską czy Łotwą, na Litwie odnotowano w tym roku najmniej prób nielegalnego wtargnięcia. W sumie w tym roku nasza straż graniczna uniemożliwiła 72 migrantom nielegalne przedostanie się do Unii Europejskiej. Nasi polscy koledzy zapobiegli przedostaniu się ponad 200 nielegalnych migrantów na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a nasi łotewscy koledzy zapobiegli przedostaniu się około 130 migrantów na ich terytorium od pierwszego stycznia.

Wiosną przewiduje się wzrost liczby nielegalnych migrantów

– Chociaż w tym roku odnotowano już rekordową liczbę nielegalnych migrantów, ogólny trend pozostaje taki sam jak wcześniej. Sytuacja na Litwie jest znacznie bardziej stabilna niż w krajach sąsiednich. Wiosną na pewno wzrośnie liczba nielegalnych migrantów, którzy będą próbować przedostać się do nas. Potwierdzają to nasze doświadczenia i doświadczenia innych krajów Unii Europejskiej, zgodnie z którymi przepływy zwiększają się wraz ze zbliżaniem się ciepłej pory roku. To, jakie będą te przepływy, będzie zależeć od reżimu sąsiedniego kraju, ale widzimy, że nawet teraz siły porządkowe lub organizacje białoruskich władz są aktywnie zaangażowane w pomoc nielegalnym imigrantom w nielegalnym przedostaniu się do Unii Europejskiej. Prawdopodobnie reżim Łukaszenki nie porzucił jeszcze zamiaru destabilizacji naszych krajów. Jest bardzo prawdopodobne, że liczba prób przedostania się nielegalnych migrantów wzrośnie na wiosnę – ocenia Rustamas Liubajevas.

Pogranicznicy uniemożliwili wjazd do kraju tysiącom nielegalnym imigrantom

W 2024 r. straż graniczna zapobiegła 1 002 nieautoryzowanym wjazdom z Białorusi. W 2023 r. funkcjonariusze uniemożliwili wjazd na Litwę 2 643 takim cudzoziemcom. W 2022 r. litewscy strażnicy graniczni zawrócili 11 211 migrantów próbujących nielegalnie wjechać z Białorusi.

Od sierpnia 2021 r., kiedy funkcjonariusze VSAT otrzymali prawo do zawracania nielegalnych migrantów próbujących przekroczyć granicę z Białorusi w niedozwolonych miejscach, do końca grudnia 2021 r. odmówiono wjazdu na Litwę 8 106 osobom. W sumie od początku kryzysu migracyjnego wywołanego przez Białoruś litewscy strażnicy graniczni uniemożliwili wjazd do kraju 23 034 nielegalnym imigrantom.

– Granica z Białorusią jest objęta wzmocnioną ochroną, chociaż w ostatnim czasie było niewielu migrantów lub prób, ale uważamy, że reżim musi zostać wzmocniony i musimy być przygotowani na różne scenariusze. Ci migranci są obok naszej granicy i sprawdzają naszą czujność. Granica z Białorusią będzie nadal chroniona w ramach wzmocnionego reżimu. Na dzisiaj dysponujemy wszystkimi środkami, środkami technicznymi i zasobami ludzkimi – zaznacza szef Służby Ochrony Granicy Państwowej, Rustamas Liubajevas.

