Walentynki coraz droższe

W wileńskim centrum handlowo-rozrywkowym „Akropolis” sprzedawczyni ze złotą biżuterią i szlachetnymi kamieniami w rozmowie z „Kurierem Wileńskim” powiedziała, że złotą biżuterię najczęściej jako prezent dla ukochanej kupują starsi mężczyźni.

– Pracuję z biżuterią już prawie 10 lat. Muszę przyznać, że z każdym rokiem prezenty na walentynki wybierane są coraz droższe. Młodzi zakochani nie oszczędzają. Jeszcze kilka lat temu na walentynki kupowali czekoladki, kwiaty. Teraz najpopularniejszymi są oczywiście pierścionki z brylantami, następnie kolczyki i wisiorki ze znakiem zodiaku. Droższą biżuterię zazwyczaj kupują mężczyźni, którzy pracują, a studenci, którzy chcą też podarować swojej ukochanej złoto, zazwyczaj wybierają wisiorki ze znakiem zodiaku. Można taki kupić już od 80 euro – opowiada sprzedawczyni.

iPhone16 Pro max i słuchawki Apple AirPods

Sprzedawcy mówią, że przed świętem zakochanych te gadżety są sprzedawane jak świeże bułeczki. Niektórzy biorą nawet je leasing, żeby tylko ucieszyć swoją drugą połówkę.

Kosmetyki i perfumy nadal są popularne wśród kobiet i mężczyzn jako prezenty walentynkowe.

– W tym roku w e-sklepie Pigu.lt z okazji walentynek najpopularniejszym prezentem są właśnie perfumy. Jest to kategoria produktów, która odnotowała największy wzrost, o 40 proc., w okresie poprzedzającym 14 lutego, w porównaniu do danych sprzedażowych w lutym 2024 r. Najlepiej sprzedającymi się prezentami dla kobiet w tej kategorii były: dezodorant Elizabeth Arden Green Tea, woda perfumowana Lanvin Eclat D’Arpege i woda toaletowa Calvin Klein CK IN2U Her. Najpopularniejszymi produktami dla mężczyzn były: Hugo Boss Boss Bottled, Clinique Happy For Men i Karl Lagerfeld For Him. W lutym odwiedzający Pigu.lt wydali średnio 140 euro na perfumy podczas jednej wizyty w sklepie – w rozmowie z „Kurierem Wileńskim” informuje Nerijus Mikalajūnas, kierownik ds. komunikacji w Pigu.lt.

Kobiety najczęściej są bardziej praktyczne, bo robią prezent dla siebie i ukochanego, np. wybierają e-voucher na weekend dla dwojga w hotelu. W walentynki sprzedawcy kwiatów, maskotek, czekoladek i balonów zazwyczaj odnotowują znaczny wzrost sprzedaży. To są prezenty najbardziej popularne wśród nastolatków.

– Przed walentynkami najpopularniejszymi produktami są torty, ciastka, truskawki i tulipany. Ale najczęściej w prezencie na walentynki są kupowane truskawki i tulipany. Ich sprzedaż przed Dniem Zakochanych wzrosła około 10 razy! Popularnością cieszą się również słodycze, czekoladki i zestawy słodyczy. W tygodniu walentynkowym oferujemy ekskluzywne rabaty na najpopularniejsze artykuły – w rozmowie z „Kurierem Wileńskim” mówi kierowniczka ds. komunikacji IKI Lietuva, Gintarė Kiwovė.

Historia walentynek w Europie

Chociaż walentynki były początkowo związane z obrzędami kościelnymi, to szybko zaczęto obchodzić je w bardziej intymny sposób. Już w średniowieczu zaczęto wiązać 14 lutego z miłością, a od XVIII w. ten dzień świętuje się praktycznie tak samo jak dzisiaj.

Najpopularniejszym sposobem na wyrażenie uczuć ukochanej osobie było wysyłanie miłosnych listów lub kartek. Praktyka ta była stosowana głównie we Francji i w Anglii. Za to w Hiszpanii narodził się jeszcze inny symbol Dnia Zakochanych – czerwona róża. To właśnie tam mężczyźni zaczęli obdarowywać swoje wybranki tymi kwiatami. Dzisiaj czerwona róża na całym świecie jest symbolem płomiennego uczucia.

