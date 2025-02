„Zachęcamy do tego, żeby uczyć się języka polskiego, żeby uczyć swoje dzieci języka polskiego. Nie tylko po to, żeby tę polską tożsamość pielęgnować, lecz także po to, aby tworzyć szanse życiowe dla dzieci. Jestem przekonana, że to jest oferta, która jest po prostu bardzo cenna, bardzo potrzebna i mam nadzieję, że Polacy za granicą będą chcieli z tej oferty skorzystać” — zaznaczyła Mucha.

Nowość: „Polonijni kumple”

Polski rząd prowadzi kilka inicjatyw wspierających edukację i integrację Polonii. Wśród nich znajdują się programy kolonijne oraz „Bon dla przedszkolaka”. Dodatkowo planowane są konkursy edukacyjne, a także projekt „Polonijni Kumple”, który umożliwi dzieciom nawiązywanie kontaktów z rówieśnikami z Polski poprzez rozmowy online.

Polskie Ministerstwo Edukacji Narodowej podkreśla, że nauka języka ojczystego nie tylko pomaga w utrzymaniu więzi z krajem, ale także zwiększa szanse na lepszą przyszłość zawodową. Z tego powodu zachęca do korzystania z dostępnych programów i inicjatyw wspierających Polaków poza granicami.

„Namawiamy też wszystkich Polaków za granicą – czy to są Polacy na Litwie, czy to jest Polonia wszędzie na świecie – do tego, żeby dzieci uczyły się języka polskiego, żeby znajdowały dwujęzyczne systemy po to, żeby stwarzać sobie szanse studiowania na dobrych polskich uczelniach” — podkreśliła wiceminister.

Zapowiedź konkursów

„Na przełomie marca i kwietnia Instytut Kolbego będzie ogłaszać konkurs na wypoczynek z językiem polskim, skierowany do dzieci i młodzieży z Litwy. Zapraszamy bardzo serdecznie do udziału w tym konkursie. Natomiast w drugiej połowie lutego będziemy też organizować konferencję, podczas której zostanie ogłoszony plan działalności instytutu. Konkursy będą realizowane od marca” — dowiadujemy się.

Pełna rozmowa z Joanną Muchą, w której poruszono także temat edukacji dzieci ukraińskich w Polsce oraz problemów polskich szkół na Litwie, jest dostępna w „Kurierze Wileńskim”.