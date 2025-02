— Uroczystość minęła naprawdę wspaniale. Wszystko udało się na sto procent. Jesteśmy ze wszystkiego zadowoleni. Oczywiście czujemy się zmęczeni, ale szczęśliwi. Do koncertu szykowaliśmy się bardzo odpowiedzialnie, robiliśmy wszystko, co tylko było w naszych siłach. Włożyliśmy w to mnóstwo pracy i miłości, ale było warto. Chcieliśmy pokazać wszystko, jak...