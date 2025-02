— Na razie lód na większości zbiorników wodnych ma wystarczającą grubość i wynosi ok. 15 cm, co oznacza, że zgodnie z naszymi zaleceniami może na niego wchodzić grupa osób. Należy jednak pamiętać, że obecne warunki pogodowe sprzyjają bardzo szybkiemu słabnięciu lodu. Ostre słońce i dodatnie temperatury w ciągu dnia sprawiają, że lód bardzo szybko się topi. Wierzchnia warstwa gwałtownie kruszeje i staje się porowata. To znaczy, że lód bardzo szybko słabnie. Przy takiej pogodzie z każdym dniem staje się on coraz bardziej niebezpieczny — podkreśla w rozmowie z „Kurierem Wileńskim” Giedrius Ruočkus, szef zespołu VI Wileńskiej Straży Pożarnej i Ratownictwa, nurek, instruktor nurkowania.

Mieć przy sobie kij, obserwować kolor lodu

Giedrius Ruočkus radzi, aby podczas chodzenia po lodzie mieć przy sobie solidny kij i używać go do sprawdzania wytrzymałości nawierzchni. Jeśli po uderzeniu kijem pojawia się na lodzie woda, należy natychmiast wrócić na brzeg. Twardy lód ma zawsze kolor niebieski lub zielony, natomiast lód o matowym białym lub żółtym odcieniu nie jest twardy.

Ekspert podkreśla, że kruchy, cienki lód występuje w miejscach, w których zamarzają gałęzie drzew, deski i inne przedmioty, a także w pobliżu krzewów, drzew i trzcin. Niestabilny lód występuje również w miejscach, gdzie płyną strumienie, gdzie znajduje się brzeg źródlany i gdzie odsłonięte jest dno zbiornika wodnego. Bardzo ważne jest, aby wiedzieć, że na rzekach nigdy nie ma bezpiecznego lodu.

— W żadnym wypadku nie wolno wchodzić na lód, jeśli nie jesteśmy pewni, czy jest on wystarczająco gruby. Jeśli istnieją na nim ścieżki, należy z nich korzystać. Wydeptane przez ludzi przejście wskazuje na to, że w tym miejscu jest on wystarczająco mocny. Jeśli lód pęknie i wpadniemy do wody, należy spróbować wyczołgać się z kry w kierunku, z którego się przyszło, a następnie przeturlać się przez pięć metrów, zanim spróbuje się wstać — radzi przedstawiciel straży pożarnej.

Bezpieczne wędkarstwo i grzywny dla naruszycieli

Miłośnicy połowów na lodzie powinni mieć w zasięgu ręki kolce, które pomogą im wydostać się z wody w przypadku pęknięcia lodu. Zaleca się również noszenie liny, kamizelki ratunkowej, wodoodpornego kombinezonu lub innych środków ratunkowych.

Zgodnie z zasadami amatorskiego połowu ryb zabronione jest przebywanie na zbiornikach wodnych, gdy pokrywa lodowa jest cienka lub Litewska Służba Hydrometeorologiczna ogłosiła, że stan lodu może zagrażać życiu lub zdrowiu ludzi. Wędkarze, którzy nie mają kolców lub łowią na lodzie, który jest niebezpieczny, tj. cieńszy niż 7 cm, mogą zostać ostrzeżeni lub ukarani grzywną w wysokości od 10 do 60 euro.

Miłośnicy wędkarstwa podlodowego są również zobowiązani do przestrzegania zasad bezpiecznego zachowania w wodach powierzchniowych i na lodzie. Naruszenie tych wymogów podlega karze grzywny w wysokości od 100 do 300 euro. Powtarzające się wykroczenia podlegają karze grzywny w wysokości od 300 do 900 euro.

