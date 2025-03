Zapusty z „Rudomianką” [Z GALERIĄ]

Ani chwili na nudę

23 lutego Zespół Pieśni i Tańca Ludowego „Radomianka” zaprosił wszystkich na huczną zabawę zapustową do Domu Kultury Polskiej w Wilnie. Nie zabrakło pięknej muzyki, wesołych piosenek oraz skocznych polskich i litewskich tańców ludowych. Zespół przygotował niezwykle ciekawy program artystyczny, dzięki czemu publiczność nie miała ani chwili na nudę.

Podczas koncertu wystąpiły wszystkie grupy wiekowe „Rudomianki” oraz kapela zespołu. Rozbawiona publiczność mogła usłyszeć w wykonaniu chóru zespołu takie piosenki jak: „Siedziałam pod gruszką”, „Kaziuki” i wiele innych. Kapela zaś zagrała utwory, m.in. „Gdy rodzice pójdą spać”, „Prząśniczka” oraz „Idzie dysc – Płynie strumyk”.

Grupa najstarsza „Rudomianki” wykonała „Taniec rzeszowski”, a grupa starsza — taniec „Sącz”. Grupa średnia zespołu zatańczyła taniec litewski „Laimingo” oraz „Taniec lubelski”. Dziewczęta z młodzieżowej grupy wirowały w tańcu litewskim. Publiczność podziwiała również „Taniec żywiecki” oraz „Taniec spiski” w wykonaniu grupy reprezentacyjnej „Rudomianki”. Szczególne zachwyty wzbudził występ najmłodszych tancerzy zespołu. Maluszki pięknie zatańczyły „Taniec śląski”, „Krakowiaka” oraz taniec „Barborytės”, a grupa „Groszki” wykonała „Krakowiaczka”. Na zakończenie koncertu zespół po raz pierwszy wykonał hymn „Rudomianki”. Autorem słów hymnu jest Jan Jodko, a muzykę skomponował Kazimierz Moroz.

Wszyscy goście — zarówno dzieci, jak i dorośli — mieli wyjątkową okazję zanurzyć się w atmosferze dawnych tradycji, cieszyć się energetycznymi piosenkami i tańcami oraz poczuć magię Zapustów. Oklaski nie cichły ani na moment, a zewsząd słychać było głośne „brawo!”.

A jakie byłyby Zapusty bez uczty dla żołądka? Zgodnie z tradycją w Zapusty trzeba dużo jeść. Na smakoszy czekały pyszne pączki, naleśniki, słoninka i wiele innych smakołyków. Goście byli także częstowani cukierkami.

Dostojni goście

Na świąteczny koncert przybyli również dostojni goście, wśród nich: wicemer rejonu wileńskiego Edyta Tamošiūnaitė, wicemer Danuta Narbut, wicemer Algis Vaitkevičius, doradca mera Edward Kiejzik, radni Samorządu Rejonu Wileńskiego Mirosława Klim i Henryk Subocz, starosta gminy Rudomino Józef Szatkiewicz, prezes wspólnoty Rudominy Władysław Kaczanowski oraz były wieloletni kierownik Wydziału Kultury, Turystyki i Sportu Samorządu Rejonu Wileńskiego Edmund Szot.

„Wesoło, nastrojowo, zapustowo — tak każdy z nas może powiedzieć o »Rudomiance« i dzisiejszym koncercie. »Rudomianka« jest wizytówką rejonu wileńskiego, a my widzimy, jak z każdym dniem i miesiącem podnosi swój poziom. Jestem zauroczona dzisiejszym widowiskiem i wspaniałą scenografią. Za tym wszystkim stoi ogrom trudnej, żmudnej pracy, często kosztem wolnego czasu. Dziękuję rodzicom i dziadkom za decyzję o zapisaniu swoich pociech do zespołu. To była najlepsza decyzja. Dzieci nie tylko rozwijają talent artystyczny, miłość do polskiej piosenki i tańca, ale także uczą się odwagi scenicznej, dyscypliny, odpowiedzialności i empatii. Serdeczne podziękowania kieruję do zespołu i jego kierowniczki — już tęsknimy za następnymi koncertami!” — powiedziała Edyta Tamošiūnaitė.

„Tylko dziś, będąc tutaj, zrozumiałem, że zima zaczyna ustępować. Nie wytrzymała nacisku »Rudomianki«. Mamy wyjątkowy zespół, który pielęgnuje kulturę i tradycje naszej ziemi oraz reprezentuje rejon wileński nie tylko na Litwie, ale i na arenie międzynarodowej. Za to Wam się należy niski ukłon. Chciałbym podziękować zespołowi za piękny nastrój, jaki dziś panował. Dziękuję także kierowniczce zespołu Wiolecie Cereszce za organizację. Życzę wszystkim, aby wrócili do swoich domów z gorącym sercem, które roztopi śnieg i lód w rejonie wileńskim” — powiedział Algis Vaitkevičius.

Słowa wdzięczności

„Chciałabym w imieniu całego zespołu podziękować za tak liczne przybycie na koncert. Proszę o brawa dla publiczności, która wypełniła salę po brzegi! Gdyby nie Wy, nie bylibyśmy potrzebni i my. Dziś widzimy, że mamy dla kogo śpiewać, grać i tańczyć. Dziękuję dostojnym gościom za przybycie oraz piękne słowa skierowane do nas. Dzięki zaangażowaniu kierowników artystycznych i zespolaków nasz zespół godnie reprezentuje Rudominę i nasz kraj na arenie międzynarodowej. Serdecznie dziękuję swojemu zespołowi — dziś udowodniliście, że istniejemy po to, aby cieszyć naszą publiczność. Na próbach widać, ile pracy i wysiłku potrzeba, aby osiągnąć dobre rezultaty. Dziękuję także rodzicom naszych maluchów — gdyby nie oni, nie mielibyśmy tak wspaniałego dorobku. Jako dyrektor Centrum Kultury w Rudominie dziękuję wszystkim swoim pracownikom” — powiedziała kierownik artystyczny „Rudomianki” Violeta Cereszka.

Zespół „Rudomianka” z kolei podziękował wszystkim, którzy swoją ciężką pracą, pasją i zaangażowaniem przyczynili się do tego wspaniałego wydarzenia. Szczególne podziękowania należą się choreografom zespołu: Irenie Brazis, Mirosławu Wojciulewiczu i Patrycji Salmanowicz, nauczycielce śpiewu Kamili Cereszka oraz kapelmistrzowi Krzysztofu Stankiewiczu. Zespół składa także serdeczne podziękowania Wiolecie Cereszce, która czuwa nad całokształtem artystycznym „Rudomianki”.

Fot. Centrum Kultury w Rudominie

Centrum Kultury w Rudominie