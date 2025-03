Pokaz filmu „Simona Kossak” w DKP

— Chciałem w tym filmie opowiedzieć o Puszczy Białowieskiej, która jest ostatnim tego typu lasem w Europie, o który wciąż za mało dbamy, o naszym stosunku do przyrody, niechęci do zrozumienia jej, ignorowania procesów które w niej zachodzą, którego skutkiem jest katastrofa ekologiczna, której powoli coraz bardziej doświadczamy. Jak w każdym filmie, w którym występują zwierzęta, trudność polega na tym, że nie są one profesjonalnymi aktorami i trzeba dużo cierpliwości poświęcić tej współpracy, ale mają w sobie naturalny urok, który wart jest każdego wysiłku — dzieli się w rozmowie z „Kurierem Wileńskim” Adrian Panek reżyser i scenarzysta filmu „Simona Kossak”.

Z toksycznego domu do wolnej puszczy

Jak opowiada reżyser, Simona Kossak była polską biolożką, która całe swoje życie zawodowe poświęciła Puszczy Białowieskiej. Pochodziła z rodziny słynnych malarzy, którzy znani byli z wielkich dzieł historycznych, ale również świetnych przedstawień przyrody. W zamierzeniu swojej matki, Elżbiety Kossak miała być kolejnym malarzem, mężczyzną, ale ku rozczarowaniu matki urodziła się kobietą, w dodatku pozbawioną talentu malarskiego.

— Dorastała w arystokratycznym, podupadającym domu w Krakowie i, jak to w takich domach bywało, było to wychowanie pełne dyscypliny, emocjonalnego dystansu, czasami przemocy, z którego wyszła bardzo pokiereszowana emocjonalnie. W przeciwieństwie do artystycznej rodziny skierowała swoje zainteresowania ku nauce. Bardzo spodobała mi się w postaci Simony opowieść o młodej kobiecie, która ucieka z toksycznego domu do puszczy i odnajduje tam swoje miejsce, które tak naprawdę jest starym domem, który wszyscy opuściliśmy. W malarstwie Kossaków przyroda była potraktowana jako ozdoba, coś drugoplanowego, sielankowego, natomiast u Simony stała się tematem wiodącym, traktowanym na poważnie, w kontrze do tradycji Kossaków — opowiada Adrian Panek.

Zakorzeniony podział

Jak zauważa reżyser, kiedy dziś wiemy o wiele więcej o związkach zachodzących w przyrodzie, w nas samych, traktujemy naszą zwierzęcość w sposób naturalny. Zaś latach siedemdziesiątych kulturowy podział na człowieka i całą resztę był silnie zakorzeniony, odbierając nam możliwość pełniejszego rozumienia siebie. Simona Kossak często podkreślała, że fakt bycia zwierzęciem niczego nam nie odbiera, nie uwłacza nam. W swojej pracy badała zwierzęta, była psycholożką zajmującą się zwierzętami, zajmowała się również walką o ochronę puszczy, więc była jednym z pierwszych polskich ekologów. W późniejszym okresie udzielała się również medialnie, stworzyła cykl audycji i książek o życiu zwierząt, w których z czułością i przenikliwością opowiadała o ich obyczajach, które nie różnią się od zachowania ludzi. Całe swoje życie w Białowieży spędziła w leśniczówce Dziedzinka, razem ze swoim partnerem życiowym Lechem Wilczkiem, znanym fotografem przyrody.

Uznanie krytyków

Film „Simona Kossak” zdobył uznanie krytyków i został wyróżniony licznymi nagrodami oraz nominacjami. W 2025 r. „Simona Kossak” otrzymała nominacje do Polskich Nagród Filmowych Orły w kategoriach: Najlepsza Scenografia (Agata Adamus), Najlepsze Kostiumy (Kalina Lach, Paulina Sieniarska), Najlepsza Muzyka (Bartosz Chajdecki), Najlepsza Główna Rola Kobieca (Sandra Drzymalska) oraz Najlepsza Drugoplanowa Rola Kobieca (Agata Kulesza).

