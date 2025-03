To świetna okazja, by rozwijać kreatywność, logiczne myślenie i jednocześnie dobrze się bawić — zapewniają organizatorzy.

Zadania dopasowane do możliwości uczestników

— Na zajęciach Klubu Robota dzieci rozwijają kompetencje przyszłości poprzez budowę i programowanie robotów z klocków Lego. Podczas dobrej zabawy poszerzają swoje umiejętności poznawcze, społeczne i techniczne — mówi w rozmowie z „Kurierem Wileńskim” Michał Łaba, kierownik firmy Klub Robota, organizator warsztatów.

Dzieci, w zależności od wieku i umiejętności, pracują przy komputerach na zestawach Lego WeDo 2.0. Dzięki temu każde dziecko ma szansę na naukę i rozwój umiejętności dopasowane do jego możliwości.

— Realizując zadania zgodnie z instrukcją, uczestnicy rozwijają zdolność myślenia przyczynowo-skutkowego — dostrzegają, jaki wpływ na konstrukcję ma każdy ich krok. Dodatkowo obserwują, co się dzieje z robotem, gdy celowo lub przez pomyłkę nie zastosują się do wskazówek. Przekształcając cyfrową instrukcję we własnoręcznie zbudowaną konstrukcję z klocków i elektroniki dzieci rozwijają myślenie i wyobraźnię przestrzenną. Następnie korzystając ze zdobytej wiedzy i tworząc robota własnego pomysłu, uczą się kreatywności i umiejętności radzenia sobie z trudnościami napotkanymi podczas konstruowania — wymienia zalety warsztatów Michał Łaba.

To nie tylko miejsce, gdzie się bawi klockami

Jak podkreśla organizator wydarzenia, warsztaty z robotyki Lego to nie tylko miejsce, w którym dzieci się bawią klockami — to przestrzeń, w której ważne jest rozwijanie kluczowych umiejętności poznawczych, społecznych i technicznych. Rozmówca zaznacza, że praca w zespole, ma wpływ na zdolności negocjacyjne i umiejętności współpracy z innymi — dzieci pracują wspólnie nad projektem, dzielą się zadaniami, przekonują do swojego pomysłu innych.

— Uczestnicy rozwijają również swoje kompetencje techniczne i cyfrowe. Budują wiele typów robotów: pojazdy, roboty zwierzęta i urządzenia wykorzystywane np. w przemyśle. Poznają, w jaki sposób roboty się poruszają i dlaczego reagują na nasze polecenia. Podczas każdych warsztatów dzieci korzystają z tradycyjnych laptopów. Wykorzystując umiejętność obsługi komputera, uczą się podstawowej komunikacji z robotami, poznają ich język w formie obrazkowych bloczków i potrafią wydać im proste komendy — podkreśla Michał Łaba, zachęcając do udziału w wyjątkowych zajęciach.

Warsztaty odbędą się w Domu Kultury Polskiej w Wilnie — 20 marca o godz. 9:00, 11:00 i 13:00 oraz 21 marca o godz. 9:00 i 11:00. Bilety (7 euro) do nabycia w DKP, pokój 203 // Grupowe rezerwacje pod nr tel. +370 614 74 580.

Projekt jest finansowany przez Ambasadę Rzeczypospolitej Polskiej w Wilnie.