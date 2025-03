Zdaniem mera rejonu wileńskiego Roberta Duchniewicza, jest to pierwszy tego typu projekt w historii Samorządu.

„Możemy śmiało stwierdzić, że uruchomienie tego projektu to moment historyczny, którego owoce będą cieszyć mieszkańców całego rejonu i gości odwiedzających tę miejscowość. Potrzeba budowy basenu w rejonie wileńskim jest oczywista – stanie się on ważną przestrzenią zarówno dla sportu i zdrowia, jak i dla aktywności naszych uczniów. Dlatego zapraszam przedstawicieli biznesu do przyłączenia się do tego ambitnego projektu oraz wspólnie z samorządem stworzenia nowoczesnej, wysokiej jakości i dostępnej dla każdego przestrzeni sportowej i rekreacyjnej” – mówi R. Duchniewicz.

Wykonawca budowy i zarządzania basenem zostanie wybrany w drodze przetargu publicznego, a jego zwycięzca zostanie ogłoszony wiosną przyszłego roku. Prace projektowe i budowlane potrwają do 30 miesięcy.

Partner prywatny wybuduje basen i będzie nim zarządzał przez 15 lat. Przez cały okres funkcjonowania obiektu Samorząd będzie miał prawo do bezpłatnego wynajmu torów w godzinach 8.00–16.00 w dni powszednie oraz ustalonej liczby wizyt w siłowni. Grupy docelowe wskazane przez Samorząd będą mogły korzystać z ulg na usługi płatne. Po zakończeniu umowy administracyjnej kompleks przejdzie na własność Samorządu.

Planuje się, że nowy kompleks sportowy będzie przystosowany do uprawiania sportu i aktywnego wypoczynku. Znajdzie się w nim 25-metrowy basen z czterema torami i podnoszonym dnem, nowoczesne sale sportowe i fitnessu, strefa SPA oraz kawiarnia, zapewniając mieszkańcom i gościom rejonu wileńskiego wysokiej jakości usługi sportowe i rekreacyjne.

Zgodnie z decyzją Rady Samorządu Rejonu Wileńskiego maksymalna kwota przeznaczona przez Samorząd na ten projekt wynosi 18,5 mln euro.

Więcej informacji na temat warunków przetargu publicznego można znaleźć na oficjalnej europejskiej platformie przetargów publicznych TED: https://ted.europa.eu/lt/notice/-/detail/139396-2025

