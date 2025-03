„Bach in the Subways” to oddolny ruch mający na celu zwrócenie uwagi opinii publicznej na muzykę klasyczną, głównie poprzez darmowe koncerty z okazji urodzin Johanna Sebastiana Bacha (21 marca). Pierwszy raz solowe koncerty odbyły się w nowojorskim metrze w 2010 roku, a ich autorem był wiolonczelista Dale Henderson. Od tego czasu każdego marca, z okazji urodzin Bacha, tysiące muzyków daje występy w setkach miejsc na całym świecie.

P.G.R. – czyli Projekt Grzegorza Rogali, to jazzowy projekt wyrażający ideę łączenia kultur i gatunków muzycznych. Koncepcja obejmuje dialog między muzyką polską, żydowską i klasyczną. Możemy się o tym przekonać słuchając 4 albumów CD.

Ostatnie dwa przenoszą słuchacza do polskiego renesansu, nazywanego „złotym wiekiem”. Tam znajdziemy psalmy w poetyckim przekładzie Jana Kochanowskiego. Do muzycznego opracowania „Psałterza Dawidów” Kochanowski zaprosił swojego przyjaciela – Mikołaja Gomółkę. Polski Psałterz jako przełom w polskiej literaturze i przykład interdyscyplinarnej współpracy na najwyższym poziomie – stał się dla Artystów P.G.R inspiracją i wyzwaniem zarazem.

Wierność oryginałowi i wolność – w tej muzyce miesza się muzyka klasyczna i jazz. Synkretyczna koncepcja jazzowych aranżacji i improwizacji w połączeniu z renesansowym czterogłosowym kontrapunktem prowadzą słuchacza w nieznaną przestrzeń, łączącą przeszłość ze współczesnością.

Wykonawcy:

P.G.R. (Projekt Grzegorza Rogali):

Barbara Rogala – sopran

Szymon Bońkowski – saksofon altowy

Kamil Miszewski – perkusja

Mateusz Gramburg – fortepian

Jan Wierzbicki – kontrabas

Grzegorz Rogala – puzon i opracowania

Organizatorzy:

Instytut Polski w Wilnie

Muzeum Narodowe Pałac Wielkich Książąt Litewskich

Barbara Rogala — sopran. Absolwentka Wydziału Wokalno-Aktorskiego Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi, kształciła się w klasie śpiewu pod kierunkiem prof. Urszuli Kryger. Współpracowała z takimi zespołami jak: Londyński Gabrieli Consort Choir, Chór Filharmonii Łódzkiej, Zespół Wokalny Vivid Singers, Chór i Orkiestra Filharmonii Wrocławskiej czy Zespół Wokalny Polskiej Opery Królewskiej. Uczestniczyła w kursach prowadzonych m.in. przez prof. Piotra Łykowskiego, prof. Stefana Kamasę, Christiana Eulera i dr Katarzynę Dondalską. Koncertowała w Niemczech, Belgii, Francji, Irlandii, Szwecji, Ukrainie, Włoszech i Polsce.

Zaśpiewała m.in. w utworze „Stabat Mater” G.B Pergolesiego czy „Jesu spes mea” S.Szarzyńskiego (w Filharmonii Łódzkiej). Wykonała także kantaty J. S. Bacha: 51, 49 i 209 (dwie ostatnie w ramach Maratonu Bachowskiego). W ramach recitalu dyplomowego zaśpiewała kantatę 91 tego kompozytora. Wystąpiła na AŻ Festiwalu oraz Festiwalu Królów Polskich w repertuarze barokowym. Wraz z zespołem Kapela Polonica, z którym w 2018 roku wydała płytę „Kantaty sakralne” G. Ph. Telemanna, wzięła udział w wielu wydarzeniach życia muzycznego w Polsce, m.in. na Festiwalu Słowo i Muzyka u Jezuitów w Łodzi, Festiwalu Muzyki Dawnej w Żninie, Festiwalu „Kolory Polski”, Międzynarodowym Festiwal im. J. I. Schnabla Nowogrodźcu czy Międzynarodowy Festiwal „Maj z Muzyką Dawną”. Współpracuje i nagrywa z międzynarodowym projektem PGR – Polish Psalter, z którym koncertowała w Polsce, oraz na zaproszenie Instytutu Polskiego w Paryżu i Sztokholmie. W lipcu 2021 roku Płyta „Polish Psalter for soprano & jazz ensemble” została wybrana „Płytą Kwartału” czasopisma „PRESTO. Muzyka. Film. Sztuka”. W październiku 2023 r. został wydany kolejny album P.G.R – Polish Psalter vol.2. Od 2018 roku, we współpracy z kwartetem smyczkowym „Befane” koncertuje z Projektem „Pieśni Wolności” na sopran, kwartet smyczkowy i puzon. W listopadzie 2023 ukazała się płyta z tymże repertuarem. Zaśpiewała na koncercie jubileuszowym z okazji 60-lecia pracy artystycznej Teresy Żylis-Gary. Od marca roku 2019 współtworzy Zespół Wokalny Polskiej Opery Królewskiej.

Szymon Bońkowski — saksofonista jazzowy i sesyjny, kompozytor. Absolwent wydziału jazzu Akademii Muzycznej w Łodzi, kształcił się u boku Jerzego Główczewskiego i Macieja Kądzieli. Współpracuje z wieloma muzykami aktywnymi na polskiej scenie muzycznej. W roku 2019 wystąpił w finale Krokus Jazz Festiwal w dwóch zespołach — Jan Szkudlarek Collective i Kwintet Kuby Junga. Rok później został wydany album „Too early, to late” z kwintetem Aleksa Sucharskiego. W roku 2021 udział w Volbórka Jazz Festiwal w Tomaszowie Mazowieckim. Brał udział w 60-tym jubileuszu na Jazz Kamping Kalatówki organizowane przez Zbigniewa Namysłowskiego. W roku 2022 w kwartecie Krzysztofa Brzezińskiego wystąpił w finale Bielskiej Zadymki Jazzowej, Jazzu nad Odrą i konkursu Jazz Juniors.

Kamil Miszewski — perkusista, absolwent Akademii Muzycznej im. F. Nowowiejskiego w Bydgoszczy oraz Policealnego Studium Jazzu im. Henryka Majewskiego w Warszawie. Jako muzyk orkiestrowy współpracował (i niekiedy nadal współpracuje) z: Teatrem Muzycznym „ROMA”, Filharmonią Pomorską, Filharmonią Łódzką, Filharmonią Gorzowską, Zespołem Pieśni i Tańca „Mazowsze”, Capellą Bydgosciensis, Polską Orkiestrą Muzyki Filmowej, Toruńską Orkiestrą Symfoniczną. Jest członkiem orkiestry Teatru Muzycznego w Łodzi. Nagrał 7 płyt m.in.: Zbigband – live in radio Łódź, Olga Fidrysiak-Myszkowska – „Za oknem”, Alan Balcerowski Quintet – „Lookin Ahead”, PGR – „Polish Psalter” for soprano and jazz ensemble vol.2, Skalp L – „Czysta poezja, brudny rock”, „Cinema Meets Jazz” i „Zagrajcie swoją muzykę” (obie z Witold Janiak Trio).

Wielokrotnie brał udział w festiwalach i koncertach w kraju i za granicą m.in.: na targach EXPO w Dubaju oraz Mediolanie, Jazzy Colours w Paryżu, Stuttgart Nacht Festival Europeen w Algierze, „Guča” Trumpet Festival w Serbii, Koncerty z projektem piosenek zespołu „Queen” wraz z norweskim chórem „Brandsoykoret” w Norwegii, Just Love Festival – Heidenrod – Niemcy, Bydgoszcz Jazz Festiwal, Bydgoska Bitwa Jazzowa, Festiwal Pianistów Jazzowych w Kaliszu, Nowa Tradycja, Blue Note Competition, Jazz w Opłotkach.

Mateusz Gramburg — pianista, absolwent Akademii Muzycznej w Katowicach na wydziale jazzu. Równocześnie prowadzi aktywną działalność kompozytorską i koncertową. Osiągnięcia: finał X i XI edycji konkursu na indywidualność jazzową „Novum Jazz Festival”, wraz z zespołem Follow Dices, wyróżnienie na Blue Note Jazz Competition w 2016 roku, laureat drugiej nagrody Blue Note Jazz Competition w 2019 roku z zespołem Przemysław Chmiel Quartet, finalista festiwali Jazz Juniors (Kraków) oraz Krokus Jazz(Jelenia Góra) w roku 2018 z zespołem Monika Malczak Quintet. W zespole Monika Malczak Quintet występował na wielu festiwalach w Europie (JazzNiCa Jazz Festival – Alcanadre, Hiszpania, Jazzstrzebię – Jastrzębie Zdrój oraz Jazz w Ruinach – Gliwice) .

WIĘCEJ NIŻEJ | Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

Współpracował z takim artystami jak: Zbigniew Namysłowski, Grzech Piotrowski, Krzysztof Gradziuk, Liz Rosa, Stanisław Słowiński.

Współpracował ze Zbigniewem Namysłowskim przy nagraniu płyty w Polskim Radiu w 2017 roku oraz jako członek zespołu Bednarska SuperBand (festiwal Jazz Rally w Dusseldorfie w latach 2015 oraz 2016).

Nominowany do Fryderyków 2021 r. w kategorii jazzowy debiut fonograficzny za album „Witchcraft”, który nagrał z zespołem Przemysław Chmiel Quartet.

W 2012 roku zaaranżował muzykę do spektaklu „Piękna Lucynda” w reżyserii Beaty Redo-Dobber wystawianego w warszawskim Teatrze Rampa.

Jan Wierzbicki — muzyk grający na kontrabasie i gitarze basowej. Absolwent klasy kontrabasu jazzowego w Zespole Szkół Muzycznych im. Fryderyka Chopina w Warszawie oraz na Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina w Warszawie.

WIĘCEJ NIŻEJ | Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

Współpracował z artystami takimi jak Urszula Dudziak, Ewa Bem, Grażyna Auguścik, Dorota Miśkiewicz, Adam Makowicz, Michał Urbaniak, Grzegorz Piotrowski, Bendik Hofseth, Mateusz Smoczyński, Michał Zaborski oraz zespołami Alchemik Big Band, World Orchestra, Alchemik Orchestra, Mutru, Andrzej Kowalski Quartet, Lion’s Gate, Nufonia Tribute To Polski Jazz. Laureat konkursów CEA, Tarnów Jazz Contest, Blue Note Poznań Competition, Bielska Zadymka Jazzowa, Jazzowy Debiut Fonograficzny IMiT, Jazz Nad Odrą.

Uczestniczył również w warsztatach i klinikach prowadzonych przez muzyków takich jak Mike Stern, Hadrien Feraud, Ari Roland, Kevin Harris, Carlos Averhoff, Manuel Valera, Piotr Żaczek.

Grzegorz Rogala — puzonista, kompozytor, aranżer, producent, lider. Absolwent Jazz Institut Berlin i stypendysta Berklee College of Music, wyróżniony stypendium im. Filipa de Girarda przez miasto Żyrardów. Studiował u Jiggsa Whighama, Ludwika Nussa oraz Phila Wilsona. Kompozycję studiował u Johna Hollenbecka (Grammy Award). Lider formacji P.G.R., którą prowadzi od 2008 roku.

Osiągnięcia: indywidualne wyróżnienie na festiwalu FAMA (2005 r.), laureat festiwali: Nadzieje Warszawy i Berlin Jazz & Blues Award (z zespołem Kattorna). Laureat nagrody „Phil Wilson Award”. Współpracował z takimi muzykami i formacjami jak: Marc Bernstein, Rosario Giuliani, Cezary Konrad, Roman Ott, Łukasz Pawlik, Włodek Pawlik, Paweł Pańta, Maciej Sikała, Jerzy Główczewski, Krzysztof Szmańda, Paweł Tomaszewski, Piotr Schmidt, Karol Obara, European Colours Jazz Orchestra, Alchemik Big-Band, Bubliczki. Ma na swym koncie 5 autorskich płyt CD, w tym cztery z P.G.R. W 2023 roku wydana została jego ostatnia płyta „Pieśni Wolności” na sopran (Barbara Rogala), kwartet smyczkowy (Befane) i puzon.

Występował na scenach w Polsce, Niemczech, Szwecji, Ukrainie, Francji, Włoszech, Holandii i USA.

Instytut Polski w Wilnie