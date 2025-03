Historia Polski też jest ważna

Cieszy to, że maturzyści z polskich szkół na Litwie wstępują na studia wyższe w Polsce. Często wracają po ich ukończeniu, bo tu są potrzebni polskiej społeczności, lecz nie trzeba lamentować, kiedy zostają i pracują tam dla dobra Macierzy; cóż więcej dodać — znajdują tam miejsce do życia dla siebie i swoich bliskim.

Dobrze rozumieją to nasi rodacy w Polsce i gorąco apelują do rodziców dzieci polskich na Litwie, żeby zachęcali swoje dzieci do nauczania języka polskiego w szkołach (wywiad wiceminister edukacji RP Joanny Muchy dla „Kuriera Wileńskiego” 8-14 lutego 2025 roku).

W dobie obecnej ważny jest nie tylko wysoki poziom nauczania języka polskiego, jak to się dzieje w polskich szkołach na Litwie, lecz istnieje tam nadal paląca potrzeba nauczania historii Polski. Uczniowie uczęszczają na fakultety z tego przedmiotu, ale ponieważ przedmiot jest nieobowiązkowy, jest tego zdecydowanie za mało, by zapoznać młodzież z przeszłością swego narodu. Co więcej historia narodu polskiego ma wiele wspólnych wydarzeń z dziejami Litwy. Jest to wspólna walka z Krzyżakami (Bitwa pod Grunwaldem), Unia w Krewie i Lubelska, powstania narodowe na Litwie i w Polsce, wsparcie Ukraińców przez naród polski i litewski w walce z zaborcą rosyjskim w Ukrainie. Gdzie, jak nie na lekcjach historii w szkole polskiej, dziecko może się dowiedzieć o bohaterskich czynach swoich przodków, martyrologii narodu polskiego, patriotyzmie, kulturze i tradycji tu mieszkających ludzi oraz o wkładzie Polaków do rozwoju kultury i tradycji narodu litewskiego.

| Fot. Marian Paluszkiewicz

Życie wskazuje na wagę i sposoby rozwiązania tego problemu. Dobrze by było, aby przedstawiciele edukacji narodowej RP, z taką samą troską jak o język polski (Joanna Mucha dla „Kuriera” z 8-14 lutego), przypominali ministerstwu oświaty na Litwie o ważności tego przedmiotu, a w miarę możliwości rostrzygnęli problem na zasadach parytetu. W Litewskim Ogólnokształcącym Liceum w Puńsku (Polska) lekcje historii Litwy są obowiązkowe. Oby tak było w polskich ogólnokształcących szkołach na Litwie!

Roman Lachowicz,

emerytowany nauczyciel historii