W dniu 11 marca Centrum Kultury w Rudominie zaprosiło wszystkich mieszkańców Rudominy oraz gości do wspólnego świętowania 35-lecia odzyskania przez Litwę niepodległości.

Uroczyste obchody w Rudominie rozpoczęły się Mszą św. za wolność naszego kraju, która została odprawiona w kościele Najświętszej Maryi Panny Dobrej Rady w Rudominie.

Po Mszy św. mieszkańcy oraz goście Rudominy wzięli udział w uroczystym pochodzie ulicami miasteczka, niosąc 150-metrową trójkolorową flagę Republiki Litewskiej. W procesji wzięli również udział żołnierze batalionu piechoty księcia Vaidotasa, ochotnicy Szkoły Straży Granicznej Państwowej Służby Granicznej przy Ministerstwie Spraw Wewnętrznych Republiki Litewskiej oraz ochotnicy Sił Obrony Narodowej.

Obchody Dnia Odzyskania Niepodległości Litwy zwieńczył uroczysty koncert, który odbył się w Centrum Kultury w Rudominie. Licznie przybyli na uroczystości goście wspólnie odśpiewali hymn narodowy Litwy. Następnie na scenie pojawił się chór państwowy „Vilnius” – którego kierownikiem artystycznym i głównym dyrygentem jest Artūras Dambrauskas, a dyrygentem Giedrius Pavilionis. Chór zaprezentował program muzyczny, który był muzyczną podróżą przez historię litewskiej muzyki chóralnej, w której splatają się duch narodowości, miłość do ojczyzny i niezapomniane poczucie wspólnoty. Każdy akord, każde słowo w tym programie miały znaczenie – wspólnota i poczucie niezależności pozostawiły słuchaczom niezapomniany ślad emocjonalny.

Podczas uroczystego koncertu zostali uhonorowani najbardziej zasłużeni sportowcy rejonu wileńskiego i ich trenerzy, którzy z sukcesem reprezentują Wileńszczyznę i Litwę na zawodach krajowych i zagranicznych. Mer rejonu wileńskiego Robert Duchniewicz i wicemer rejonu wileńskiego Edyta Tamošiūnaitė wręczyli im podziękowania.

Na obchody do Rudominy przybyli dostojni goście: posłanka na Sejm RL Rita Tamašunienė, mer rejonu wileńskiego Robert Duchniewicz, wicemer rejonu wileńskiego Edyta Tamošiūnaitė, wicemer rejonu wileńskiego Algis Vaitkevičius, dyrektor administracji Samorządu Rejonu Wileńskiego Vytautas Vansavičius, tymczasowo pełniąca obowiązki kierownika Wydziału Kultury, Turystyki i Sportu Samorządu Rejonu Wileńskiego, główny doradca Lilia Andruszkiewicz, doradca mera rejonu wileńskiego Kęstutis Butvydas, doradca mera rejonu wileńskiego Edward Kiejzik, radni Samorządu Rejonu Wileńskiego, starosta gminy Rudomino Józef Szatkiewicz oraz przedstawiciele placówek kulturalnych i oświatowych rejonu wileńskiego.

„Dziś nasz kraj obchodzi piękny jubileusz. Te 35 lat przyniosły nam to, czym możemy się szczycić – wiele osiągnięć w różnych dziedzinach. Obecna sytuacja polityczna na świecie zmusza nas do zastanowienia się, jak możemy zachować to, co przez ten czas osiągnęliśmy. Dbajmy o naszą ojczyznę, kochajmy nasz kraj i pamiętajmy o tym, co Litwa w tak krótkim czasie osiągnęła” – powiedział, składając świąteczne życzenia, mer rejonu wileńskiego Robert Duchniewicz.

Organizatorzy pragną podziękować żołnierzom batalionu piechoty księcia Vaidotasa, ochotnikom Szkoły Straży Granicznej Państwowej Służby Granicznej przy Ministerstwie Spraw Wewnętrznych Republiki Litwy, ochotnikom Sił Obrony Narodowej Litwy, uczniom, nauczycielom oraz administracji placówek oświatowych rejonu wileńskiego za udział w obchodach Dnia Odzyskania Niepodległości Litwy.

Organizatorem obchodów Dnia Odzyskania Niepodległości Litwy było Centrum Kultury w Rudominie.

Centrum Kultury w Rudominie