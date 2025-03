W tym tygodniu po raz drugi przyjdzie do nas wiosna

Równonoc wiosenna, czyli moment, gdy Słońce przechodzi przez tzw. punkt Barana, wyznacza początek astronomicznej wiosny. W tym roku nastąpi to 20 marca. Od tego momentu noc stanie się krótsza od dnia, a światło słoneczne dłużej będzie ogrzewać naszą planetę.

Dni stają się dłuższe

— Astronomiczna wiosna następuje w okresie równonocy. Wtedy dni stają się dłuższe niż noce. Wówczas rozpoczyna się astronomiczna wiosna, która trwa do 21 czerwca. Do tego czasu dzień wydłuża się do momentu, kiedy następuje najdłuższy dzień. Najdłuższy dzień nie przypada na Jana, jak sądzi większość ludzi, ale na 21 czerwca. Potem dzień zaczyna się skracać. A następnie 22 czerwca rozpoczyna się astronomiczne lato. To, kiedy zaczyna się astronomiczna wiosna, określają sami astronomowie na podstawie wszystkich wskaźników Ziemi. Astronomiczne pory roku są również podzielone na trzy miesiące. Oznacza to, że wiosna astronomiczna rozpoczyna się trzy tygodnie później niż wiosna kalendarzowa — opowiada w rozmowie z „Kurierem Wileńskim” meteorolog Gytis Valaika.

Wiosna kalendarzowa

Meteorolog zaznaczył, że na Litwie wiosna kalendarzowa trwa od 1 marca do 31 maja. Meteorolodzy litewscy mają nieco inny sposób podziału wiosny niż w innych krajach. Wiosna nie zaczyna się dokładnie pierwszego dnia marca. Na Litwie mamy trzy etapy wiosny. Pierwszym jest wczesna wiosna, inaczej zwana wiosną wodną, czyli okres, w którym średnia dzienna temperatura wynosi od 0 do 5 stopni ciepła. Następnie przychodzi prawdziwa wiosna, nazywana zieloną wiosną, kiedy rośliny zaczynają się zielenić a średnia temperatura powietrza wynosi od 5 do 10 st. ciepła. Trzeci etap to późna wiosna, inaczej zwana wiosną kwitnienia, kiedy dobowa temperatura powietrza przekracza 10 st. Kiedy nadchodzi trzecia faza, jest to już przejście od wiosny do lata. Lato jest wtedy, gdy średnia temperatura powietrza przekracza 15 st. ciepła.

— Każdy kraj inaczej definiuje te okresy. Początek wiosny różni się w zależności od roku. W jednym roku wcześniej, w następnym później. Meteorologiczna zima może czasami kończyć się pod koniec stycznia, kiedy średnia dobowa temperatura powietrza wynosi powyżej zera stopni. Okres ten jest bardzo zróżnicowany. Obecnie jednak zima często kończy się już w lutym. W tym roku zakończyła się pod koniec lutego. Średnia data dla okresu 1991-2020, kiedy kończy się zima, to 11 marca, kiedy zaczyna się wczesna wiosna — tłumaczy Gytis Valaika.

Wiosna „psychologiczna”

Rozmówca zaznaczył, że jest też inna data początku wiosny, którą ludzie sobie wyznaczyli. Dla niektórych prawdziwa wiosna zaczyna się, gdy przestawiają zegary na czas letni (w ostatnią niedzielę marca). Wtedy wieczory są długie i jasne. W tej chwili Słońce zachodzi ok. godz. 18:30, a kiedy przestawimy zegary, będzie zachodzić już o 19:30.

Jak mówi specjalista, dla niego osobiście, przynajmniej psychologicznie, jest to również czas, kiedy naprawdę nadchodzi wiosna.

— W przeszłości, około 50-60 lat temu, marzec był jeszcze miesiącem zimowym i należał do meteorologicznego miesiąca zimy. Obecnie jednak znacznie częściej jest to miesiąc wiosenny. Zdarza się, że w marcu jeszcze spadnie śnieg, podobnie jak w tym roku, ale na bardzo krótko. Maj to już późna wiosna, ale ostatnio coraz częściej jest to czas letni. Można śmiało powiedzieć, że lato stopniowo się rozszerza, a zimny okres ustępuje. Nie powiem tu nic nowego, to po prostu zmiany klimatyczne, procesy globalnego ocieplenia — ocenia meteorolog.

