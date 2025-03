Kolejny krok w ramach misji

Minione wydarzenie jest kolejnym etapem realizacji misji Stowarzyszenia — przybliża realia pracy w zawodzie lekarza młodzieży, która już studiuje medycynę bądź zaczyna stawiać ku temu pierwsze kroki.

„Już w trakcie studiów przyszli lekarze muszą pisać prace naukowe — zarówno w ramach zajęć akademickich, jak i w kontekście rozwoju naukowego, np. publikacji w czasopismach medycznych. To obowiązkowy element edukacji, który uczy analitycznego myślenia, interpretowania wyników badań oraz posługiwania się literaturą naukową” — twierdzi prezes PSML, Eleonora Kvaščevičienė

Fot. PSML, opr.red.

Nauczali doświadczeni praktycy

Doc. dr Jan Kraśko oraz dr Elżbieta Majchrzak-Kłokocka podzielili się swoją wiedzą i doświadczeniem w zakresie prowadzenia badań oraz pisania prac naukowych.

„Studenci mieli okazję dowiedzieć się, jak wygląda proces publikacji, jak unikać błędów metodologicznych i jak skutecznie prezentować wyniki swojej pracy” — zauważa Kvaščevičienė

Dodaje również, że często pomijanym tematem jest prawo w medycynie.

„Zaprosiliśmy na konferencję prawnika A. Rudanovasa, który poprowadził interaktywny wykład na temat kluczowych zagadnień prawnych. Omówił m.in. relacje między młodym lekarzem a pacjentem, a także obowiązki lekarza wobec placówki, w której pracuje” — wskazała.

Fot. PSML, opr.red.

Dodatkowe warsztaty pierwszej pomocy

Nieodłącznym elementem pracy w medycynie są sytuacje, w których liczy się szybka reakcja i znajomość zasad pierwszej pomocy. Nie zabrakło zatem warsztatów pierwszej pomocy, które pozwoliły uczestnikom przećwiczyć najważniejsze procedury ratujące życie, w tym — resuscytację krążeniowo-oddechową.

„»Spotkania z Medycyną« to nie tylko wykłady i warsztaty — to także okazja do integracji młodych ludzi. Medycyna to nie tylko nauka, to także sztuka, pasja i odpowiedzialność. Chcemy, aby młodzi medycy byli do niej jak najlepiej przygotowani” — podsumowuje Eleonora Kvaščevičienė.

Polskie Stowarzyszenie Medyczne na Litwie