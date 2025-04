Tradycyjnie organizatorami konkursu są Koło Metodyczne Polonistów Miasta Wilna oraz Gimnazjum im. Szymona Konarskiego w Wilnie.

Najlepsi z najlepszych

Do finału trafiają najlepsi z najlepszych — uczniowie wyłonieni w etapach szkolnych. Każda szkoła mogła zgłosić po jednym przedstawicielu w każdej kategorii wiekowej, a te placówki, które w danym poziomie mają trzy lub więcej klas, już po raz drugi miały możliwość wytypowania dwóch uczestników.

Uroczystość otwarcia swoją obecnością zaszczycił Konsul Generalny RP w Wilnie Dariusz Wiśniewski. W krótkim przemówieniu podkreślił, jak ważna jest dbałość o język ojczysty jako podstawowe narzędzie porozumiewania się. Zacytował również słowa filozofa Ludwiga Wittgensteina: „Granice mojego języka są granicami mojego świata”, zwracając uwagę, że znajomość języków otwiera nowe perspektywy. Dodał z uśmiechem, że choć od niedawna przebywa w Wilnie, już rozpoczął naukę języka litewskiego i przekonał się, że jest on równie wymagający jak język polski.

Zanim uczniowie przystąpili do pisania dyktanda, mieli okazję obejrzeć krótkie, humorystyczne przedstawienie pt. „Dum spiro spero” w wykonaniu uczniów klasy 11

Finał to osiągnięcie

Dyrektor gimnazjum Walery Jagliński wyraził dumę z faktu współorganizowania konkursu, który promuje kulturę języka i szacunek do słowa pisanego. Zwracając się do uczestników, zaznaczył, że sam udział w finale to już wielkie osiągnięcie — wszyscy finaliści są bowiem mistrzami ortografii w swoich szkołach. Dyrektor wyraził również wdzięczność Ambasadzie RP w Wilnie za objęcie wydarzenia patronatem oraz za ufundowanie atrakcyjnych nagród, tj. rodzinnych gier planszowych, które, jak zaznaczył, „będą cieszyć zwycięzców przez długie lata”.

Satyry na początek i wymagający tekst

Zanim uczniowie przystąpili do pisania dyktanda, mieli okazję obejrzeć krótkie, humorystyczne przedstawienie pt. „Dum spiro spero” w wykonaniu uczniów klasy 11. Spektakl w reżyserii pani Beaty Kowalewskiej przedstawiał w satyryczny sposób losy współczesnej szkoły, pełnej reform i wyzwań, lecz wciąż tętniącej nadzieją i pasją. Warto dodać, że ta właśnie grupa uczniów zdobyła Grand Prix w kategorii „Szkolna” podczas finału tegorocznego Kabaretonu „StuDnia 2025”.

Po występie, słowa otuchy i powodzenia skierowała do uczestników przewodnicząca komisji konkursowej, pani Łucja Minowicz, która, nawiązując do wypowiedzi swoich przedmówców, życzyła uczniom wiary we własne możliwości i spokojnej głowy. Następnie uczestnicy udali się do sal, by zmierzyć się z wymagającym tekstem ortograficznym przygotowanym specjalnie na tę okazję.

Wyniki konkursu ortograficznego „Dyktando 2025”:

Klasa 5

I miejsce Urszula Kuncewicz (nauczyciel Stanisław Stankiewicz), Progimnazjum im. Jana Pawła II w Wilnie;

II miejsce Sofia Czujko (nauczyciel Aneta Polakiewicz), Liceum im. Adama Mickiewicza w Wilnie;

III miejsce Kamila Jeżyńska (nauczyciel Jolanta Pacyno), Gimnazjum im. Szymona Konarskiego w Wilnie.

Klasa 6

I miejsce Jakub Nowosławski (nauczyciel Halina Gulbinowicz), Szkoła w Łazdynaj;

II miejsce Daniel Limanowski (nauczyciel Bożena Borowska), Liceum im. Adama Mickiewicza w Wilnie;

III miejsce Kornelija Semenaitė (nauczyciel Renata Slavinskienė), Gimnazjum im. Józefa Ignacego Kraszewskiego w Wilnie.

Klasa 7

I miejsce Ewelina Tylingo (nauczyciel Wiesława Mieszkuniec), Gimnazjum Inżynieryjne im. Joachima Lelewela w Wilnie;

II miejsce Meryam Benamara (nauczyciel Stanisław Stankiewicz), Progimnazjum im. Jana Pawła II w Wilnie;

III miejsce Emilia Syrnicka (nauczyciel Regina Paszuta), Gimnazjum im. Józefa Ignacego Kraszewskiego w Wilnie.

Klasa 8

I miejsce Artiom Macijewski (nauczyciel Stanisław Stankiewicz), Progimnazjum im. Jana Pawła II w Wilnie;

II miejsce Emilia Rubelytė (nauczyciel Jolanta Pacyno), Gimnazjum im. Szymona Konarskiego w Wilnie;

III miejsce Ewelina Lebiediewa (nauczyciel Romuald Naruniec), Progimnazjum im. Jana Pawła II w Wilnie.

Klasa 9 (I)

I miejsce Wiktoria Ilukowicz (nauczyciel Teresa Bielak), Gimnazjum w Grzegorzewie;

II miejsce Lucyna Pietkiewicz (nauczyciel Danuta Szejnicka), Gimnazjum im. Jana Pawła II w Wilnie;

III miejsce Kamila Butkiewicz (nauczyciel Wanda Andruszaniec), Gimnazjum im. Józefa Ignacego Kraszewskiego w Wilnie.

Gratulujemy laureatom konkursu!

