W Polsce przez kilkanaście lat Biuro Programu „Niepodległa” organizowało akcję #mojaflaga i zachęcało wszystkich Polaków do wywieszania w dniu 2 maja biało-czerwonej flagi przed swoim domem, na balkonie czy w miejscu pracy.

Podobną akcję zatytułowaną „Polska flaga w moim domu” przed kilku laty organizował również Oddział Miejski Związku Polaków na Litwie.

W tym roku ZPL ponownie zaprasza Polaków mieszkających na Litwie do wywieszania polskiej flagi na swoich domach w dniu 2 maja. Z kolei w dniu 3 maja, z okazji Święta Konstytucji 3 Maja, zachęca do wywieszenia obok flagi polskiej także flagi litewskiej, tym samym zaznaczając, iż jest to wspólne święto Polaków i Litwinów. Zachęcamy nie tylko do wywieszenia flagi, ale również do jej sfotografowania i udostępniania zdjęć w mediach społecznościowych.

Jednocześnie ZPL zachęca wszystkich Polaków na Litwie do wzięcia udziału w Paradzie Polskości, która 3 maja o godz. 12:00 wyruszy spod Sejmu RL w kierunku Ostrej Bramy, gdzie o godz. 13:30 zostanie odprawiona Msza Święta w intencji Polaków.

Chociaż każdy z nas jest innym, ma różne talenty, nasze barwy narodowe jednoczą nas w biało-czerwonej wspólnocie.

Ciekawostki:

• Symbole narodowe, w tym m.in. flaga, są czynnikiem łączącym Polaków. Potwierdzają to badania Narodowego Centrum Kultury z 2016 r. dotyczące m.in. symboli państwowych. Większość Polaków, aż 94 proc. uznała wtedy, że patriotyzm polega m.in. na okazywaniu szacunku fladze i innym symbolom narodowym.

• Znaczenie bieli i czerwieni, kolorów nawiązujących do białego orła na czerwonej tarczy herbowej, zamanifestowano m.in. 3 maja 1792 r., czyli w pierwszą rocznicę uchwalenia pierwszej polskiej Konstytucji. Kobiety manifestowały poparcie dla Konstytucji w białych sukniach przepasanych czerwoną wstęgą, a panowie zakładając biało-czerwone szarfy.

Marek Kubiak,

Prezes Związku Polaków na Litwie

Oddział miasta Wilna