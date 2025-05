Stwierdzono, że bardzo smutnym jest, iż Litwa nie wykonuje swoich zobowiązań przed Polską i Polakami, obywatelami Litwy, dotyczących oświaty, pisowni nazwisk i finansowania mediów.

Minister Sikorski ocenił, że na Litwie „przyjęto ustawę, która umożliwiła funkcjonowanie liter z alfabetu łacińskiego, zachodnioeuropejskiego, ale nie liter naszego alfabetu, po bratersku, przez miedzę, co jest symbolem braku szacunku”.

Z drugiej strony cieszy fakt, że nie zważając na tymczasowe i rozwiązywalne nieporozumienia, Polska nadal pozostaje najważniejszym i najbardziej wiarygodnym sojusznikiem Litwy i zawsze przyjdzie z pomocą.

Obrazują to słowa posła Piotra Pawła Stracha, które padły podczas tego samego posiedzenia Sejmu RP, na którym minister Radosław Sikorski wygłosił exposé.

„Szanowni państwo, wszyscy pytają, czy art. 5 zadziała, czy NATO będzie nas bronić. A ja jako Po­lak powiem: to my jesteśmy art. 5 dla Litwy, Łotwy, Estonii”. Wypowiedź Sejm Polski przyjął oklaskami, co pokazuje, że nie jest to wyodrębniona, ale powszechnie przyjęta postawa polskiej klasy politycznej.

Czytaj więcej: Forum Wileńskie spotkało się z konsulem generalnym RP na Litwie Dariuszem Wiśniewskim

Forum Wileńskie,

30 kwietnia 2025 r.

Artykuł opublikowany w wydaniu magazynowym „Kuriera Wileńskiego” Nr 18 (49) 03-09/05/2025