Maj poświęcony osobom najbliższym

— Maj został już ogłoszony Miesiącem Rodziny, dając nam możliwość obchodzenia jednych z najpiękniejszych świąt poświęconych najbliższym nam osobom: niedawno pozdrawialiśmy nasze matki, babcie i opiekunów w Dniu Matki, 15 maja obchodzimy Międzynarodowy Dzień Rodziny, 16 maja, po raz drugi będziemy obchodzić Dzień Dziecka, a Dzień Ojca będzie obchodzony w czerwcu. Ważne jest, aby powiedzieć, że zarówno w przeszłości, jak i w dzisiejszym świecie rodzina pozostaje jedną z największych wartości dla każdego człowieka. To nie tylko biologiczna więź, ale także emocjonalne wsparcie, miejsce, w którym ludzie czują się bezpieczni, akceptowani i kochani. Niewątpliwie rodzina kształtuje nasz światopogląd, uczy empatii, komunikacji i odpowiedzialności — mówi w rozmowie z „Kurierem Wileńskim” Ilma Skuodienė, dyrektorka Państwowej Służby Ochrony Praw Dziecka i Adopcji.

Podstawa do życia

Jak mówi, dla dziecka rodzina ma szczególne znaczenie, ponieważ to właśnie w dzieciństwie, kiedy dziecko rozwija i pielęgnuje relacje z najbliższymi, stopniowo kształtuje się jego bezpieczeństwo emocjonalne, pewność siebie i zaufanie do siebie i innych. Dorastanie w kochającej i troskliwej rodzinie daje dziecku silne podstawy do życia, ułatwia mu budowanie bezpiecznych relacji, akceptację siebie i innych oraz sprawia, że czuje się ono wartościowe. Jednak brak miłości, zrozumienia lub stabilności w rodzinie może z pewnością wpłynąć na zdrowie emocjonalne i psychiczne dziecka, wpłynąć na jego umiejętności i talenty, codzienne czynności, a w dłuższej perspektywie osłabić motywację i aspiracje.

Obrońcy praw dziecka zauważają, że znaczna część litewskich rodzin nadal boryka się z różnymi wyzwaniami, takimi jak używanie substancji psychoaktywnych, nieporozumienia między rodzicami, które się szczególnie nasilają podczas rozwodu, oraz brak uwagi i opieki nad dzieckiem. Zdarzają się przypadki, w których rodzice mają trudności z zapewnieniem dziecku prawa do edukacji lub odpowiedniej opieki zdrowotnej. Wciąż niestety mają także miejsce różnego rodzaju sytuacje znęcania się nad dziećmi. Obrońcy praw dziecka dążą w swojej praktyce do tego, aby społeczeństwo informowało o wszystkich przypadkach, w których dzieciom brakuje bezpieczeństwa i by rodziny miały na czas dostęp do pomocy.

— Międzynarodowy Dzień Rodziny i, oczywiście, Dzień Dziecka, zachęcają nas do mówienia więcej o znaczeniu rodziny, o tym, jak ważna jest jej ochrona, wzmacnianie i wspieranie. Oba święta można obchodzić w prosty, ale szczery i znaczący sposób, zgodnie z życzeniami, potrzebami i możliwościami każdej rodziny — na przykład spędzając więcej czasu z bliskimi, dziękując sobie nawzajem, wyrażając uczucia — podkreśla Ilma Skuodienė.

Nasza rozmówczyni radzi, jak można spędzić ten dzień z rodziną. Może to być wspólna kolacja, spacer, piknik na łonie natury, rozmowa, koncert lub inne przyjemne zajęcia blisko rodziny. Najważniejsze to być razem i poświęcać sobie nawzajem szczerą uwagę.

Okazja do zastanowienia się

Międzynarodowy Dzień Rodziny proklamowano w 1993 r. rezolucją Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych; jest on ważną globalną inicjatywą, mającą na celu podniesienie świadomości na temat wielu kwestii rodzinnych i wyzwań stojących przed ludźmi na całym świecie. Oprócz podkreślania znaczenia rodzin, dzień ten ma na celu promowanie społecznego, ekonomicznego i demograficznego zrozumienia procesów, które kształtują życie rodzin.

Na Litwie dzień ten jest również uwzględniony w ustawie o dniach pamięci. Jest to nie tylko okazja do świętowania więzi rodzinnych, ale także okazją do zastanowienia się i rozmowy o wyzwaniach stojących przed rodzinami, takich jak równowaga między pracą a rodziną, przemoc domowa, wyzwania związane z samotnym rodzicielstwem, usługi związane z opieką nad dziećmi, kwestie prawne i ekonomiczne.

