Paluckas zatwierdzony na przewodniczącego LSDP

Podczas sobotniego zjazdu Litewskiej Partii Socjaldemokratycznej (LSDP) Gintautas Paluckas został oficjalnie zatwierdzony na stanowisku przewodniczącego partii. W marcowej pierwszej turze wyborów zdobył 5 065 z 6 418 głosów, pokonując posła Juozasa Olekasa oraz mera rejonu okmiańskiego Vitalijusa Mitrofanovasa.

Poprzednia liderka, eurodeputowana Vilija Blinkevičiūtė, nie ubiegała się o kolejną kadencję. Kierowała partią od 2021 r. i odmówiła również objęcia funkcji premiera po ubiegłorocznych wyborach parlamentarnych.

Sinkevičius pierwszym wiceprzewodniczącym

Nowym pierwszym wiceprzewodniczącym LSDP został mer Janowa, Mindaugas Sinkevičius, który wrócił do polityki po uniewinnieniu przez Sąd Najwyższy Litwy w tzw. sprawie „paragonów”.

Wiceprzewodniczącymi partii zostali m.in. dotychczasowa przewodnicząca Vilija Blinkevičiūtė, były przewodniczący Sejmu Česlovas Juršėnas, europoseł Vytenis Povilas Andriukaitis, wiceprzewodniczące Juozas Olekas, Orinta Leiputė i Rasa Budbergytė, a także ministrowie Dovilė Šakalienė i Inga Ruginienė. W skład ścisłego kierownictwa weszli również posłanka Jūratė Zailskienė, Indrė Kižienė, także Robertas Kaunas, Algirdas Raslanas, mer Olity Nerijus Cesiulis, minister edukacji, nauki i sportu Raminta Popovienė oraz mer rejonu wileńskiego Robert Duchniewicz, który utrzymał dotychczasowe stanowisko.

Główne tematy: bezpieczeństwo, podatki i jedność

Podczas zjazdu lider socjaldemokratów odniósł się do aktualnej debaty o bezpieczeństwie narodowym. Zaapelował, by nie ograniczać tej kwestii wyłącznie do aspektów militarnych.

„Bezpieczeństwo narodowe nie może opierać się tylko na wąskich kwestiach obronnych. To jest droga, którą prowadzi nas prawica” — powiedział Gintautas Paluckas, premier i przewodniczący LSDP.

Paluckas zaproponował, aby ocena zagrożeń bezpieczeństwa narodowego była omawiana w obecności nie tylko szefa Departamentu Bezpieczeństwa Państwowego, lecz także ministrów odpowiedzialnych za edukację, zdrowie, opiekę społeczną i obronę.

Na kongresie LSDP padły również głosy krytyki wobec rządowych propozycji zmian podatkowych. Rimas Stankevičius, członek partii, wezwał do odłożenia decyzji w sprawie podatku od nieruchomości. Zwrócił uwagę, że projekt budzi poważny sprzeciw społeczny i uderza w podstawy litewskiej tożsamości.

Premier odniósł się także do nasilającej się retoryki dotyczącej tzw. piątej kolumny w litewskiej polityce. Paluckas skrytykował etykietowanie przeciwników politycznych i wskazał, że może to prowadzić do dalszej polaryzacji społeczeństwa.

„Niektórzy liderzy naszej sceny politycznej mają tendencję do przyklejania różnych etykiet: piąta kolumna, inne kolumny. (…) Nie możemy w ten sposób dzielić i polaryzować społeczeństwa” — powiedział Paluckas.

Polityk odniósł się także do opinii prezydenta Nausėdy oraz przewodniczącego Sejmu Sauliusa Skvernelisa, którzy w ostatnim czasie ostrzegali przed wpływami wewnętrznych przeciwników polityki państwowej.

W trakcie zjazdu partia jednoznacznie określiła swoje priorytety: dążenie do społecznej równowagi, odpowiedzialne podejście do polityki bezpieczeństwa oraz ochrona interesów obywateli wobec planowanych reform podatkowych.

