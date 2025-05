Z głębokim smutkiem zawiadamiamy, że w 19 maja 2025 roku zmarł w Wilnie ś. † p. Konstancy Kniszewski — nasz ukochany Tata, Dziadek i Teść. Urodził się w 1941 roku w Siewierodwinsku nad Morzem Białym, w polskiej rodzinie szlacheckiej pochodzącej z powiatu Uzda na Ziemi Mińskiej. Jego dziadkowie z dziećmi zostali zesłani w 1930 roku do rejonu Górnotojemskiego na północy Rosji. Po zniesieniu statusu osiedlenia rodzina przeniosła się najpierw w okolice Orła, a w 1946 roku – do Wilna, najbliżej Polski, jak tylko się dało. Konstanty ukończył szkołę średnią w Wilnie, a następnie podjął studia na Wydziale Mechanicznym Politechniki w Kownie. Zawodowo związał się z Instytutem Fizyki Półprzewodników w Wilnie, gdzie przez kilkadziesiąt lat pracy stał się autorem wielu nowatorskich rozwiązań i patentów. Po powstaniu Oddziału Litewskiego polskiej Fundacji Samostanowienie został członkiem Rady Pełnomocników, współodpowiedzialnej m.in. za działania na rzecz uzdrowienia "Kuriera Wileńskiego". Choć rozważał wyjazd do Polski – do rodziców i siostry – po upadku ZSRR już jako bezpaństwowiec przyjął obywatelstwo polskie i jednak pozostał do końca życia w Wilnie, które było jego Małą Ojczyzną. Uroczystości pogrzebowe odbędą się w sobotę, 24 maja 2025 roku na cmentarzu Nowa Rossa w Wilnie.