2 czerwca Prezydent RP wziął udział w Szczycie Państw Bukaresztańskiej Dziewiątki w Wilnie.

W ramach wizyty prezydent Andrzej Duda złożył wieńce przy Mauzoleum Matki i Serca Syna oraz w Kaplicy Powstańców Styczniowych na cmentarzu na Rossie. Prezydent RP odwiedził także Park Pamięci w Ponarach, gdzie złożył wieniec na monumencie upamiętniającym ofiary Holokaustu oraz przy memoriale polskim ku czci pomordowanych w latach 1941-1944 cywilów i żołnierzy Armii Krajowej. Pierwsza dama RP Agata Kornhauser-Duda, w towarzystwie małżonki prezydenta RL Diany Nausėdienė odwiedziła Hospicjum im. bł. ks. Michała Sopoćki w Wilnie. Małżonka prezydenta RP odwiedziła także polskie Gimnazjum im. Józefa Ignacego Kraszewskiego w Wilnie.

W dniu 2 czerwca w Ambasadzie RP w Wilnie odbyło się spotkanie Prezydenta RP ze społecznością polską. Prezydent podziękował za działania Polaków zamieszkujących Litwę na rzecz ojczyzny.

Fot. Marian Paluszkiewicz

„Dziękuję za to, co czyniliście i czynicie dla polskości. Za kształcenie dzieci, za wychowanie młodzieży w duchu polskości, w duchu pamięci o przodkach, o ich pochodzeniu, o tym wszystkim, co ważne: o modlitwie po polsku, o polskiej mowie, polskiej historii, o waszej historii jako Polaków tutaj. O tym wszystkim, co tak bardzo jest dla nas istotne i co buduje nas także jako narodową wspólnotę. Ogromnie za to dziękuję” — powiedział prezydent Andrzej Duda.

Podkreślił również bardzo dobre stosunki polsko-litewskie.

„Cieszę się, że mogłem przez te lata budować relacje polsko-litewskie. Zawsze starałem się, by były jak najlepsze. Spodziewam się, że zostaną utrzymane na najwyższym możliwym, braterskim i przyjacielskim poziomie. Z całego serca za wszystko dziękuję. Najbardziej dziękuję za zawsze ciepłe i niezwykle serdeczne tutaj przyjęcie, za nieustanną gościnność, typową dla Polaków tej ziemi” — przemawiał prezydent.

Dodał, że prawdopodobnie Litwę w najbliższym czasie odwiedzi nowo wybrany prezydent Polski Karol Nawrocki.

„Mam nadzieję, że prezydent Gitanas Nausėda szybko go zaprosi i ta wizyta będzie jedną z pierwszych po to, by pokazać, jak ważna jest relacja dobrosąsiedzka z Litwą i jak bardzo ważni są nasi rodacy, którzy na tej ojcowiźnie, na Litwie mieszkają” — mówił Andrzej Duda.

Podczas spotkania głos zabrali przedstawiciele polskiej społeczności. Za wspieranie polskości na Litwie dziękował prezydentowi RP Waldemar Tomaszewski, prezes Związku Polaków na Litwie, przewodniczący AWPL-ZChR. „Dla nas, Polaków mieszkających poza granicami Polski, właśnie nasza wiara, nasz patriotyzm są sprawami priorytetowymi. Tęsknimy za językiem polskim, który jest w pewnym stopniu ograniczany w życiu publicznym, co jest niezgodne ze standardami europejskimi” — mówił Waldemar Tomaszewski.

Krystyna Dzierżyńska przemawiała w imieniu polskiej społeczności oświatowej na Litwie

| Fot. Marian Paluszkiewicz

W imieniu polskiej społeczności oświatowej na Litwie przemawiała Krystyna Dzierżyńska, prezeska Stowarzyszenia Nauczycieli Szkół Polskich na Litwie „Macierz Szkolna”. „Dziękuję państwu polskiemu za pomoc i wsparcie dla naszych szkół i przedszkoli. Jest to niezwykle budujące, że sprawy oświaty polskiej są zawsze postrzegane w Macierzy jako priorytet” — zaznaczyła Krystyna Dzierżyńska.

Spotkanie uświetnił występ dziecięco-młodzieżowego zespołu Sto uśmiechów.

„Dla nas, młodych tancerzy, był to występ pełen emocji i dumy. Mogliśmy pokazać, jak ważna jest dla nas polska tożsamość, tradycja i wspólnota, a także podziękować za wsparcie, jakie otrzymujemy od polskich instytucji i nauczycieli. Dziękujemy Ambasadzie RP w Wilnie za zaproszenie oraz możliwość reprezentowania naszej kultury w tak prestiżowym miejscu. Ten koncert na długo pozostanie w naszej pamięci!” — dziękowali członkowie zespołu.

3 czerwca Andrzej Duda i Gitanas Nausėda spotkali się w Pałacu Tyszkiewiczów w Połądze. Tematem rozmowy prezydentów była współpraca polsko-litewska oraz kwestia bezpieczeństwa w kontekście zbliżającego się szczytu NATO w Hadze. Pierwsze damy realizowały oddzielny program.

