Już od pierwszych chwil wizyta miała niezwykle uroczysty wymiar. Na szkolnym dziedzińcu Pierwszą Damę powitali dyrektor gimnazjum Helena Juchniewicz, doradczyni mera Wilna ds. oświaty Alina Kowalewska oraz wicedyrektor gimnazjum Marek Pietrusewicz. W holu szkoły gościa przyjęli uczniowie ubrani w stroje ludowe, a Zespół Pieśni i Tańca „Pierwiosnki” wykonał nastrojowy „Walc wileński”, wprowadzając wszystkich w atmosferę tego wyjątkowego dnia.

Delegacja udała się następnie do auli, gdzie odbyła się część artystyczna i oficjalna. Dyrektor szkoły wygłosiła przemówienie powitalne, w którym wyraziła wdzięczność za okazywane przez Prezydenta RP wsparcie oraz troskę o szkoły polskie za granicą, podkreślając znaczenie tej ofiarności dla rozwoju placówek i pielęgnowania tożsamości narodowej. Następnie uczniowie zaprezentowali fragment widowiska teatralno-muzycznego „Tę ziemię ukochałem szałem”. Występ, przygotowany z ogromnym zaangażowaniem, poruszył zarówno gości, jak i samych uczestników.

W auli szkolnej odbyła się część artystyczna i oficjalna spotkania

| Fot. archiwum szkolne

Małżonka Prezydenta RP, wyraźnie poruszona występem, podziękowała za zaproszenie i serdeczne przyjęcie. „Przyglądając się osiągnięciom Państwa uczniów, z całą pewnością mogę stwierdzić, że Państwa szkoła ma przed sobą świetną przyszłość” — powiedziała Agata Kornhauser-Duda, zwracając się do grona pedagogicznego.

W kilku słowach skierowanych do uczniów i nauczycieli mówiła o znaczeniu edukacji, pielęgnowaniu języka ojczystego oraz miłości do książek. Podkreśliła, że całe jej życie związane jest z literaturą, a sięganie po książkę może być doskonałym sposobem na relaks. Zdradziła, że szczególnie ceni literaturę fantasy, i choć należy do pokolenia preferującego książki papierowe, z uznaniem mówiła również o e-bookach i audiobookach. Z entuzjazmem opowiadała o ogólnopolskiej akcji Narodowe Czytanie, w której ludzie na całym świecie wspólnie sięgają po polską literaturę — niekiedy nawet w zaskakujących okolicznościach, np. podczas skoków ze spadochronem.

| Fot. archiwum szkolne

Z okazji jubileuszu 80-lecia istnienia placówki oraz w uznaniu zasług za działalność na rzecz pielęgnowania polskości i pamięci o Ojczyźnie, Pierwsza Dama wręczyła dyrekcji szkoły pamiątkową flagę Rzeczypospolitej Polskiej. „Niech ta biało-czerwona już zawsze gromadzi i integruje społeczność polską na Litwie, powiewając na litewskim niebie” — podkreśliła.

W dalszej części wizyty Pierwsza Dama zwiedziła wystawę makiet architektonicznych oraz ekspozycję „Sztuka modernizmu”. Uczestniczyła również w lekcjach języka polskiego i niemieckiego. Podczas zajęć w klasie siódmej z języka polskiego uczniowie prezentowali najpiękniejsze polskie słowa, takie jak: „miłość”, „czułość”, „filiżanka” czy „solidarność”, uzasadniając swój wybór i ilustrując go graficznie. Agata Kornhauser-Duda podkreśliła, że język jest żywym tworem, który się zmienia, a anglicyzacja ma dziś szczególny wpływ na jego rozwój. Z zainteresowaniem zapytała o czytane przez uczniów lektury, a na zakończenie wpisała się do księgi pamiątkowej, życząc szkole wielu dalszych sukcesów z okazji jubileuszu 80-lecia.

Pierwsza Dama wpisała się do księgi pamiątkowej, życząc szkole wielu dalszych sukcesów z okazji jubileuszu 80-lecia

| Fot. archiwum szkolne

Równie ciepła atmosfera towarzyszyła lekcji języka niemieckiego. Uczniowie wykazali się świetną znajomością języka i aktywnym udziałem w rozmowie. Pierwsza Dama pochwaliła ich zaangażowanie, podkreślając, że nauka języków obcych to klucz do sukcesu we współczesnym świecie. „Im więcej mówicie w języku obcym, tym szybciej go opanujecie. Zwracajcie uwagę na podobieństwa między różnymi językami — to ułatwia naukę” — mówiła życząc uczniom powodzenia i wiary we własne siły.

Kolejnym przystankiem była wystawa zdjęć absolwentów szkoły oraz spotkanie w pracowni fizyki, podczas którego nauczycielowi Pawłowi Stankiewiczowi, uznanemu za najlepszego nauczyciela — cenionego przez uczniów za pasję i sposób prowadzenia zajęć — został przekazany prezent w dowód uznania.

Pierwsza Dama zwiedziła również wystawę makiet architektonicznych oraz ekspozycję „Sztuka modernizmu”

| Fot. archiwum szkolne

Następnie odbyło się niezwykle radosne spotkanie z grupą przedszkolną. Pierwsza Dama wspólnie z maluchami dodawała i odejmowała, rozpoznawała litery, a nawet nauczyła ich wiersza Jana Brzechwy „Miś”. Na zakończenie wręczyła dzieciom pluszowe misie, co wywołało uśmiech na każdej twarzy.

W czasie rozmowy ze społecznością szkolną Pierwsza Dama mówiła także o edukacji jako misji. Podkreśliła rolę nauczycieli polskich szkół za granicą — nie tylko jako pedagogów, ale jako strażników języka, kultury i patriotyzmu. Odniosła się także do pytania o cechy lidera. „To musi być osoba, która wierzy w to, co robi, i potrafi pociągnąć innych za sobą” — odpowiedziała.

Wizyta, która zakończyła się serdecznym pożegnaniem, z pewnością na długo pozostanie w pamięci całej społeczności gimnazjum z polskim językiem wykładowym w Nowej Wilejce — obchodzącego w tym roku jubileusz 80-lecia istnienia.

Odbyło się też niezwykle radosne spotkanie z grupą przedszkolną

| Fot. archiwum szkolne

Joanna Szczygłowska