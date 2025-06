Plener artystyczny przy dworku w Peteszy [Z GALERIĄ]

Historyczny dworek w Peteszy jest idealnym miejscem do spotkań wśród natury i sztuki. Dwór położony jest we wsi Petesza, w rejonie wileńskim, na południe od Wilna. Otacza go piękny i zadbany las Petesza, przez który przepływa rzeka o tej samej nazwie. W źródłach historycznych dwór Petesza jest wzmiankowany już w XVII wieku. Zespół dworski składa się z budynków lokalnej architektury, noszących cechy charakterystyczne dla klasycyzmu. W XIX i XX wieku Petesza była własnością rodziny Wańkowiczów. Jeden z ostatnich właścicieli dworu, Stanisław Wańkowicz — stryj pisarza Melchiora Wańkowicza — został pochowany w grobie rodzinnym na cmentarzu w Rudominie. Dwór Petesza znajduje się na liście obiektów chronionych przez Departament Dziedzictwa Kulturowego Litwy. Do dziś zachowały się: dwór, wieża, stodoła, domek stróża, budynki gospodarcze, staw i inne elementy zespołu.

Wszyscy uczestnicy pleneru malowali widoki dworku w Peteszy oraz Rudominy. Szukali urokliwych miejsc i starali się oddać klimat małego, pięknego miasteczka, obfitującego w zieleń, przyrodę, miejsca rekreacji i zabytki. Wyobraźnia uczestników płynęła swobodnie. W efekcie powstały bardzo ciekawe, barwne obrazy, pełne światła i koloru.

Plener był okazją do twórczego spotkania, wymiany doświadczeń, rozwoju artystycznego oraz promocji Rudominy i dworku w Peteszy, a także budowania twórczej wspólnoty.

Wydarzenie było częścią programu „Rudomino — Mała Stolica Kultury Litwy 2025”. Organizatorem wydarzenia było Centrum Kultury w Rudominie.

Czytaj więcej: 30 lat z „Elipsą” w gronie wiernych przyjaciół

Fot. Centrum Kultury w Rudominie

Centrum Kultury w Rudominie