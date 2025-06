Paląca kwestia opodatkowania nieruchomości

Najbardziej paląca kwestia, do której odniosła się posłanka, dotyczyła tysięcy mieszkańców Litwy, którzy oburzają się i protestują przeciwko nowemu powszechnemu opodatkowaniu nieruchomości, czyli przeciwko podatkowi za mieszkanie, który już raz był zapłacony przy zakupie mieszkania. Nowy podatek ludzie nazywają podatkiem rabunkowym. Mimo że opozycja głosowała „przeciwko” i dąży do zatrzymana przyjęcia tego podatku, wersję opodatkowania ciągle udoskonalają — nie tylko za mieszkania, ale wygląda na to, że również chętnie opodatkowaliby wszystkie schowki, garaże, drewutnie — tak, aby po ogólnej wycenie majątku osiągnąć wartość 20 tys. euro, od której samorządy będą mogły naliczać podatek.

Sanatoria dla seniorów

Podczas spotkania dowiedzieliśmy się, że w Sejmie zgłoszono propozycję ustawy mającej poprawić zdrowie seniorów. Proponowano każdemu seniorowi po 70. roku życia kompensować tydzień lub chociaż pięć dni pobytu w sanatorium. Z takiego „prezentu” cieszyliby się seniorzy, lecz nie wszyscy parlamentarzyści są przekonani do takiej ustawy. Niektórzy mówią, że takie propozycje są za drogie, że to byłby „raj na ziemi”. Wątpią, że bezpłatne leczenie sanatoryjne rzeczywiście wzmocni zdrowie. Doszliśmy do wniosku, że w opinii posłów zdrowie seniorów wzmocniłoby płatne leczenie, a bezpłatne — niekoniecznie. Proponują ruch, sport, przechadzki na świeżym powietrzu.

Obecnie roczne wydatki państwa na rehabilitację mieszkańców wynoszą 160 mln. euro. Emerytów po 70. roku życia jest w kraju ponad 400 tys.

Dyplomy uznania

Rita Tamašunienė zaprosiła słuchaczy PUTW na wycieczkę do Sejmu. Rektor PUTW Ryszard Kuźmo wręczył posłance dyplom uznania od Stowarzyszenia Kresów Rzeczypospolitej Polskiej za działalność w dziedzinie rozpowszechniania i propagowania kultury polskiej w kraju i za granicą, co było dla niej bardzo miłe.

Dyplomy otrzymali również niektórzy słuchacze PUTW. Pozdrowiliśmy przy okazji Jana Filipowicza, który obchodził urodziny. Następnie wystąpił nasz „kabarecik”, w którym biorą udział nasze cztery eleganckie panie w świątecznych strojach. Nie złamał ich wiek, choroby i mimo upływu lat i siwizny na skroniach pozostały młode duchem i pełne energii życia. Występ jak zwykle był na aktualne tematy. Akurat był Dzień Ojca i bardzo pasował tu wiersz Aleksandra Snieżki poświęcony ojcom. Następnie wybrzmiała ulubiona piosenka św. Jana Pawła II pt. „Barka”, którą śpiewała cała sala. W repertuarze znalazły się też piosenki żartobliwe, np. „Kto pieniążki ma, jedzie autobusem, kto ich nie ma — pędzi za nim kłusem” czy też „W poniedziałek rano kosił ojciec siano…”. Nie zapomniano i o matkach. Wszyscy razem zaśpiewali piosenkę „Na drogę życia”.

Na zakończenie nasza energiczna, uśmiechnięta, niezastąpiona generalna gospodyni Czesława Pietkeviciene podziękowała posłance Ricie Tamašunienė za ciekawy wykład, wyraziła nadzieję, że przyjmowane w Sejmie ustawy będą bardziej przychylne ludziom Litwy, w szczególności seniorom.

Monika Pażusinska,

słuchaczka PUTW w Wilnie