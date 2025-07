— Rozpoczęliśmy kluczowy etap realizacji inwestycji, która realnie modernizuje polską energetykę. Dywersyfikacja źródeł wytwarzania i zmniejszenie zależności od paliw kopalnych to długofalowe zwiększenie naszego bezpieczeństwa energetycznego, co ma szczególne znaczenie w dobie niestabilności geopolitycznej. Uwolniliśmy region od rosyjskich węglowodorów, a teraz otwieramy nowy rozdział w historii polskiej energetyki. Realizacja inwestycji umożliwia nam zebranie doświadczeń, które wykorzystamy przy kolejnych morskich farmach wiatrowych zaplanowanych w naszej strategii. Nasze doświadczenie i zaangażowanie będzie także bezcenne dla całej gospodarki. Budowa morskiej energetyki wiatrowej, czyli jednego z najbardziej efektywnych i przewidywalnych odnawialnych źródeł, wspierającego moce konwencjonalne, pozwoli zbudować w Polsce stabilny, czysty i konkurencyjny miks energetyczny — powiedział Ireneusz Fąfara, Prezes Zarządu ORLEN.

W ramach projektu Baltic Power zainstalowano już pierwsze z 76 turbin. Każda z nich jest w stanie wytwarzać energię wystarczającą do zasilenia wszystkich gospodarstw domowych w mieście wielkości Stalowej Woli czy Krosna. Wydajność pracy morskich turbin osiąga niemal 50 proc., to efektywności porównywalna do źródeł konwencjonalnych.

Wysokość wież przekracza 120 m, a całkowita wysokość turbiny wraz z fundamentami – 250 metrów. Część wież turbin Baltic Power została wykonane ze stali pochodzącej z recyklingu, to rozwiązanie pierwszy raz wykorzystane przy budowie farmy wiatrowej. Na wieżach zainstalowano gondole o rozmiarze trzypoziomowego domu, a do nich przymocowane łopaty mierzące 115 metrów i osiągające 43,7 tys. m² powierzchni obrotu (to równowartość ponad 6 boisk piłkarskich).

— To ważny dzień dla polskiej energetyki. Z sukcesem przeprowadziliśmy pionierską operację instalacji największych turbin wiatrowych używanych obecnie w Europie. Budowa morskiej farmy jest gigantycznym wyzwaniem inżynieryjnym i operacyjnym, wymagającym między innymi koordynacji pracy nawet 15 różnych statków. To, co cieszy nas jednak szczególnie, to fakt, że projekt realizowany przez Grupę ORLEN i Northland Power obejmuje elementy produkowane lokalnie. Część gondol do naszych turbin powstaje w nowej fabryce Vestas w Szczecinie. To kolejne kluczowe elementy naszej farmy produkowane w Polsce, po konstrukcjach morskich stacji elektroenergetycznych, kablach lądowych czy elementach fundamentów — mówi Grzegorz Szabliński, Prezes Zarządu Baltic Power.

Prace instalacyjne turbin prowadzi mierzący 160 metrów statek typu jack-up. Dzięki zdolnościom załadunkowym sięgającym 11 000 ton statek może transportować 3 pełne turbiny składające się z sekcji wieżowych, gondoli i łopat. Jednostka ta w 2024 r. została specjalnie zmodernizowana i wyposażona w nowe dźwigi o udźwigu 1600 ton, aby móc instalować tak duże turbiny, jak te wykorzystywane w projekcie Baltic Power.

Jednocześnie na obszarze farmy kontynuowana jest instalacja fundamentów – monopali i elementów przejściowych. Trwają przygotowania do startu instalacji kabli wewnętrznych i morskich kabli eksportowych. Jesienią planowana jest instalacja morskich stacji elektroenergetycznych.

Kontynuowane są również prace na lądzie, w tym budowa lądowej stacji elektroenergetycznej i ław kablowych. W kwietniu zakończyła się budowa bazy serwisowej w Łebie, która przez ok. 30 lat będzie siedzibą dla techników i ekip serwisowych. Obecnie obiekt w Łebie wspiera prace instalacyjne prowadzone przez ORLEN i Northland Power, a po zakończeniu budowy zmieni się w centrum koordynacji pracy całej farmy Baltic Power.

Uruchomienie farmy planowane jest na 2026 rok. Baltic Power będzie pierwszą farmą wiatrową dostarczającą do Polski energię z morza. Równolegle Grupa ORLEN planuje rozwój w partnerstwach kolejnych projektów o mocy ok. 5 5 GW. Morska energetyka wiatrowa jest jednym ze strategicznych kierunków rozwoju Grupy ORLEN, wspierającym proces zrównoważonej i sprawiedliwej transformacji energetycznej.

