18 lipca 2024 (piątek)

9:00-9:30 — rejestracja uczestników;

9:30 — Powitanie uczestników;

9:45-10:45 — I wykład Prof. dr hab. Tadeusz Pietras, Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie. Temat wykładu: „Zaburzenia psychiczne dzieci i młodzieży w kontekście dwukulturowości”;

10:45-11:15 — przerwa kawowa;

11:15-12:15 — II wykład dr hab. Katarzyna Domagała — Nowakowska, Prof. UŁ, Zakład Psychologii Klinicznej i Psychopatologii, Instytut Psychologii, Uniwersytet Łódzki. Temat wykładu: „Wczesna identyfikacja i leczenie zaburzeń odżywiania u dzieci i młodzieży: znaczenie skoordynowanej współpracy specjalistów z obszaru edukacji i zdrowia psychicznego oraz rodziny”;

12:15-12:40 — przerwa kawowa;

12:40-13:40 III wykład mgr Piotr Machała, Temat wykładu: „Diagnoza OEEG i terapia Neurofeedback: perspektywa kliniczna i dyskusja krytyczna”, Institute of Biofeedback and Noo-psychosomatic (Lublin);

13:40-14:00 — przerwa kawowa;

14:00-15:00 — IV wykład dr Lilia Suchocka, Institute of Biofeedback and Noo-psychosomatic (Lublin), Polskie Towarzystwo Logoterapii i Noo-psychosomatyki (Lublin). Temat wykładu: „Kiedy braknie sensu i wartości: problemy egzystencjalne współczesnego człowieka”;

15:00 Zakończenie Konferencji naukowej — rozdanie zaświadczeń uczestnictwa.

*Na konferencję wstęp wolny, ale organizatorzy proszą o wcześniejszą rejestrację, aby uniknąć nieprzewidzianych sytuacji. Link do rejestracji:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdT62PWGGoizIZ00FrYRg3S4zKYZKcurAKyct8HuD_E4aN52g/viewform?usp=dialog

**Organizatorzy zapewniają przerwy kawowe oraz zaświadczenia uczestnictwa.

19 lipca 2024 (sobota)

10:00-12:00 — I warsztat Prof. dr hab. Grażyna Leśniewska, Rektor ANS TWP Szczecin Temat: „Kalejdoskop wartości”. Autorskie narzędzie do pracy z dziećmi i młodzieżą;

12:00-12:30 — przerwa kawowa;

12:30-14:30 — II warsztat mgr Ewa Żygadło. Temat: „Specjalista jako lider: wartości noetyczno-egzystencjalne w pracy z człowiekiem”;

14:30 — Zakończenie I dnia warsztatów — rozdanie zaświadczeń.

20 lipca 2025 (niedziela)

10:00-12:00 — III warsztat dr Lilia Suchocka, mgr Piotr Machała, Institute of Biofeedback and Noo-psychosomatic (Lublin). Temat: „Zastosowanie metody Biofeedback w pracy specjalistycznej”;

12:00-12:30 — przerwa kawowa;

12:30-14:30 — IV warsztat mgr Marcin Wicher, Prywatny Ośrodek Terapii Uzależnień TRATWA, Wisła. Temat: „Metoda przewartościowania egzystencjalnego (PEWTU) w terapii uzależnień”;

12:30-14:30 — V warsztat mgr Angelika Piętka. Temat: „Odporność psychiczna i sens życia jako bufor ochronny w doświadczaniu kryzysów życiowych. Perspektywa Logoterapeutyczna”;

14:30 — Zakończenie II dnia warsztatów — rozdanie zaświadczeń.

*Udział w warsztatach płatny: 50 euro za dzień;

**Organizatorzy zapewniają przerwy kawowe, materiały warsztatowe oraz zaświadczenia uczestnictwa.

***Link do rejestracji:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdT62PWGGoizIZ00FrYRg3S4zKYZKcurAKyct8HuD_E4aN52g/viewform?usp=dialog