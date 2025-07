„Cieszy nas rosnące zaangażowanie młodzieży i przedsiębiorców z rejonu wileńskiego. Dowodzi to, że program jest potrzebnym i skutecznym narzędziem, pomagającym młodym ludziom zdobyć doświadczenie zawodowe i lepiej poznać świat pracy. Odnowiony program w tym roku oferuje jeszcze szersze możliwości, udostępniając udział starszej młodzieży oraz większej liczbie firm. Przynosi to korzyści zarówno młodzieży, ułatwiając jej integrację z rynkiem pracy i społeczeństwem, jak i lokalnym społecznościom, przyczyniając się do rozwoju przedsiębiorczości i wzrostu gospodarczego” — mówi Robert Duchniewicz, mer rejonu wileńskiego.

W tym roku w programie chęć uczestnictwa wyraziło aż 78 młodych ludzi, co stanowi prawie 20 proc. więcej niż w ubiegłym roku. Obserwuje się również większe zaangażowanie firm: do inicjatywy dołączyło 16 pracodawców.

Od 1 lipca 30 młodych osób w wieku od 14 do 19 lat pomyślnie rozpoczęło swoje letnie prace. Zostali zatrudnieni oni w różnych firmach i instytucjach na terenie rejonu wileńskiego: w centrach kultury w Rudominie i Niemenczynie, w VšĮ Europos parkas, UAB „Mano mėsinė”, UAB „ANVITUS”, UAB „Jozita”, T. Černiausko IĮ „Sss”, UAB „J&C Aero”, UAB „Skruzdėliukų namai”, UAB „Dreveks”, u rolnika Wiesława Kuzmickiego oraz u osób prowadzących indywidualną działalność — Waldemara Gedrisa i Raimondy Aušry.

Młodzi ludzie podjęli pracę w różnorodnych dziedzinach: od produkcji, konstruowania i montażu mebli, po organizację wydarzeń kulturalnych, prace pomocnicze, obsługę klienta w hotelach i restauracjach, rejestrację i sprzedaż detaliczną.

„Widzimy, że młodzież coraz chętniej zdobywa doświadczenie zawodowe, a pracodawcy są coraz bardziej otwarci na zatrudnianie młodych osób. Niestety, ograniczenia budżetowe uniemożliwiają nam obecnie zatrudnienie wszystkich chętnych. Dlatego będziemy aktywnie poszukiwać rozwiązań, by w przyszłości letnie zatrudnienie stało się dostępne dla jeszcze większej liczby młodych ludzi z naszego rejonu” — podkreślił Ernest Stelmach, koordynator ds. młodzieży w Administracji Samorządu Rejonu Wileńskiego.

Program „Letnie zatrudnienie młodzieży i integracja z rynkiem pracy” to inicjatywa wspierana przez samorząd, która otwiera możliwości zatrudnienia w okresie letnim dla osób w wieku 14—19 lat, deklarujących miejsce zamieszkania w rejonie wileńskim i uczęszczających do szkół podstawowych, średnich lub zawodowych. Dołączyć mogą również uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, uczęszczający do szkół ogólnokształcących, niezależnie od ich wieku.

W programie mogą uczestniczyć wszystkie firmy działające na terenie rejonu wileńskiego. Za każdego zatrudnionego młodego człowieka pracodawca otrzymuje miesięczną rekompensatę w wysokości 500 euro.

Celem programu jest nie tylko zapewnienie młodzieży sensownego zajęcia podczas wakacji, ale także wspieranie współpracy z lokalnymi pracodawcami i poprawa jakości orientacji zawodowej.

Stronę przygotowano

na podstawie informacji

Samorządu Rejonu Wileńskiego