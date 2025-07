„Witamy z powrotem”

Prezydent Andrzej Duda nazwał wydarzenie przełomowym dla polskiej nauki.

„Z głębokim podziwem i dumą obserwowaliśmy pracę Pana Doktora na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej, gdzie realizował Pan eksperymenty przygotowane również przez polskich naukowców. Szczególnie dziękujemy za działalność edukacyjną, którą prowadził Pan przy tej okazji. Bezpośrednie łączenia z kosmosem to bezcenna lekcja dla młodych, ambitnych Polaków – lekcja, która będzie procentować w przyszłości” – napisał prezydent RP Andrzej Duda na portalu X.com (dawny Twitter).

Dodał do tego słowa wieszcza narodowego, Adama Mickiewicza, związanego z Wilnem.

„Zakończona sukcesem misja Pana Sławosza Uznańskiego-Wiśniewskiego to nie tylko przełom w dziejach polskiej nauki – to wyraz odwagi i ducha, który od pokoleń kształtuje nasze narodowe dążenia: »Sięgaj, gdzie wzrok nie sięga. Łam, czego rozum nie złamie«” – napisał prezydent. To słowa z poematu Adama Mickiewicza, „Ody do młodości”.

Po wodowaniu, kapsuła została wyłowiona przez załogę statku MV Shannon i przeniesiona na jego pokład. Pół godziny później astronauci, wspierani przez personel medyczny, opuścili kapsułę i rozpoczęli proces diagnostyki. Zgodnie z planem, cała czwórka – Uznański-Wiśniewski, Amerykanka Peggy Whitson, Węgier Tibor Kapu i Hindus Shubhanshu Shukla – została następnie przetransportowana helikopterem na ląd, skąd polecą do swoich docelowych ośrodków.

Okres adaptacji nie będzie długi

Polski astronauta prosto z Houston uda się do Kolonii, gdzie przejdzie dalsze badania i adaptację do warunków ziemskiej grawitacji w ośrodku DLR „Envihab”, nadzorowanym przez Europejską Agencję Kosmiczną. Według specjalistów z ESA i Centrum Badań Kosmicznych PAN, proces ten powinien przebiec łagodnie, ponieważ misja trwała nieco ponad dwa tygodnie.

– Mikrograwitacja działa silnie na różne układy organizmu, nawet na pracę pojedynczych komórek – tłumaczył dr Tomasz Barciński z Polskiej Akademii Nauk.

Powrót polskiego astronauty śledzili przedstawiciele najwyższych władz państwowych.

Premier Donald Tusk, który oglądał transmisję z lądowania, komentował: „Chyba wylądował? Mam nadzieję, że umie pływać. Witamy w domu (…) Chyba się udało. No, Bogu dzięki, chyba wszystko okej” – mówi na nagraniu Tusk. Z kolei na portalu X.com napisał „No i wylądował!”.

Kapsuła wodowała na Pacyfiku (widok z obserwacji kapsuły podczas lądowania, czarno-biały)

| Fot. gov.pl

Pierwszy po Hermaszewskim

Sławosz Uznański-Wiśniewski jako pierwszy Polak w historii stanął na pokładzie ISS. Wcześniej, w 1978 r., Mirosław Hermaszewski odbył lot orbitalny na pokładzie radzieckiego Sojuza.

Aktualna misja z udziałem Uznańskiego-Wiśniewskiego rozpoczęła się 25 czerwca. Dzień później kapsuła Dragon Grace zadokowała do Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. Przez 18 dni astronauta realizował program naukowy i edukacyjny, będący częścią misji IGNIS, prowadzonej przez Europejską Agencję Kosmiczną we współpracy z Polską Agencją Kosmiczną.

„Impuls dla polskiej działalności technologicznej”

Minister nauki Marcin Kulasek podkreślił, że misja Ax-4 „to nie tylko sukces technologiczny, ale też symbol współpracy i odwagi”. Wskazał też na naukową i edukacyjną wartość całego przedsięwzięcia.

„Sławosz Uznański-Wiśniewski Polak, inżynier, astronauta, wizjoner, pokazał światu, że polska myśl i odwaga mogą sięgać gwiazd. Cała załoga Axiom-4 wykonała serię badań i eksperymentów, które zaprocentują nie tylko w przestrzeni kosmicznej, ale i na Ziemi. To potencjał naukowy i impuls dla polskiej działalności naukowo-technologicznej” – napisał minister.

Swoje uznanie wyraził także minister rozwoju i technologii Krzysztof Paszyk. W komentarzu podkreślił rosnącą obecność Polski w sektorze kosmicznym.

„Polska ma powody do dumy – nasza obecność w kosmosie nabiera nowego wymiaru” – stwierdził.

13 eksperymentów

W czasie pobytu na ISS Sławosz Uznański-Wiśniewski przeprowadził 13 eksperymentów przygotowanych przez polskie instytucje naukowe i technologiczne. Równolegle z częścią badawczą prowadził szeroko zakrojone działania edukacyjne, w tym cztery bezpośrednie łączenia z dziećmi i młodzieżą z Łodzi, Wrocławia, Rzeszowa i Warszawy. Spotkania te były transmitowane online. Polska Agencja Kosmiczna poinformowała, że priorytetowe cele misji zostały zrealizowane w 100 proc.

Zrealizowana misja miała również aspekt logistyczny i technologiczny. Kapsuła Dragon Grace dostarczyła na Ziemię ponad 260 kg ładunku, w tym aparaturę badawczą i próbki materiałów wykorzystywanych w eksperymentach.

Zgodnie z informacjami przekazanymi przez Sergio Palumberiego, kierownika misji z ramienia ESA, pełna ewaluacja wyników naukowych może potrwać nawet ponad rok.

– Trzeba dać naukowcom czas na analizę danych z orbity i porównanie ich z wynikami eksperymentów prowadzonych na Ziemi. Trochę zajmie, zanim będzie można zrobić ocenę rezultatów badań i pojawią się publikacje naukowe – stwierdził.

Choć Uznański-Wiśniewski nie zdradza jeszcze dalszych planów zawodowych, jego zaangażowanie w popularyzację nauki i technologii oraz udział w jednej z najważniejszych misji naukowych z polskim udziałem wskazują na rosnącą rolę Polski w projektach kosmicznych ESA i globalnych programach badawczych. W przestrzeni publicznej pojawiają się także spekulacje, że może być kandydatem do kolejnych misji kosmicznych w ramach programu Artemis lub przyszłych lotów europejskich.

Astronauta po powrocie zamierza kontynuować swoją działalność edukacyjną. Jeszcze przed startem zapowiadał, że odwiedzi wszystkie polskie politechniki i wybrane uczelnie medyczne.

– Będę prowadził wykłady na uczelniach dotyczące polskiej misji kosmicznej oraz szansy, jaką stwarza polskiej nauce i gospodarce. Zamierzam odwiedzić wszystkie polskie politechniki i być może kilka uczelni medycznych. Wszystko po to, by zachęcić młodych ludzi do wybierania kierunków STEM (ang. science, technology, engineering, mathematics, czyli nauka, technologia, inżynieria i matematyka – PAP) i zawodów związanych z rynkiem kosmicznym – zapowiedział Uznański-Wiśniewski.

Czworo członków misji – dowódczyni Peggy Whitson (USA), Sławosz Uznański-Wiśniewski, Węgier Tibor Kapu i Shubhanshu Shukla z Indii – spędziło na ISS 18 dni. Według serwisu Who Is In Space w chwili dotarcia do Ziemi Uznański-Wiśniewski, Shukla i Kapu mieli na koncie w sumie 20 dni i 3 godziny spędzone w kosmosie (łącznie z podróżą na i z ISS), a kosmiczny „dorobek” Whitson, byłej astronautki NASA i byłej dowódczyni ISS, powiększył się do 695 dni i 7 godzin.

