POLONIA_CAMP 2025 – PIERWSZE ŚWIATOWE SPOTKANIE MŁODEJ POLONII

– Chcemy, aby młoda Polonia odkryła siłę i potencjał Polski, ale też potęgę integracji nowego pokolenia Polaków rozsianych po całym świecie. To będzie wydarzenie pełne rozmów z wybitnymi postaciami kultury, nauki, polityki i biznesu. Ale przede wszystkim – święto młodej Polonii, pełne radości, muzyki, przyjaźni i żywego przeżywania polskości – podkreśla Marszałek Senatu Małgorzata Kidawa-Błońska, patronująca wydarzeniu z ramienia izby wyższej polskiego parlamentu. Pani Marszałek osobiście powita uczestników i otworzy Pierwsze Światowe Spotkanie Młodej Polonii — Polonia_Camp 2025.

Spotkajmy się tam, gdzie bije nasze serce!

Polonia_Camp 2025 to wspólna przestrzeń odkrywania tożsamości, gdzie każdy odnajdzie coś dla siebie – w polskich dźwiękach, smakach i historiach. Uczestników łączy wspólne dziedzictwo, a także ciekawość współczesnej Polski. Spotkanie będzie źródłem inspiracji do aktywnego włączania się w polskie życie społeczne, kulturalne i gospodarcze.

Dla Leticii Zavadzki z Cruz Machado w Brazylii, uczestniczki Polonia_Camp 2025, to podróż do źródeł tożsamości – Mam polskie korzenie i chciałabym wziąć udział w wydarzeniu, aby zdobyć wiedzę na temat języka i kultury, które tak bardzo podzielam – mówi. Leticia jest nauczycielką i potomkinią polskich emigrantów – miłość do języka i kultury polskiej płynie w jej żyłach.

Z kolei Anton Wojewódzki z Mołdawii mówi po polsku ze swobodą i marzy o karierze w sektorze IT w Polsce – W przyszłości chciałbym tu studiować i mieszkać oraz pracować jako programista – ujawnia.

– Moim celem jest, aby młodzi ludzie, tacy jak ja, czuli dumę z polskich korzeni i chętnie angażowali się w życie kulturalne, społeczne i gospodarcze naszej wspólnoty – podkreśla Marianna Mosz z Chicago – studentka Loyola University, artystka w Zespole Pieśni i Tańca „Polonia”, a także królowa słynnej chicagowskiej Parady 3 Maja. Od lat promuje Polskę w USA i Europie, teraz przyjeżdża na Polonia_Camp 2025, by – jak sama mówi – budować mosty między Polonią amerykańską a Polakami.

Program: integracja, kultura, edukacja i biznes

„Zasubskrybuj Polskę” – czyli jak sprawić by Polska wzbudzała zainteresowanie za granicą? „Mosty do Polski” – jak budować więzi za pomocą kursów, wymian studenckich, programów stażowych. Czy nasze firmy są otwarte na młodych Polaków z zagranicy? Jak importować pomysły i wykorzystywać energię polonijnej młodzieży? – to tylko niektóre z tematów planowanych paneli dyskusyjnych.

Podczas wydarzenia spodziewana jest obecność znakomitych gości. Obok Marszałek Senatu RP oraz Ministra Spraw Zagranicznych, spotkanie uświetnią liderzy biznesu, nauki, kultury i sportu.

Wizję przyszłości polskiego transportu zaprezentuje prezes Centralnego Portu Komunikacyjnego Filip Czernicki. W panelach dyskusyjnych wezmą udział przedstawiciele światowych gigantów przemysłowych działających w Polsce – z młodzieżą spotka się m.in. Honorata Hencel, dyrektor firmy Boeing na Polskę i Ukrainę. Wśród gości specjalnych będą m.in. Jurek Owsiak, dyrygent Orkiestry grającej na wszystkich kontynentach, profesor Jerzy Bralczyk, który opowie o meandrach języka polskiego oraz gwiazdy sportu: Iwona Guzowska, mistrzyni świata w kickboxingu i Otylia Jędrzejczak, prezes Polskiego Związku Pływackiego.

Przewidziane są także rozmowy o literaturze z udziałem Michała Rusinka, Wojciecha Jagielskiego i Agaty Passent. Dzięki Kubie Kuroniowi, uczestnicy odkryją kulinarne sekrety polskiego stołu i sami będą mogli przyrządzić tradycyjne dla naszej kultury potrawy. Ponadto polonijna młodzież zadba o kondycję podczas biegu prowadzonego przez olimpijkę Małgorzatę Hołub-Kowalik oraz porannej jogi i zajęć fitness. Odbędzie się również mecz piłkarski sędziowany przez Szymona Marciniaka.

Muzyczne wieczory

Podczas Polonia_Camp 2025 odbędą się koncerty największych polskich gwiazd. Na scenie zobaczymy m.in. Natalię Przybysz, Justynę Steczkowską oraz L.U.C Rebel Babel Orchestra. Usłyszymy również piosenki Kory Jackowskiej i Agnieszki Osieckiej. Przewidziane są także: DJ-set Hirka Wrony, kino letnie pod gwiazdami oraz spektakl teatralny „Niedźwiedź Wojtek”.

Polonia_Camp 2025 – pomysły z szansą na realizację

Przez cały czas trwania wydarzenia dostępna będzie strefa wystawiennicza zaprojektowana z myślą o młodych uczestnikach, którzy chcą zbudować relacje, zaplanować ścieżkę kariery, znaleźć inspirację na przyszłość, nawiązać kontakty, pogłębić wiedzę na temat polskiej nauki, kultury i historii lub po prostu lepiej poznać współczesną Polskę, aby móc opowiedzieć o niej w kraju zamieszkania.

Liczne punkty informacyjne pozwolą młodzieży polonijnej zapoznać się z ofertą czołowych krajowych uczelni – m.in. Szkoły Głównej Handlowej, Uniwersytetów Warszawskiego i Jagiellońskiego – a także instytucji rządowych i samorządowych.

Jak podkreślają organizatorzy, Polonia_Camp 2025 ma na celu zainspirowanie młodych Polaków mieszkających za granicą do większego zaangażowania w wymianę doświadczeń oraz do wspólnej refleksji nad przyszłością Polonii i miejscem Polski w świecie. Spotkanie otwiera drzwi do współpracy, która wykracza poza dotychczasowe schematy i prowadzi do nowych inicjatyw podejmowanych przez młodych ludzi w kraju ich zamieszkania lub w Polsce.

Polonia_Camp ma ambicję stać się cyklicznym punktem w kalendarzu wydarzeń polonijnych.

Organizatorem Polonia_Camp 2025 jest Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” w partnerstwie z Fundacją „Pomoc Polakom na Wschodzie” im. Jana Olszewskiego oraz Fundacją Instytutem Spraw Publicznych.

Wydarzenie jest objęte patronatem Marszałek Senatu Małgorzaty Kidawy-Błońskiej i jest dofinansowane w ramach konkursu realizowanego przez Senat RP – „Senat – Polonia 2025”.

Fundacja „Pomoc Polakom na Wschodzie” im. Jana Olszewskiego