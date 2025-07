Obchody 300-lecia kościoła NMP w Szyłanach

Program:

09:30 – Msza Święta (celebruje bp Arūnas Poniškaitis)

Po Mszy Świętej odbędzie się część artystyczna:

• zespoły;

• grupy wokalne;

• targi i kiermasz świąteczny;

• twórcy ludowi.

Z radością oczekujemy na Państwa obecność!

Historia:

W 1725 roku w Szyłanach zbudowano drewniany kościół, a dopiero w 1922 roku utworzono samodzielną parafię. W dzwonnicy kościoła znajduje się dzwon z 1716 roku, ozdobiony koroną. Eksperci twierdzą, że dzwon został odlany w Królewcu i podarowany kościołowi. W dawnych czasach istniała tradycja, by ofiarować nowemu kościołowi dzwon jeszcze przed rozpoczęciem budowy.

Opowiada się również, że pasterze z Szyłan, pasąc bydło, znaleźli na wierzbie obraz Trójcy Świętej, który przypłynął do nich z nurtem rzeki. Obraz został zabrany procesyjnie do kościoła w Suderwie, jednak wciąż wracał do Szyłan. Trzeciej nocy obraz przemówił do mieszkańców we śnie: „Nie męczcie mnie, chcę pozostać tutaj, zbudujcie kościół w tym miejscu”. Mieszkańcy uznali to za znak od Boga i postanowili wznosić świątynię. Kościół jest drewniany, w stylu ludowej architektury, o prostokątnym planie, z dwoma wieżyczkami, wąską trójboczną apsydą i niską zakrystią.

Szyłany to etnokulturowa i etnograficzna wieś w pobliżu stolicy, która zyskała popularność dzięki znanemu szlakowi edukacyjno – poznawczemu w Regionalnym Parku Neris. To miejsce, gdzie przyroda i historia łączą się w jedno. Często można spotkać turystów dzielących się swoimi wrażeniami z wyjątkowych miejsc, takich jak bagno z rzadkimi, chronionymi storczykami, wzgórze grodziskowe w Nowej Rapie, czy kamienny bruk w lesie, który prowadzi do źródeł mitologicznych.

Z okazji jubileuszu wybudowania kościoła przygotowano specjalną 5-metrową palmę. To w tej okolicy, między Wilnem a Suderwą, 200 lat temu powstała tradycja wyplatania palm wielkanocnych.

Zapraszamy do odwiedzenia naszej pięknej okolicy!

Czytaj więcej: Przepiękne miejsca mamy w zasięgu ręki [Z GALERIĄ]

Organizatorzy