Rząd RL na wakacjach. Przez brak kworum posiedzenie nie odbyło się

Doradca: posiedzenie nie miałoby kworum

„W najbliższą środę posiedzenie i narada rządu nie odbędą się z powodu urlopów części członków gabinetu ministrów – nie będzie kworum. Jest to dość typowa sytuacja w okresie urlopowym” – powiedział BNS doradca premiera Justinas Argustas.

W tym tygodniu na urlopach są minister energetyki Žygimantas Vaičiūnas, minister finansów Rimantas Šadžius, minister kultury Šarūnas Birutis, minister opieki społecznej i pracy Inga Ruginienė, minister ochrony zdrowia Marija Jakubauskienė oraz minister sprawiedliwości Rimantas Mockus, a także minister obrony Dovilė Šakalienė.

Aby posiedzenie Rady Ministrów uznać za wiążące prawnie, w posiedzeniu musi uczestniczyć przynajmniej połowa jej członków.

Urlop-nieurlop prezydenta

Na częściowym urlopie przebywa także prezydent kraju, Gitanas Nausėda. Spędził urlop pracując i odpoczywając w Irlandii.

Prezydent Litwy pozostał w tym kraju po oficjalnej wizycie w Dublinie w dniach 10–11 lipca, podczas której spotkał się z najwyższymi urzędnikami Irlandii oraz społecznością litewską.

Jak przekazała kancelaria prezydenta, Nausėda „podobnie jak wielu Litwinów w ostatnich latach, pracuje zdalnie łącząc pracę z aktywnym wypoczynkiem”.

„Prezydent powrócił do Litwy 17 lipca samolotem rejsowym. Za pobyt w Irlandii i lot do Litwy prezydent zapłacił z własnych środków” – napisano w odpowiedzi dla agencji BNS.

Przedstawiciele prezydenta podkreślają również, że Konstytucja RL nie przewiduje urlopu dla głowy państwa, ale współczesne możliwości komunikacyjne pozwalają na wykonywanie obowiązków z dowolnego miejsca.

Prezydentura twierdzi, że Nausėda planuje łączyć pracę z wypoczynkiem w ten sposób również w przyszłości.

Przerwę od pracy latem ma także Sejm RL, co jednak nie znaczy, że posłowie nie mogą w tym czasie wykonywać swoich obowiązków w komisjach i czy wystosowując zapytania do instytucji publicznych.

Co latem w Sejmie RL?

Sejm wróci do posiedzeń 10 września. Będzie to trzecia sesja sejmu tej kadencji, po wyborach w 2024 roku. Pierwsza sesja trwała od listopada 2024 roku do grudnia 2025 r. Druga — od początku marca do końca czerwca.

W czasie, gdy w Sejmie RL nie odbywają się posiedzenia posłów, odbywają się wizyty delegacji, konferencje i inne wydarzenia. Na początku lipca zjazd miał Sejm Litwinów Świata (lit. Pasaulio lietuvių Seimas), który również ma swoje komisje.

Dwustronna komisja Sejmu i Sejmu Litwinów Świata składa się z 20 członków – dziesięciu posłów Sejmu wybranych zgodnie z zasadą proporcjonalnej reprezentacji frakcji Sejmu oraz dziesięciu przedstawicieli wybranych przez Zarząd Światowej Rady Litwinów spośród kandydatów delegowanych przez społeczności litewskie za granicą. Obecnej komisji przewodniczy posłanka Sejmu Ona Valiukevičiūtė oraz wybrany przez przedstawicieli społeczności litewskiej na całym świecie Jonas Prunskis.

