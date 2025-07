W obliczu rosnącego zagrożenia informacyjnego, Litwa intensyfikuje wysiłki na rzecz opracowania zintegrowanej i realistycznej strategii przeciwdziałania dezinformacji. Kluczową rolę w tym procesie odgrywać ma Ministerstwo Kultury, które – jak przypomina wiceminister Viktoras Denisenko w rozmowie z „Kurierem Wileńskim” – od 2015 roku uczestniczy w działaniach ochronnych, zapoczątkowanych w odpowiedzi na aneksję Krymu.

„Obecnie mamy za zadanie opracować kompleksowy plan walki z dezinformacją, wpisany w program rządowy. Pracujemy nad nim wspólnie z innymi resortami – m.in. Ministerstwem Oświaty, Nauki i Sportu oraz Ministerstwem Ochrony Kraju” – podkreślił Denisenko.

Kluczem — systemowa i systematyczna edukacja

W centrum opracowywanej strategii znalazła się odporność społeczna, budowana poprzez systematyczną edukację.

„Dążymy do tego, by kompetencje – czyli zdolność do rozumienia i krytycznej analizy treści – zostały na stałe wpisane do programu nauczania” – zaznaczył.

W praktyce oznacza to nie tylko nowe treści w szkołach (jak wprowadzone już podstawy obywatelskie w 9 klasie), lecz także działania adresowane do dorosłych obywateli.

„Pracujemy nad mobilnymi centrami szkoleniowymi – to byłyby specjalne autokary ze specjalistami, które odwiedzałyby różne regiony Litwy” – zapowiedział Denisenko.

Filarem wsparcie dla mediów

Przewidziane jest też wsparcie dla mediów – również tych regionalnych – które są często pierwszą linią obrony przed dezinformacją w lokalnych społecznościach.

„Wspieramy również media – także regionalne – w ich działaniach obalających dezinformację. Takie działania nie tylko oczyszczają przestrzeń informacyjną, ale też kształtują odbiorców” – dodał wiceminister.

Opracowywany dokument „nie będzie deklaracją polityczną, lecz konkretnym planem działania”, z jasno przypisanymi zadaniami dla poszczególnych instytucji.

„Nie zaczynamy od zera – analizujemy już wdrożone działania, identyfikujemy luki i dążymy do ich uzupełnienia” – zapewnił Denisenko.

Strategia ma być gotowa do końca roku

Choć wiceminister nie podał dokładnych terminów, wyraził nadzieję, że strategia będzie gotowa do końca roku. Jej wdrażanie ma rozpocząć się już w roku przyszłym.

Pełny wywiad ukazał się w wydaniu magazynowym „Kuriera Wileńskiego” Nr. 29 (81) 19-25 lipca 2025 r. Dostępny też jest na portalu „Kuriera Wileńskiego” — www.kurierwilenski.lt