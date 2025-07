Prace nad ambitnym zadaniem, spektaklem „M.K.Čiurlionis. Trajektorie” właśnie ruszyły. To będą miesiące intensywnej całkowicie pochłaniającej pracy nad tym spektaklem. „Bardzo się cieszę, że rozpoczynamy nowy etap działalności naszego teatru, że wspólnie z Rządem Republiki Litewskiej oraz z Departamentem Mniejszości Narodowej, dzięki ich wsparciu rozpoczynamy wspólne obchody 150. rocznicy urodzin Čiurlionisa. Mikalojus Konstantinas Čiurlionis był blisko związany z Polską. Dorastał w polskim środowisku, jego rodzinnym językiem był polski, a w młodości wychowywał się w kulcie literatury polskiej. Spędził również wiele lat w Warszawie, gdzie studiował i rozwijał swoją twórczość. A więc i projekt będzie polsko-litewski jak za dawnych dobrych czasów Rzeczypospolitej. Dzięki współpracy polsko-litewskiej o wielkim Litwinie na scenie usłyszymy po polsku” – mówi kierowniczka i reżyserka Polskiego Teatru „Studio” w Wilnie Lila Kiejzik.

Reżyserami spektaklu będą polski scenarzysta i znany reżyser filmowy i teatralny Mariusz Malec (Warszawa) oraz Lila Kiejzik kierowniczka artystyczna i reżyserka Polskiego Teatru „Studio” w Wilnie. Scenariusz napisała prof. Henryka Sokołowska (Wilno) a konsultantem produkcji będzie dr hab. Jarosław Cymerman, teatrolog i literaturoznawca (Lublin). Przy realizacji spektaklu nad muzyczną stroną będzie pracowała także litewska ekipa twórcza.

Mariusz Malec mówi, że Čiurlionis jest wizytówką Litwy i obywatelem świata.

– Myślał i tworzył częściowo po polsku, a wszystko zadedykował i przekazał Litwie. Jest żywym dowodem na potrzebę budowania unii polsko-litewskiej, takiego pomostu intelektualnego. Ten spektakl może wiele nauczyć Polaków i Litwinów. Za pomocą tego spektaklu stworzymy małą unię polsko-litewską, w którą ja głęboko wierzę. Myślę, że nasza wiedza nie jest zbyt duża na temat tej postaci. On jest sztandarowym artystą Litwy, o takim bohaterze my Polacy możemy tylko pomarzyć. Uważałem i zawsze będę uważać, że jesteśmy narodami, które powinny kroczyć ramię w ramię i właśnie Čiurlionis łączy te dwa światy. Niestety ta postać jest mało znana w Polsce, ale nadszedł czas, by to zmienić. Myślę, że ta rocznica staje się pretekstem do tego, by Litwini być może odkryli coś nowego, a Polacy się uwrażliwili i otworzyli na jego sztukę – powiedział Malec.

Premiera spektaklu zaplanowana jest na 7 listopada w Teatrze na Pohulance, obecnie Wileńskim Teatrze Starym, która po polsku zwieńczy obchody Roku obchodów 150. rocznicy urodzin Čiurlionisa, a jednocześnie będzie spektaklem jubileuszowym 65-lecia Polskiego Teatru „STUDIO” w Wilnie i rozpoczynającym Międzynarodowy Festiwal „XII Wileńskie Spotkania Sceny Polskiej”.

Spektakl (w tym obchody) powstaje pod Patronatem Rządu RL i dzięki wsparciu finansowemu Ministerstwa Kultury Republiki Litewskiej i Departamentu Mniejszości Narodowych przy Rządzie RL, natomiast festiwal dzięki dofinansowaniu Zadania ze środków otrzymanych z Kancelarii Senatu RP przy współpracy i współorganizacji z Fundacją „Pomoc Polakom na Wschodzie” im. Jana Olszewskiego.

Zadanie dofinansowane w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą w 2025 roku „Senat – Polonia 2025”.

Polski Teatr „Studio” w Wilnie