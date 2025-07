„Naszym celem jest ułatwienie mieszkańcom pozbywania się odpadów wielkogabarytowych i niebezpiecznych. Rozumiemy, że nie każdy ma możliwość samodzielnego przywożenia starych mebli czy resztek chemikaliów do punktów zbiórki, dlatego odpady będziemy odbierać bezpośrednio z domów. Pomoże to mieszkańcom nie tylko w utrzymaniu porządku na swoich posesjach, ale także zapewni, że szkodliwe dla środowiska odpady zostaną zagospodarowane w sposób odpowiedzialny. Zachęcam wszystkich do aktywnej rejestracji i skorzystania z tej usługi, wspólnie tworząc czystszy i bezpieczniejszy rejon wileński” – zachęca do udziału w programie dyrektor Administracji Samorządu Vytautas Vansavičius.

Właściciele nieruchomości położonych na terenach wspólnot ogrodniczych proszeni są o kontakt z przewodniczącym wspólnoty, który wskaże wspólne miejsce odbioru odpadów. Jest to konieczne, ponieważ przewoźnicy nie mają możliwości dojazdu do każdej indywidualnej posesji.

Mieszkańcy zainteresowani pozbyciem się odpadów wielkogabarytowych lub niebezpiecznych proszeni są o kontakt z przewoźnikiem do 29 sierpnia br. Należy podać swoje dane kontaktowe, dokładny adres odbioru oraz rodzaj i ilość odpadów.

Na terenie rejonu wileńskiego mieszkańców obsługują:

ZSA „Nemenčinės komunalininkas” – obsługuje gminy: Awiżenie, Bezdany, Bujwidze, Dukszty, Mejszagoła, Niemenczyn, miasto Niemenczyn, Podbrzezie, Rzesza, Suderwie, Sużany i Zujuny. Kontakt: e-mail atliekos@nemenkom.lt lub tel. +370 685 253 00.

ZSA „Nemėžio komunalininkas” – obsługuje gminy: Czarny Bór, Kowalczuki, Ławaryszki, Mariampol, Miedniki, Mickuny, Niemież, Pogiry, Rudomino, Rukojnie i Szaterniki. Kontakt: e-mail violeta@nkom.lt lub tel. +370 652 676 93.

Firmy komunalne, na podstawie zgłoszeń, stworzą listy mieszkańców i wyznaczą trasy odbioru. Odpady zostaną odebrane zgodnie z ustalonym harmonogramem, a przewoźnicy skontaktują się z mieszkańcami telefonicznie przed przyjazdem.

Harmonogram odbioru odpadów wielkogabarytowych i niebezpiecznych zostanie ogłoszony na początku września br.

Objazdowa zbiórka obejmie odpady wielkogabarytowe (np. stare meble, instalacje łazienkowe) oraz niebezpieczne odpady domowe (np. baterie, farby, rozpuszczalniki, chemia gospodarcza, akumulatory).

Nie będą odbierane odpady budowlane i rozbiórkowe. Te odpady można bezpłatnie oddać do punktów zbiórki odpadów wielkogabarytowych. Szczegółowe informacje o ich lokalizacji, godzinach otwarcia i przyjmowanych odpadach można znaleźć na stronie internetowej Samorządu Rejonu Wileńskiego: https://www.vrsa.lt/atlieku-tvarkymas/dideliu-gabaritu-atlieku-surinkimo-aiksteles/407.

Stronę przygotowano

na podstawie informacji

Samorządu Rejonu Wileńskiego