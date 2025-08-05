Litwa już wie, ile chce pożyczyć z unijnego funduszu obronnego

Wniosek Litwy i cel finansowania

Ministerstwo Finansów poinformowało, że wniosek został przygotowany przez Ministerstwo Ochrony Kraju (KAM).

„W swoim wniosku, przygotowanym przez Ministerstwo Ochrony Kraju, Litwa wskazała wstępne kwoty pożyczek — minimalną w wysokości 5 mld euro i maksymalną w wysokości 8,76 mld euro. Kwoty te zostały określone po ocenie potrzeb Litwy w zakresie rozwoju zdolności obronnych oraz wstępnej zgodności proponowanych zakupów z rozporządzeniem SAFE” — poinformowało ministerstwo.

Środki mogłyby zostać wykorzystane na rozwój dywizji, zakup systemów bojowych, pojazdów logistycznych, amunicji, budowę linii obrony Bałtyku, a także na pomoc wojskową dla Ukrainy. Pożyczki mają częściowo pokryć wydatki obronne planowane w litewskim budżecie państwa.

Proces decyzyjny KE

Komisja Europejska rozpatrzy wszystkie wnioski i do końca listopada państwa członkowskie będą musiały przedstawić szczegółowe plany inwestycyjne. Ostateczna kwota pożyczek SAFE dla Litwy zostanie ustalona po negocjacjach z KE i ocenie zgodności projektów z programem.

„Nie oznacza to, że Litwa otrzyma właśnie takie lub podobne kwoty” — stwierdziło Ministerstwo Finansów.

Kontekst europejski i program SAFE

Fundusz SAFE, o wartości 150 mld euro, został sfinalizowany w maju, aby umożliwić państwom członkowskim dostęp do dużych pożyczek na preferencyjnych warunkach. Celem programu jest wzmocnienie zdolności obronnych Europy w obliczu rosnącego zagrożenia ze strony Rosji.

Według komunikatu KE zainteresowanie pożyczkami wyraziły m.in.: państwa bałtyckie, Belgia, Bułgaria, Czechy, Grecja, Hiszpania, Francja, Chorwacja, Włochy, Cypr, Węgry, Polska, Portugalia, Rumunia, Słowacja i Finlandia. Komisja ma poinformować o wstępnych decyzjach w ciągu dwóch tygodni.

Pod koniec maja premier Gintautas Paluckas zapowiadał, że Litwa mogłaby pożyczyć z funduszu do 7 mld euro. Obecny wniosek wskazuje wyższą maksymalną kwotę — 8,76 mld euro, co ma odzwierciedlać rosnące potrzeby w zakresie bezpieczeństwa narodowego.