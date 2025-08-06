Więcej
    Podróż to kwestia zdrowia, nie wieku. Specjaliści przypominają też o szczepieniach m.in. na wściekliznę

    Coraz więcej osób starszych podróżuje za granicę, jednak to nie wiek, a stan zdrowia jest kluczowym czynnikiem wpływającym na bezpieczeństwo takich wyjazdów. Lekarze i ubezpieczyciele podkreślają, że decyzję o podróży należy podejmować po kompleksowej ocenie ryzyka.

    Autor: Jolanta Balkiewicz
    Agnė Šimonienė, lekarka rodzinna.
    „Wiek sam w sobie nie jest przeszkodą w podróżowaniu” — mówi Agnė Šimonienė, lekarka rodzinna | Fot. mat. prasowe

    Konsultacja lekarska przed wyjazdem

    Jak wyjaśnia Agnė Šimonienė, lekarz rodzinny w Centrum Diagnostyki Medycznej i Leczenia „Hila”, podróże mogą pozytywnie wpływać na zdrowie, zmniejszać stres i wspierać funkcje poznawcze.

    „Wiek sam w sobie nie jest przeszkodą w podróżowaniu. Znacznie ważniejsze jest to, czy dana osoba czuje się fizycznie gotowa, czy choroba przewlekła jest odpowiednio kontrolowana, czy nie ma istotnych zaburzeń ruchowych lub oddechowych, które mogłyby wpłynąć na bezpieczeństwo lub komfort podróży. Dlatego jeśli podróż jest daleka lub planowana jest intensywna aktywność, należy skonsultować się z lekarzem co najmniej miesiąc przed wyjazdem” — twierdzi Šimonienė.

    Lekarka zaznacza, że konsultacja jest szczególnie istotna dla osób z chorobami serca, układu oddechowego, cukrzycą czy przyjmujących leki wymagające specjalnych warunków przechowywania. Przed podróżą należy wykonać badania kontrolne, odnowić recepty i rozważyć potrzebne szczepienia.

    Znaczenie szczepień i planowania trasy

    „Dla osób powyżej 65. roku życia szczególnie ważne jest zadbanie o aktualizację szczepień przeciwko grypie, pneumokokom, wirusowemu zapaleniu wątroby typu A i B, COVID-19, a także pamiętanie o szczepieniu przeciwko tężcowi, błonicy i krztuścowi (Tdap), które powinno być powtarzane co 10 lat. Podczas podróży do niektórych krajów mogą być potrzebne szczepienia przeciwko żółtej febrze, tyfusowi, wściekliźnie lub japońskiemu zapaleniu mózgu” — wskazała Agnė Šimonienė.

    Dodatkowo należy ocenić warunki podróży — długość lotu, konieczność przesiadek, poziom wysiłku fizycznego czy klimat, który może nasilić objawy chorób przewlekłych. Lekarka podkreśla również znaczenie odpowiedniego ubezpieczenia i zabrania wszystkich niezbędnych leków.

    Co z ubezpieczeniem?

    Zdaniem Artūrasa Juodeikisa, dyrektora działu szkód Lietuvos draudimas, decyzje o ubezpieczeniu podróżnym zależą od całego pakietu informacji, a nie wieku podróżnego.

    „Egzotyczne lub długie podróże, aktywne trasy, ekstremalne aktywności lub wyjazdy do mniej rozwiniętych krajów są oceniane jako bardziej ryzykowne. W takich przypadkach możemy poprosić o dodatkowe informacje na temat stanu zdrowia podróżnego, co pozwala na obiektywną ocenę sytuacji” — powiedział Juodeikis.

    Ekspert zaznacza, że w sytuacjach, gdy ryzyko jest podwyższone, ubezpieczyciel może wymagać zaświadczenia lekarskiego. Problem pojawia się, gdy klienci nie ujawniają informacji o zdrowiu, co utrudnia ocenę ryzyka i może skutkować brakiem oferty ubezpieczenia.

    „Jednak ubezpieczenie podróżne powinno być nieodłączną częścią każdej podróży: nawet jeśli na pierwszy rzut oka podróż wydaje się bezpieczna i nieskomplikowana. Nieoczekiwane problemy zdrowotne, urazy lub inne okoliczności mogą spowodować duże wydatki, których można uniknąć, odpowiednio się przygotowując” — dodał ekspert.

