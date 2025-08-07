— Kluczowe jest uwzględnienie kilku czynników, przede wszystkim składu rodziny, dochodów, ceny wynajmu mieszkania. W tym roku minimalna kwota odszkodowania wyniosła 49 euro, maksymalna 530 euro — komentuje dla „Kuriera Wileńskiego” Gražina Petrušauskienė, koordynatorka ds. komunikacji w spółce samorządowej Vilniaus miesto būstas.

Spółka ta administruje tego rodzaju rekompensaty. Według informacji Samorządu Miasta Wilna wsparcie finansowe otrzymało m.in. 549 rodzin z Ukrainy.

Istotne wsparcie finansowe

W ciągu pierwszego półrocza br. rekompensatę za wynajem mieszkania otrzymało 1 tys. 463 rodzin (ogółem 3 tys. 31 osób), z czego 549 rodzin (1 tys. 210 osób) przyjechało z Ukrainy.

— Jest to istotne wsparcie finansowe dla rodzin z niskim dochodem, borykających się z brakiem pieniędzy. Otrzymują je m.in. studenci, którzy wynajmują lokum w Wilnie po cenie rynkowej. Rekompensata nie może przekraczać kwoty, którą wnioskodawca płaci za wynajęcie mieszkania — wyjaśnia rozmówczyni.

O rekompensatę na pokrycie części kosztów za wynajem mieszkania mogą ubiegać się osoby oraz rodziny, które nie mają własnego mieszkania na Litwie albo jeżeli są właścicielami lokum, którego stopień zniszczenia (według danych katastru nieruchomości) wynosi ponad 60 proc.

O pokrycie kosztów za wynajem mogą ubiegać się także osoby, które posiadają własną nieruchomość, ale na osobę lub jednego członka rodziny przypada mniej niż 10 m kw. powierzchni lokum. W przypadku osób z niepełnosprawnościami lub cierpiących na choroby przewlekłe, powierzchnia ta powinna wynosić nie mniej niż 14 m kw. na osobę.

Miejsce zamieszkania zadeklarowane w Wilnie

Ponadto miejsce zamieszkania wnioskodawcy powinno być zadeklarowane w Wilnie, tu także musi znajdować się wynajęte lokum o przeznaczeniu mieszkaniowym.

— Umowa o wynajem powinna być zawarta na piśmie co najmniej na rok. Umowę należy także zarejestrować w rejestrze nieruchomości w Centrum Rejestrów (lit. Registrų centras). Osoba ubiegająca się o rekompensatę powinna zadeklarować swoje mienie i dochody za ubiegły rok kalendarzowy (forma deklaracji FR0001). Dochody po odliczeniu podatków nie mogą przekraczać określonej kwoty — informuje Gražina Petrušauskienė.

Roczny dochód jednej osoby ubiegającej się o rekompensatę (po odliczeniu podatków) nie może przekraczać 13 702 euro, 2-3 osób — 26 962 euro, 4 os. — 30 940 euro, 5 os. — 38 675 euro, 6 os. — 46 410 euro, 7 os. — 54 145 euro, 8 os. — 61 880 euro.

Umowa najmu z krewnymi

Rekompensata nie przysługuje osobom lub rodzinom, które za wynajem miesięcznie płacą kwotę większą niż średnia kwota ich miesięcznych dochodów. Przepis ten nie dotyczy osób niepracujących w wieku poniżej 24 lat, które uczą się w szkole ogólnokształcącej, zawodowej oraz studiują na uczelni wyższej i które w celu rozpoczęcia lub kontynuowania nauki tymczasowo zmieniły miejsce zamieszkania.

O rekompensatę nie mogą ubiegać się osoby, które wynajmują mieszkanie będące własnością ich krewnych lub krewnych członków ich rodziny. Rekompensata nie przysługuje również osobom, które wynajmują lokale mieszkalne należące do placówek oświatowych, w tym pokoje w bursach studenckich.