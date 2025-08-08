Więcej
    Strona głównaTylko w „Kurierze”

    W dronie, który wleciał na Litwę, był ładunek wybuchowy. „Dla przykładu rosyjska »cytrynka« ma 60 gramów”

    W dronie, który w ubiegłym tygodniu naruszył przestrzeń powietrzną Litwy i rozbił się na poligonie w Gaižiūnai, wykryto ładunek wybuchowy. Dowódca Sztabu Generalnego Sił Powietrznych Dainius Paškevičius poinformował, że w bezzałogowcu znaleziono dwa kilogramy materiałów wybuchowych.

    Autor: Justyna Giedrojć
    Dowódca Sztabu Generalnego Sił Powietrznych Dainius Paškevičius poinformował, że w dronie znaleziono dwa kg materiałów wybuchowych | Fot. Andrius Ufartas, ELTA

    Czytaj również...

    Artur Płokszto w rozmowie z „Kurierem Wileńskim” zauważa, że dron Gerbera w razie potrzeby może być używany jako bojowy.

    — Dron Gerbera w zasadzie jest przeznaczony do oszukiwania systemu powietrznego, żeby zakamuflować prawdziwe drony bojowe, takie jak np. Shahedy, które Rosjanie nazywają Geran-2. Jako że w środku dronów jest miejsce, Rosjanie do niektórych wkładają ładunki wybuchowe. Nie jest to reglamentowane, ale konstruktorzy przewidzieli taką możliwość, dlatego w dronach jest takie miejsce. Dron Gerbera w razie potrzeby może być używany jako dron bojowy. Jeśli mu zmienić kierowanie, można go wykorzystać jako amunicję krążącą. Ważący dwa kg ładunek wybuchowy z jednej strony nie jest duży w porównaniu z Shahedem, który może przenosić ładunki bojowe o wadze do 90 kg, co może spowodować potężny wybuch. Dwa kg materiału wybuchowego zawiera rakieta przeciwlotnicza, która może zestrzelić samolot — komentuje Artur Płokszto, wykładowca Litewskiej Akademii Wojskowej im. gen. J. Žemaitisa, doradca minister ochrony kraju Litwy.

    Na Litwę wleciał dron z Białorusi. To już kolejny taki przypadek

    Przez przypadek nie doszło do eksplozji

    Rozmówca podkreśla, że tylko dzięki korzystnemu układowi zdarzeń nie doszło do eksplozji ładunku wybuchowego.

    — W przypadku uderzenia drona w budynek, osoby, które w momencie wybuchu znajdowałyby się w mieszkaniach, nie miałyby szans przeżyć. Dla przykładu: ręczny granat F1, rosyjska „cytrynka”, który wszyscy znają, zawiera 60 gr ładunku wybuchowego. Jego odłamki są skutecznie do 200 metrów — wyjaśnia ekspert.

    Zaznacza, że saperzy skutecznie zneutralizowali znaleziony na poligonie wojskowym dron.

    — Nie wykluczam, że mógł tam być samodzielny ładunek wybuchowy — np. kawał plastiku z wetkniętym zapalnikiem. To, że ładunek nie wybuchł, może świadczyć o tym, że nie miał zapalnika uderzeniowego. Na zdjęciach widać, że dron leży płasko, najpewniej skończyło mu się paliwo i spadł na ziemię nie nosem. Jeżeli więc zapalnik był w części przedniej, to nie zadziałał. Tym razem powiodło się, ale następnym razem może się nie powieść. Najbardziej prawdopodobną wersją jest to, że był to rosyjski dron, który przyleciał znad Ukrainy poprzez Białoruś. Białorusini go albo nie zauważyli, albo nie zdołali zestrzelić — podsumowuje Artur Płokszto.

    Rozmowa szefa MSZ z sekretarzem generalnym NATO

    Dron naruszył przestrzeń powietrzną Litwy 28 lipca. Był to już drugi tego rodzaju przypadek z udziałem bezzałogowca w ciągu ostatniego miesiąca. 7 lipca dron Gerbera wleciał z Białorusi w pobliżu zamkniętego punktu kontroli granicznej w Szumsku.

    Po incydentach Litwa prosi sojuszników z NATO o rozmieszczenie dodatkowych środków ochrony przestrzeni powietrznej. We środę MSZ poinformowało, że szef resortu Kęstutis Budrys przeprowadził rozmowę telefoniczną z sekretarzem generalnym NATO Markiem Rutte. Omówiono sytuację bezpieczeństwa regionalnego, incydenty z udziałem dronów oraz wzmocnienie ochrony powietrznej Litwy. Minister Budrys podkreślił, że nasi wrogowie uważnie obserwują reakcję aliansu na tego rodzaje incydenty.

    „Dlatego odpowiedź powinna być jasna i niedwuznaczna. NATO musi okazać jedność oraz swoją gotowość bronić każdego centymetra swojego terytorium, zarówno na ziemi jak i w powietrzu” — zaznaczył szef MSZ.

    Czytaj także: Ile nam naszkodził rosyjski dron?

    Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

    Afisze

    Więcej od autora

    Społeczeństwo

    Miasto pokrywa koszty za wynajem mieszkania. Kto może ubiegać się o wsparcie?

    — Kluczowe jest uwzględnienie kilku czynników, przede wszystkim składu rodziny, dochodów, ceny wynajmu mieszkania. W tym roku minimalna kwota odszkodowania wyniosła 49 euro, maksymalna 530 euro — komentuje dla...
    Wiadomości

    Minister komunikacji o sytuacji w transporcie publicznym

    „Po raz pierwszy zaczęliśmy obserwować sytuację transportu publicznego, koncentrując się na jego obecnym stanie i wyzwaniach. od teraz mieszkańcy nie będą musieli pytać merów, kiedy zostały zakupione autobusy i trolejbusy,...
    Wywiady

    Historie o Rossie przefiltrowane przez wrażliwość współczesnych legendopisarzy

    Justyna Giedrojć: Co Was zainspirowało do zorganizowania wydarzenia?Dariusz Lewicki: Idea zrodziła się z mojej inicjatywy, z potrzeby stworzenia czegoś niebanalnego, co przyciągnęłoby uwagę do jednej z najpiękniejszych i najbardziej...

    RedKomy

    Prawa do materiałów autorskich zastrzeżone. Kurier Wileński © Część reklam dobiera zewnętrzny algorytm. Redakcja zastrzega prawo do redagowania, skracania i adiustacji materiałów nadesłanych.