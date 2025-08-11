Więcej
    Obchody Święta Wojska Polskiego na Rossie

    15 sierpnia o godz. 12:00 Ambasada RP w Wilnie zaprasza do udziału w uroczystości z okazji Święta Wojska Polskiego, która odbędzie się przy Mauzoleum Matki i Serca Syna na cmentarzu na Rossie. W uroczystości weźmie udział Grzegorz M. Poznański, chargé d'affaires oraz płk Sławomir Świątek, attaché Obrony, Wojskowy, Morski i Lotniczy.

    Autor: KW
    Cmentarz na Rossie.
    Fot. Marian Paluszkiewicz

    Dzień Wojska Polskiego obchodzimy, aby uczcić 105. rocznicę Bitwy Warszawskiej, zwanej również Cudem nad Wisłą. W tym historycznym starciu Wojsko Polskie bohatersko odparło atak sił bolszewickich, chroniąc tym samym niepodległości Polski, która odrodziła się po 123 latach zaborów. Była to jedna z największych i najważniejszych bitew w dziejach polskiego oręża.

    Zachęcamy wszystkich do oddania hołdu Bohaterom walczącym o wolność i niepodległość Polski. Można to uczynić nie tylko na wileńskiej Rossie — przypominamy, że na terenie Litwy znajduje się wiele miejsc pamięci, mogił oraz kwater wojennych, gdzie spoczywają polscy żołnierze polegli w walkach za Ojczyznę.

    Ambasada RP w Wilnie

    RedKomy

