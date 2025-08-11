Obchody Święta Wojska Polskiego na Rossie

Dzień Wojska Polskiego obchodzimy, aby uczcić 105. rocznicę Bitwy Warszawskiej, zwanej również Cudem nad Wisłą. W tym historycznym starciu Wojsko Polskie bohatersko odparło atak sił bolszewickich, chroniąc tym samym niepodległości Polski, która odrodziła się po 123 latach zaborów. Była to jedna z największych i najważniejszych bitew w dziejach polskiego oręża.

Zachęcamy wszystkich do oddania hołdu Bohaterom walczącym o wolność i niepodległość Polski. Można to uczynić nie tylko na wileńskiej Rossie — przypominamy, że na terenie Litwy znajduje się wiele miejsc pamięci, mogił oraz kwater wojennych, gdzie spoczywają polscy żołnierze polegli w walkach za Ojczyznę.

Ambasada RP w Wilnie