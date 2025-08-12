Więcej
    Strona głównaSpołeczeństwo

    Dzieci z Ławaryszek na twórczych warsztatach KAD:MIESTELIAI — budowały i tłumaczyły

    Pod koniec lipca bus warsztatowy KAD:MIESTELIAI zawitał do wsi Ławaryszki w rejonie wileńskim, gdzie sześciu wolontariuszy z różnych miast Litwy spotkało się z dwudziestką lokalnych dzieci. Wspólnie w ciągu pięciu dni ta barwna ekipa zrealizowała dziecięce marzenie o własnym domku wśród sosen.

    Autor: KW
    Po narysowaniu swoich pomysłów i stworzeniu makiet, dzieci głosowały na zwycięski projekt.
    Po narysowaniu swoich pomysłów i stworzeniu makiet, dzieci głosowały na zwycięski projekt | Fot. Kristina Janulaitytė

    Czytaj również...

    „Warsztaty były naprawdę wyjątkowe. W Ławaryszkach dominuje język polski, więc nasza ekipa musiała szybko się dostosować i żonglować językami litewskim, polskim i angielskim. A gdy brakowało słów — rysowaliśmy albo nawet odgrywaliśmy scenki. Najlepszymi tłumaczami były same dzieci, a ostatniego dnia działały już jak profesjonaliści. Błędy językowe nie przeszkadzały — stawały się źródłem śmiechu, a śmiech — nową wiedzą o majsterkowaniu. Dzieci poprawiały naszą wymowę, a my uczyliśmy się nowych słów. Tak powstał wspólny język, w którym »gulsčiukas” i »piła” trafiły do wspólnego słownika” — opowiadała wolontariuszka Gabija.

    Sześć etapów

    Metoda KAD opiera się na sześciu etapach: wycieczce prowadzonej przez dzieci i zbieraniu pomysłów, rysowaniu, tworzeniu makiet, projektowaniu, budowie oraz wspólnym święcie z rodzicami. Wszystko odbywa się razem z dziećmi — każdy etap pomaga im wyrażać swoje pomysły, zrozumieć przestrzeń, pracować w zespole i zobaczyć, jak marzenia stają się rzeczywistością.

    Dzieci z Ławaryszek nie tylko oprowadzały nas po okolicy, ale też wybrały trzy miejsca, w których chciałyby zrealizować bardzo konkretne marzenia: więcej cienia i miejsc do siedzenia, ochrona przed deszczem, huśtawki i… lodówka z nieskończoną ilością przekąsek i lemoniady. Po narysowaniu swoich pomysłów i stworzeniu makiet, dzieci głosowały na zwycięski projekt.

    Aż 10 głosów zdobyła przestrzeń w lesie, a strefy przy stadionie i boisku do siatkówki otrzymały po 5 głosów. Architekci warsztatów przedstawili dzieciom ostateczny szkic wspólnego pomysłu — domku. Projekt został zaprezentowany staroście Ławaryszek, który pochwalił dzieci za zaangażowanie i poczęstował je słodkościami.

    Domek w „Sasoniku”

    Las, w którym odbywały się warsztaty, nazywany jest przez lokalnych mieszkańców „Sasonik”. Nazwa ta pochodzi od polskiego słowa „sosna” i stała się nazwą nowej ulicy. Domek otrzymał numer, a tabliczki z nazwą ulicy w języku litewskim i polskim dzieci samodzielnie pomalowały sprayem. Tak powstała nazwa projektu — „ul. Sasonikų 2”.

    W przerwach między budową dwupiętrowego domku w cieniu drzew znalazł się również czas na wieczór kulturalny. Wolontariusze, dzieci i rodzice balansowali na linie rozwieszonej między sosnami, malowali szablony, uczestniczyli w lekcji tańca bachata.

    Czwartego dnia prace budowlane nabrały tempa — dzieci i wolontariusze, podzieleni na grupy do szlifowania, cięcia, skręcania i dekorowania, działali jak szwajcarski zegarek. W proces naturalnie włączyli się też rodzice. Wieczorem domkowi brakowało już tylko ostatnich szlifów.

    W ostatni dzień projektu wspólny zespół dzieci, rodziców i wolontariuszy zbudował ławki, wyszlifował całą konstrukcję, stworzył i zawiesił kolorowe flagi oraz uporządkował otoczenie.

    Wspólnie w ciągu pięciu dni ta barwna ekipa zrealizowała dziecięce marzenie o własnym domku wśród sosen
    | Fot. Kristina Janulaitytė

    Symboliczny chrzest deszczem

    Obiekt powstał z dziecięcych marzeń odzwierciedlających ich codzienne potrzeby. Na parterze domku znajduje się przestronny taras z ławką, na piętrze — bezpieczny taras. To miejsce do odpoczynku, obserwacji, zabawy, schronienia przed słońcem lub deszczem. Przestrzeń do bycia razem.

    Na uroczystości otwarcia, która zgromadziła społeczność Ławaryszek, rozbrzmiały podziękowania i śmiech, a projekt został symbolicznie ochrzczony przez gwałtowny deszcz.

    Bardzo ważną częścią metody KAD są refleksje. Każdego wieczoru wolontariusze dzielili się tym, co ich poruszyło, ucieszyło lub zmęczyło. Dzienniki pełne są zabawnych wspomnień — od dzieci łowiących ryby w rzece na przynętę z papierków po cukierkach po porwane spodnie. Nie brakuje też głębokich przeżyć.

    „Kiedy dziewczynki wróciły wieczorem na budowę i samodzielnie zaczęły ciąć, skręcać i szlifować — zrozumiałam, że wyniosą stąd ogromne i bezcenne doświadczenie oraz wiedzę” — dzieliła się Gabija. Wolontariuszka i psycholożka Valdonė wspominała: „Musiałam przeprowadzić mediację dla skłóconej pary dzieci w lesie w trzech językach. Osiągnęłam nowy poziom w mojej karierze zawodowej jako psycholożka”.

    O mobilnych warsztatach architektury (KAD)

    Edukacyjny projekt architektoniczny i twórcze warsztaty KAD:MIESTELIAI odbywają się latem w różnych litewskich wsiach, gdzie brakuje zajęć dla dzieci i młodzieży oraz jakościowych przestrzeni publicznych. Lokalna młodzież i dzieci, wspólnie z przyjeżdżającymi na pięć dni wolontariuszami, tworzą i budują trwałe projekty architektoniczne lub artystyczne, które promują integrację i komunikację.

    WIĘCEJ NIŻEJ | Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

    Celem projektu jest zwrócenie uwagi na otaczające nas na co dzień środowisko oraz pokazanie, że jego pielęgnacja może być interesującym i angażującym zajęciem, które nie wymaga dużych nakładów. KAD:MIESTELIAI zachęca dzieci i młodzież do aktywnego uczestnictwa w tworzeniu swojej przestrzeni, wspiera działania wspólnotowe i obywatelskie, zaprasza do wspólnej realizacji pomysłów w przestrzeniach publicznych.

    Projekt realizowany jest przez VšĮ „Architektūra ir žmonės”. Projekt finansowany przez Litewską Radę Kultury. Partnerzy projektu: British Council, Katedra Architektury Akademii Sztuk Pięknych w Wilnie, Wspólnota mieszkańców Ławaryszek, Filia Centrum Kultury w Rudominie w Ławaryszkach, Gimnazjum im. Stefana Batorego w Ławaryszkach, starostwo i mieszkańcy Ławaryszek: H. Petrusevič, P. Petrusevič i O. Jarošienė.

    Odpust ku czci św. Jana w Ławaryszkach

    Krystyna Małyszko

    Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

    Afisze

    Więcej od autora

    Informacje specjalne

    Błędy, których można uniknąć: jak wybrać najlepszą fasadę do renowacji bloku?

    Mimo że mieszkańcy często kierują się wyłącznie wrażeniem wizualnym lub najniższą ceną, takie podejście może prowadzić do podjęcia decyzji, które nie odpowiadają ani stanowi technicznemu budynku, ani warunkom klimatycznym...
    Newsy

    Obchody Święta Wojska Polskiego na Rossie

    Dzień Wojska Polskiego obchodzimy, aby uczcić 105. rocznicę Bitwy Warszawskiej, zwanej również Cudem nad Wisłą. W tym historycznym starciu Wojsko Polskie bohatersko odparło atak sił bolszewickich, chroniąc tym samym...
    Kultura

    Lipcowy piknik integracyjny seniorów z Rudomina

    Przybyłych na piknik seniorów powitali wesołym marszem Jan Nienartowicz oraz gospodarz siedziby, Henryk Zaborowski, wprowadzając wszystkich w świetny nastrój. Łaźnia, zabawy, piosenki i pyszny poczęstunek Atrakcji było co niemiara. Seniorzy odbyli...

    RedKomy

    Prawa do materiałów autorskich zastrzeżone. Kurier Wileński © Część reklam dobiera zewnętrzny algorytm. Redakcja zastrzega prawo do redagowania, skracania i adiustacji materiałów nadesłanych.