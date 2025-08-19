Podsumowane zostały dwa lata działalności forum. Przez ten okres udało się spotkać i wymienić poglądami z czołowymi politykami Litwy, wypracować pozycje dotyczące kultury, oświaty i polskich mediów na Litwie.

Nie zważając na różne poglądy polityczne, członkowie forum potrafili osiągnąć wspólne porozumienie co do kierunków dotyczących polskiej społeczności na Litwie. Forum Wileńskie stało się platformą, dzięki której odbywają się spotkania i dyskusje bez zważania na polityczne sympatie.

Zgodnie ze statutem stowarzyszenia skończyła się kadencja prezesa Forum Wileńskiego, prof. Jarosława Wołkonowskiego, i zarządu. Uwzględniając zasady demokracji i rotacyjności, co niestety rzadko obserwujemy wśród polskich organizacji na Litwie, został wybrany nowy zarząd i prezes.

Nową prezes Forum Wileńskiego została Beata Pietkiewicz, która zapowiedziała, że będzie kontynuować założenia programowe stowarzyszenia rozpoczęte przez prof. Jarosława Wołkonowskiego oraz członków. Na wniosek nowej prezes zarząd wybrał też dwóch wiceprezesów — prof. Jarosława Wołkonowskiego oraz Rajmunda Klonowskiego.

Forum Wileńskie, 18 sierpnia 2025 r.