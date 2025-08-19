Więcej
    Strona głównaNewsy

    Wydarzenie towarzyszące Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Wilno w cieniu imperium – straty, pamięć, dialog”

    Zapraszamy na wyjątkowe spotkanie z dr Ianem Garnerem, historykiem, badaczem propagandy i autorem głośnej książki „Z Generation. Into the Heart of Russia's Fascist Youth”. Autor pokazuje, jak wychowywane dziś rosyjskie pokolenie dorasta w atmosferze nacjonalizmu, militaryzmu i wrogości wobec Zachodu. To nie tylko opis teraźniejszości, lecz także przestroga przed przyszłością – przed konfliktami i wojnami, które mogą nadejść, gdy to dzisiejsza młodzież obejmie stery państwa.

    Autor: KW
    Zapraszamy na wyjątkowe spotkanie z dr Ianem Garnerem, historykiem, badaczem propagandy i autorem głośnej książki „Z Generation. Into the Heart of Russia's Fascist Youth”.
    Graf. organizatorzy

    Czytaj również...

    Podczas rozmowy poruszymy m.in. pytania:

    • W jaki sposób młodzi Rosjanie postrzegają Zachód?
    • Jak Federacja Rosyjska wykorzystuje politykę historyczną do kształtowania ich przekonań i poczucia tożsamości?
    • Jaką rolę w tym procesie odgrywają sportowcy, influencerzy i celebryci?

     O autorze:

    Dr Ian Garner to kanadyjski historyk kultury i badacz współczesnej propagandy rosyjskiej. Studiował na Uniwersytecie w Toronto i University of Bristol, wykładał na uczelniach w Kanadzie i Wielkiej Brytanii. Uzyskał tytuł doktora na Wydziale Slawistyki Uniwersytetu w Toronto (Kanada) w 2017 r., gdzie napisał pracę doktorską na temat mitu bitwy pod Stalingradem. Jego prace koncentrują się na analizie narracji tworzonych przez państwo oraz ich wpływie na życie codzienne i tożsamość młodych ludzi w Rosji. „Z Generation” to książka oparta na licznych wywiadach, badaniach terenowych i analizie mediów społecznościowych. Jest honorowym członkiem Centre for International & Defence Policy w Kingston w Kanadzie, a ponadto regularnie pisze komentarze i artykuły dla najważniejszych światowych środków masowego przekazu. W 2024 r. został członkiem Royal Historical Society (Królewskie Towarzystwo Historyczne) w Londynie. Obecnie pracuje w Instytucie Pileckiego w Warszawie.

    Rozmowę poprowadzi Vytautas Bruveris – znany litewski dziennikarz i członek zarządu Jerzy Giedroyc bendradarbiavimo ir dialogo forumas.

     Dyskusja odbędzie się w języku angielskim.
     Wstęp wolny.

    Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

    Afisze

    Więcej od autora

    Społeczeństwo

    Architektura dla dzieci w Rudowsiach inspirowana marzeniami najmłodszych

    Przestrzeń stworzona z myślą o dzieciach „Dziedziniec Dziecięcy” to przestrzeń stworzona z myślą o wypoczynku i rozrywce dzieci i młodzieży z Rudowsi, zaprojektowana zgodnie z ich potrzebami i oczekiwaniami. Autorki...
    Wiadomości

    Forum Wileńskie wybrało nowe władze i podsumowało dwa lata działalności

    Podsumowane zostały dwa lata działalności forum. Przez ten okres udało się spotkać i wymienić poglądami z czołowymi politykami Litwy, wypracować pozycje dotyczące kultury, oświaty i polskich mediów na Litwie. Nie...
    Newsy

    Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Wilno w cieniu imperium – straty, pamięć, dialog”

    Facebook: https://www.facebook.com/events/628723393606424/?active_tab=discussion Opis wydarzenia W 80. rocznicę zakończenia II wojny światowej pragniemy zainicjować interdyscyplinarną dyskusję nad przeszłością oraz procesami kształtowania wspólnej odporności poznawczej i politycznej Polski i Litwy w obliczu...

    RedKomy

    Prawa do materiałów autorskich zastrzeżone. Kurier Wileński © Część reklam dobiera zewnętrzny algorytm. Redakcja zastrzega prawo do redagowania, skracania i adiustacji materiałów nadesłanych.