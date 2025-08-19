Podczas rozmowy poruszymy m.in. pytania:

W jaki sposób młodzi Rosjanie postrzegają Zachód?

Jak Federacja Rosyjska wykorzystuje politykę historyczną do kształtowania ich przekonań i poczucia tożsamości?

Jaką rolę w tym procesie odgrywają sportowcy, influencerzy i celebryci?

O autorze:

Dr Ian Garner to kanadyjski historyk kultury i badacz współczesnej propagandy rosyjskiej. Studiował na Uniwersytecie w Toronto i University of Bristol, wykładał na uczelniach w Kanadzie i Wielkiej Brytanii. Uzyskał tytuł doktora na Wydziale Slawistyki Uniwersytetu w Toronto (Kanada) w 2017 r., gdzie napisał pracę doktorską na temat mitu bitwy pod Stalingradem. Jego prace koncentrują się na analizie narracji tworzonych przez państwo oraz ich wpływie na życie codzienne i tożsamość młodych ludzi w Rosji. „Z Generation” to książka oparta na licznych wywiadach, badaniach terenowych i analizie mediów społecznościowych. Jest honorowym członkiem Centre for International & Defence Policy w Kingston w Kanadzie, a ponadto regularnie pisze komentarze i artykuły dla najważniejszych światowych środków masowego przekazu. W 2024 r. został członkiem Royal Historical Society (Królewskie Towarzystwo Historyczne) w Londynie. Obecnie pracuje w Instytucie Pileckiego w Warszawie.

Rozmowę poprowadzi Vytautas Bruveris – znany litewski dziennikarz i członek zarządu Jerzy Giedroyc bendradarbiavimo ir dialogo forumas.

Dyskusja odbędzie się w języku angielskim.

Wstęp wolny.