ZPiT „Rudomianka” w Gruzji — Grand Prix na festiwalu w Kabuleti

„Rudomianka” miała trzy występy. 16 lipca zespół pięknie wystąpił w Letnim Teatrze w Batumi — niezwykle malowniczym nadmorskim mieście, zwanym potocznie małym Dubajem. 17 lipca „Rudomianka” miała występ w amfiteatrze w Kabuleti — mieście położonym w regionie Adżarii, nad brzegiem Morza Czarnego. Podczas występów zespół zaprezentował publiczności piękne polskie pieśni oraz tańce ludowe ze swego niezwykle bogatego repertuaru.
Konkurs w Kabuleti
21 lipca zespół z Wileńszczyzny wziął udział w konkursie, który odbył się w amfiteatrze w Kabuleti. Utalentowani artyści, kolorowe stroje ludowe oraz przepiękne tańce i pieśni ludowe sprawiły, że nikt nie pozostał obojętny. Publiczność była zachwycona występami „Rudomianki” i nie szczędziła rąk, oklaskując każdy występ naszego zespołu.
Z ogromną dumą informujemy, że ZPiT „Rudomianka” zdobył Grand Prix na Festiwalu-Konkursie „Orange Kobuleti 2025” — najwyższe możliwe wyróżnienie! To wielki sukces i dowód na ciężką pracę, talent oraz zaangażowanie całego zespołu.
Był też czas wolny
Wolny od występów czas „Rudomianka” spędzała na zwiedzaniu miejscowości, w których gościła, poznając ich historię, zachwycając się zabytkami architektury oraz pięknymi krajobrazami.
Pobyt „Rudomianki” w Gruzji i reprezentowanie Litwy na międzynarodowej arenie to niezapomniane chwile pełne emocji, wrażeń i spotkań z kulturą różnych narodów świata.
Inf. Centrum Kultury w Rudominie