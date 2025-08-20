Więcej
    ZPiT „Rudomianka” w Gruzji — Grand Prix na festiwalu w Kabuleti

    W dniach 15-23 lipca Zespół Pieśni i Tańca „Rudomianka” gościł w Gruzji. Zespół wziął udział w Międzynarodowym Festiwalu-Konkursie „Orange Kobuleti 2025”. Na tym festiwalu nasz zespół reprezentował chór, podstawowa grupa taneczna oraz starsza grupa taneczna „Rudomianki”.

    Autor: KW
    Pobyt „Rudomianki” w Gruzji i reprezentowanie Litwy na międzynarodowej arenie to niezapomniane chwile pełne emocji, wrażeń i spotkań z kulturą różnych narodów.
    Pobyt „Rudomianki” w Gruzji i reprezentowanie Litwy na międzynarodowej arenie to niezapomniane chwile pełne emocji, wrażeń i spotkań z kulturą różnych narodów | Fot. Centrum Kultury w Rudominie

    „Rudomianka” miała trzy występy. 16 lipca zespół pięknie wystąpił w Letnim Teatrze w Batumi — niezwykle malowniczym nadmorskim mieście, zwanym potocznie małym Dubajem. 17 lipca „Rudomianka” miała występ w amfiteatrze w Kabuleti mieście położonym w regionie Adżarii, nad brzegiem Morza Czarnego. Podczas występów zespół zaprezentował publiczności piękne polskie pieśni oraz tańce ludowe ze swego niezwykle bogatego repertuaru.

    | Fot. Centrum Kultury w Rudominie

    Konkurs w Kabuleti

    21 lipca zespół z Wileńszczyzny wziął udział w konkursie, który odbył się w amfiteatrze w Kabuleti. Utalentowani artyści, kolorowe stroje ludowe oraz przepiękne tańce i pieśni ludowe sprawiły, że nikt nie pozostał obojętny. Publiczność była zachwycona występami „Rudomianki” i nie szczędziła rąk, oklaskując każdy występ naszego zespołu.

    Z ogromną dumą informujemy, że ZPiT „Rudomianka” zdobył Grand Prix na Festiwalu-Konkursie „Orange Kobuleti 2025” — najwyższe możliwe wyróżnienie! To wielki sukces i dowód na ciężką pracę, talent oraz zaangażowanie całego zespołu.

    | Fot. Centrum Kultury w Rudominie

    Był też czas wolny

    Wolny od występów czas „Rudomianka” spędzała na zwiedzaniu miejscowości, w których gościła, poznając ich historię, zachwycając się zabytkami architektury oraz pięknymi krajobrazami.
    Inf. Centrum Kultury w Rudominie


