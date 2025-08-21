Dołącz do Multimedialnej Akademii Młodego Reportera!

Więcej
    Odkryj świat mediów, naucz się opowiadać ważne historie i rozwiń swój talent dziennikarski! Ruszyły zapisy do projektu Multimedialna Akademia Młodego Reportera. To warsztaty dla młodzieży polonijnej w wieku 16–19 lat. Składają się one z czterech zjazdów, z czego jeden z nich odbędzie się stacjonarnie w Warszawie, a pozostałe będą online. Udział w projekcie jest bezpłatny.

    Autor: KW
    Graf. organizatorzy

    Uczestnicy podczas zajęć będą rozwijać swoją wiedzę o dziennikarstwie, w szczególności o gatunku, jakim jest reportaż. A także będą szlifować swój warsztat reporterski w praktyce, tworząc własny materiał. W trakcie 9-dniowego pobytu młodzieży w Warszawie prowadzone będą zajęcia z różnych form reportażu. Wykładać dla nich będą profesjonaliści z ogromną wiedzą i doświadczeniem, m.in. prof. Jerzy Bralczyk.

    Uczestnicy zwiedzą Warszawę i zapoznają się z pracą w redakcji. Będzie to również świetna okazja do wzajemnej integracji i zacieśniania więzów w ramach młodej społeczności polonijnej. Uczestnicy zdobędą doświadczenie, które pozwoli im na podjęcie pracy w mediach polonijnych.

    Rekrutacja trwa do 18 września. Szczegóły dotyczące przebiegu rekrutacji uczestników, a także formularz zgłoszeniowy i dokumenty aplikacyjne znaleźć można na stronie: https://www.fsd.edu.pl/akademia-reportera/

    Projekt organizowany jest przez Fundację Szkolnictwo Dziennikarskie i finansowany przez Instytut Rozwoju Języka Polskiego.

    Nasz projekt w mediach społecznościowych:
    https://www.facebook.com/fundacjaFSD/posts/pfbid04foh7eqXaeRTyoA8k9sVKf17XvYD7YXW626AZobFbDyEDVjKSUZxomif1jWqiKsRl
    https://www.facebook.com/reel/1397718894665039

    Kontakt: fundacja@fsd.edu.pl

    Afisze

