Dołącz do Multimedialnej Akademii Młodego Reportera!



Uczestnicy podczas zajęć będą rozwijać swoją wiedzę o dziennikarstwie, w szczególności o gatunku, jakim jest reportaż. A także będą szlifować swój warsztat reporterski w praktyce, tworząc własny materiał. W trakcie 9-dniowego pobytu młodzieży w Warszawie prowadzone będą zajęcia z różnych form reportażu. Wykładać dla nich będą profesjonaliści z ogromną wiedzą i doświadczeniem, m.in. prof. Jerzy Bralczyk.

Uczestnicy zwiedzą Warszawę i zapoznają się z pracą w redakcji. Będzie to również świetna okazja do wzajemnej integracji i zacieśniania więzów w ramach młodej społeczności polonijnej. Uczestnicy zdobędą doświadczenie, które pozwoli im na podjęcie pracy w mediach polonijnych.

Rekrutacja trwa do 18 września. Szczegóły dotyczące przebiegu rekrutacji uczestników, a także formularz zgłoszeniowy i dokumenty aplikacyjne znaleźć można na stronie: https://www.fsd.edu.pl/akademia-reportera/

Projekt organizowany jest przez Fundację Szkolnictwo Dziennikarskie i finansowany przez Instytut Rozwoju Języka Polskiego.



Nasz projekt w mediach społecznościowych:

https://www.facebook.com/fundacjaFSD/posts/pfbid04foh7eqXaeRTyoA8k9sVKf17XvYD7YXW626AZobFbDyEDVjKSUZxomif1jWqiKsRl

https://www.facebook.com/reel/1397718894665039

Kontakt: fundacja@fsd.edu.pl

