Spektakl teatru ulicznego w Rudominie

Aktorzy tego teatru ulicznego zaprezentowali niezwykle ciekawy spektakl „Knock, knock, knock”. Widowisko od pierwszej minuty całkowicie pochłonęło wszystkich widzów – zarówno małych, jak i dorosłych. Był to spektakl przepełniony elementami komedii, improwizacji i cyrku. Sztuka pełna niespodzianek oraz zaskakujących sytuacji została okraszona ogromną dawką humoru. A wszystko działo się nie na odległej scenie, lecz tuż obok widza, sprawiając wrażenie, że publiczność również jest częścią przedstawienia.
Tego samego dnia dzieci bawiły się także bańkami mydlanymi. Świetnie spędzały czas, puszczając ogromne bańki, które mieniły się różnymi kolorami.
Był to dzień pełen wrażeń i śmiechu. Dobrego humoru nie popsuł nawet deszcz. Wszyscy wrócili do domów zadowoleni z mile i treściwie spędzonego wieczoru.
Organizatorem imprezy było Centrum Kultury w Rudominie.
Centrum Kultury w Rudominie