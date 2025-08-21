Więcej
    Spektakl teatru ulicznego w Rudominie

    20 sierpnia dzieci z Rudomina wraz z rodzicami miały niezły ubaw. Tego dnia w Centrum Kultury w Rudominie wystąpiło uliczne studio teatralne „LULU”. Impreza odbyła się w ramach realizacji projektu „Rudomino – Mała Stolica Kultury Litwy 2025”.

    Autor: KW
    W Centrum Kultury w Rudominie wystąpiło uliczne studio teatralne „LULU”.
    Fot. Centrum Kultury w Rudominie

    Aktorzy tego teatru ulicznego zaprezentowali niezwykle ciekawy spektakl „Knock, knock, knock”. Widowisko od pierwszej minuty całkowicie pochłonęło wszystkich widzów – zarówno małych, jak i dorosłych. Był to spektakl przepełniony elementami komedii, improwizacji i cyrku. Sztuka pełna niespodzianek oraz zaskakujących sytuacji została okraszona ogromną dawką humoru. A wszystko działo się nie na odległej scenie, lecz tuż obok widza, sprawiając wrażenie, że publiczność również jest częścią przedstawienia.

    Fot. Centrum Kultury w Rudominie
    Fot. Centrum Kultury w Rudominie

    Tego samego dnia dzieci bawiły się także bańkami mydlanymi. Świetnie spędzały czas, puszczając ogromne bańki, które mieniły się różnymi kolorami.

    Fot. Centrum Kultury w Rudominie
    Fot. Centrum Kultury w Rudominie

    Był to dzień pełen wrażeń i śmiechu. Dobrego humoru nie popsuł nawet deszcz. Wszyscy wrócili do domów zadowoleni z mile i treściwie spędzonego wieczoru.

              Organizatorem imprezy było Centrum Kultury w Rudominie.

    Konferencja „Teatr jako alternatywa” w Centrum Kultury Rudominie

    Centrum Kultury w Rudominie

