Symbol poświęcenia dla ludzi i walki o wolność

W latach 1941-1945 ks. Mikołaj Tapper był wikariuszem parafii pw. Wniebowstąpienia Pańskiego w Ejszyszkach. Urodził się 6 października 1913 r. w Warszawie, w rodzinie Piotra Tappera i Janiny Ślesickiej. Wychowany był w duchu katolickim, ukończył gimnazjum w Wilejce, a następnie Seminarium Duchowne i Wydział Teologiczny Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie. Święcenia kapłańskie przyjął 11 czerwca 1938 r.

Po krótkiej posłudze w Duksztach i Prozorokach, pracował jako prefekt w szkołach w Wilnie, a następnie jako wikariusz w Mejszagole i Ejszyszkach. W Ejszyszkach angażował się szczególnie w opiekę społeczną, wspierając rodziny potrzebujące i poszkodowane przez wojnę.

Ks. Tapper działał również w konspiracji patriotycznej jako kapelan AK, pseudonim „Żaba”, odpowiadając za pomoc społeczną dla rodzin żołnierzy i więźniów AK. Pomimo zaangażowania w działalność charytatywną, został w 1944 r. aresztowany przez NKWD w związku z akcjami AK, w których osobiście nie uczestniczył.

Po brutalnym śledztwie został skazany na śmierć i rozstrzelany 17 sierpnia 1945 r. w więzieniu w Wilnie. Jego szczątki spoczywają w Kaplicy-Kolumbarium Parku Pamięci w Tuskulanach. Ks. Tapper został zrehabilitowany w 1990 r., a jego życie i działalność pozostają symbolem poświęcenia dla społeczności i walki o wolność.

Podczas uroczystości odsłonięto tablicę pamiątkową, która ma upamiętnić życie i działalność ks. Mikołaja Tappera

Uroczystości w kościele

Podczas uroczystości upamiętniającej 80. rocznicę śmierci ks. Tappera w kościele pw. Wniebowstąpienia Pańskiego w Ejszyszkach homilię wygłosił ksiądz proboszcz Wiktor Bogdziewicz, podkreślając niezwykłą osobowość duchownego. Sylwetkę ks. Mikołąja Tappera przedstawił wiceprezes Solecznickiego Oddziału Rejonowego ZPL, wicemer rejonu solecznickiego Waldemar Śliżewski. Do zgromadzonych zwrócił się również prezes Solecznickiego Rejonowego Oddziału Związku Polaków na Litwie, mer rejonu solecznickiego Zdzisław Palewicz.

„Ci, którzy walczyli o naszą niepodległość, za naszą ojcowiznę, wielu z nich miejsce wiecznego spoczynku znalazło często nawet nie w ogólnym grobie, a gdzieś w rowie czy lesie. Jesteśmy spadkobiercami tego, co było pięknego w naszej historii, ale też rzeczy trudnych. Jesteśmy spadkobiercami przeszłości, budowniczymi codzienności i osobami, odpowiedzialnymi za przyszłość. Musimy to tak traktować poprzez pamięć, poprzez historię i pracę. Ofiara księdza Mikołaja Taperra jest dla nas przykładem patriotyzmu, wierności Bogu i Ojczyźnie, obrony wartości. Niech ta tablica, która za chwilę zostanie odsłonięta będzie wyrazem naszej wdzięczności i naszą wspólną dumą, że to, co mija, w sercach naszych na wieki pozostaje” — powiedział Zdzisław Palewicz.

Głos zabrał także poseł na Sejm RL Jarosław Narkiewicz podkreślając wagę lokalnych bohaterów, których imiona nie są nam znane, a także potrzebę zachowania pamięci o tych znanych i nieznanych osobach.

List tymczasowego prezesa Instytutu Pamięci Narodowej Karola Polejowskiego odczytała naczelnik Oddziałowego Biura Upamiętniania Walk i Męczeństwa IPN w Białymstoku Monika Baczar.

Po ceremonii odsłonięcia tablicy złożono także wieńce i zapalono znicze przy kwaterze żołnierzy AK na cmentarzu w Ejszyszkach

Tablica pamiątkowa i złożenie wieńców

Niedzielne wydarzenie zostało przygotowane przy współpracy z Instytutem Pamięci Narodowej, co podkreślało jego historyczny i patriotyczny wymiar. Podczas uroczystości odsłonięto tablicę pamiątkową, która ma upamiętnić życie i działalność ks. Mikołaja Tappera, oddając hołd jego pracy duszpasterskiej i wkładowi w życie lokalnej społeczności.

Obchody zgromadziły mieszkańców Ejszyszek oraz przedstawicieli organizacji polskich na Litwie, którzy w symbolicznym geście pamięci oddali cześć duchownemu. Jak zaznaczyli uczestnicy, takie inicjatywy są nie tylko sposobem upamiętnienia wybitnych postaci historycznych, ale także okazją do integracji lokalnej społeczności i przekazywania młodszym pokoleniom wartości patriotycznych.

Po ceremonii odsłonięcia tablicy złożono także wieńce i zapalono znicze przy kwaterze żołnierzy AK na cmentarzu w Ejszyszkach, oddając hołd tym, którzy poświęcili życie w walce o wolność.

Uroczystość w Ejszyszkach była więc nie tylko wydarzeniem religijnym, lecz także ważnym momentem refleksji nad historią i rolą, jaką w niej odgrywają osoby oddane swojej parafii i narodowi.

Fundatorami tablicy pamiątkowej ks. Mikołaja Tappera są Solecznicki Oddział Rejonowy Związku Polaków na Litwie oraz Biura Upamiętniania Walk i Męczeństwa Instytutu Pamięci Narodowej w Białymstoku. Tablicę wykonała spółka „Žybartuva”.

